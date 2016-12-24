В Саранске состоялась ярмарка янтарного лакомства

«Лучший подарок, по-моему, мёд!» - так говорил персонаж знаменитого мультфильма. И с ним нельзя не согласиться. Цветочный, падевый и смешанный мед - излюбленное сладкое лакомство многих. Традиционно в последний месяц лета пчеловоды со всей республики собираются в Саранске, чтобы обеспечить горожан качественным натуральным продуктом на предстоящий год. Ярмарка сладкого товара уже не первый год проходит на парковочной площадке РДК. Состоялась она и в минувшее воскресенье. Пчеловоды представили лучшие сорта натурального меда.

16 пчеловодов из Старошайговского, Рузаевского, Кочкуровского районов, Атяшева, Больших Березников, Ардатова порадовали горожан натуральным сладким лакомством. Несмотря на погодные условия, лучшие пасечники Мордовии смогли собрать неплохой урожай. На ярмарке меда они представили свою продукцию в лучшем виде: мед был упакован в различные емкости - начиная от традиционных контейнеров, заканчивая подарочными вариантами.

На ярмарку было привезено более 3,5 тонны сладкого продукта! Цена 1 литра меда составила 500 рублей. Пчеловодами были представлены отборные сорта нового урожая со своих многочисленных пасек: мед-разнотравье, липовый, лесной. Посетители ярмарки имели возможность перед покупкой продегустировать каждый вид полезного янтарного продукта.

Впервые на ярмарке был показан мастер-класс по откачиванию меда из сот ручными способами. Представлена выставка оборудования и инвентаря, используемого пчеловодами в работе. Каждый желающий мог попробовать себя в качестве пчеловода. Глава городского округа Саранск Петр Тултаев пообщался с пчеловодами, ознакомился с «инструментами» пасечников. «Мед - основа богатырского здоровья! Стараюсь его употреблять как можно чаще. За зиму в нашей семье уходит по 2-3 банки. Но важный нюанс здесь: главное, чтобы мед был качественным. Я доверяю пчеловодам, которые ежегодно привозят сюда мед. Всегда у них приобретаю продукцию в нужном количестве! На нашей ярмарке качество гарантировано, а цены значительно ниже, чем на обычном рынке», - поделился секретом Петр Тултаев.

Показатель высокого качества меда - очередь к тому или иному поставщику: многие горожане стали постоянными посетителями этой ярмарки и приобретают мед у одних и тех же пчеловодов. О том, чем полезно лакомство, на ярмарке рассказывали специальные таблички. Есть сорта, рекомендованные пчеловодами при простудах, сердечных заболеваниях, а отдельные виды обладают сильным болеутоляющим действием, замедляют течение воспалительных процессов. Пчеловоды уверяют: систематическое употребление янтарного продукта лучшее средство для профилактики многих заболеваний!

Кроме меда на ярмарке можно было приобрести прополис, воск, пыльцу, пергу, маточное молочко, восковые свечи и другие продукты пчеловодства, а также получить рекомендации по их применению, узнать секреты и тонкости производства мёда.

Горожане могут не беспокоиться за качество: вся представленная продукция проходит предварительное исследование в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. В этот день специалисты лаборатории дежурили на ярмарке, так что качество мордовского меда ими гарантировано.

Кроме дегустации янтарного продукта все посетители могли отведать ароматный чай из зверобоя, мяты и душицы, а также насладиться выступлением артистов городского Дворца культуры.

Прошедшая ярмарка не последняя в этом сезоне. Свой любимый сорт меда ценители натурального сладкого лакомства смогут приобрести еще 13, 27 августа и 17 сентября. Торговые ряды расположатся рядом с Республиканским Дворцом культуры.