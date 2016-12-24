Под пристальным вниманием Петра Тултаева оказались городские дворы

На минувшей неделе Глава Саранска Петр Тултаев посвятил несколько дней обходам городских дворовых территорий. Он побывал в каждом из районов и оценил качество асфальтобетонного покрытия тротуаров, придомовых территорий, внутриквартальных дорог и, в первую очередь, заездов во дворы. Дабы градоначальник успел все осмотреть и ничего не упустить, его рабочий день начинался в 7 утра. За день команда во главе с мэром проходила десятки километров. Главы районных администраций обозначали проблемные участки, их состояние оценивалось визуально, совместно принималось решение о сроках проведения ремонта заездов.

Объем предстоящих работ довольно значительный, поэтому были расставлены приоритеты и принято решение действовать поэтапно. В первую очередь ремонт заездов будет проведен там, где в этом есть острая необходимость. В общей сложности в этот список пока включено 195 адресов. На некоторых из них к работам уже приступили. К ремонту привлечены муниципальные предприятия «Горремдорстрой», ЖРСУ Пролетарского и Октябрьского районов, «Спецтранспортник», а также городские управляющие компании. Например, коммунальщики Ленинского района приступили к приведению в нормативное состояние въездов во дворы домов №№ 45 и 48 по улице Республиканской, № 35 на ул. Ст. Разина, №№ 92 и 94 по ул. Пролетарской и ряда других. В Пролетарском районе отремонтируют заезды к домам № 28 по ул. Н. Эркая, № 78 по ул. Пушкина, отремонтируют проезд между торговым центром «Спар» и «Детским садом № 121» и другие участки. Все они находились в плачевном состоянии. После благоустройства ситуация здесь изменится кардинально.

Во время обходов большое внимание мэр Саранска уделил содержанию придомовых территорий, их уборке и благоустройству там, где оно сейчас проводится. Нарекания вызвали несанкционированные парковки автотранспорта на зеленой зоне. Поэтому в очередной раз Петр Тултаев поручил руководителям районов максимально увеличивать парковочные места при проведении благоустройства дворов, если жители не высказываются категорически против этого. В настоящее время по закону муниципальные органы лишены права составлять административные протоколы за данный вид нарушения. Эту работу имеют право вести лишь правоохранительные органы.

Между тем противниками строительства парковок зачастую выступают и сами жители. Но все чаще они остаются в меньшинстве. Так, например, во дворе дома № 14 по ул. Гожувской противница уже построенной в их дворе парковки в своем возмущении даже упрекнула автолюбителей: «Если негде ставить авто, то нечего их покупать». Хотя конкретно в этом дворе стоянка была организована не в ущерб другим объектам благоустройства. Именно поэтому жители дома не поддержали гражданку в ее нареканиях. В остальном же здесь было поручено установить турникет с торца дома, чтобы уберечь цветник.

Несколько раз прозвучала проблема наличия в подвалах многоквартирных домов блох, которые распространяются, в том числе и в подъезды, от большого количества бездомных кошек. Директор ГУК Октябрьского района Владимир Сайгашкин подтвердил, что проблема такая существует. Он также рассказал, что подвальные помещения уже неоднократно обрабатывались, однако из-за животных насекомые появляются вновь. По его словам, сейчас прорабатываются более действенные методы борьбы с блохами.

Осмотр территорий градоначальником никогда не обходится без общения с горожанами. В каждом из районов к нему обращались жители с теми или иными просьбами, интересовались насущными вопросами. Особенно активными были жители Химмаша. В основном людей волновало состояние асфальта, звучали просьбы о ремонте межпанельных швов, установке турникетного ограждения.

Много жалоб здесь поступило на работу магазинов, реализующих алкоголь по не установленным законом требованиям. Их посетители доставляют много неудобств жителям близлежащих домов. Петр Тултаев разъяснил ситуацию и то, что по закону закрыть такие торговые точки администрация города не имеет права. Однако пообещал, что обратится с соответствующей просьбой о помощи в решении этой проблемы в правоохранительные органы. Подобная просьба прозвучала от жителей дома № 14 по улице Сущинского. Они жаловались на беспокоившее их соседство с пивнушкой, размещенной рядом с домом № 22. Люди также попросили об обрезке деревьев, асфальтировке двора и строительстве дополнительных парковочных мест.

Работу по благоустройству дворовых территорий и асфальтировке заездов во дворы Глава Саранска Петр Тултаев держит на особом контроле. Он поручил максимально охватить все имеющиеся проблемные заезды и завершить работы до конца сентября.