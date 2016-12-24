Жители частных домов обычно стараются сделать свой двор красивым - высаживают цветы, устанавливают садовые скульптуры и удобные скамейки. Абсолютное большинство современных горожан - жители многоквартирных домов, но это не значит, что придомовая территория перестала играть важную роль. Она должна учитывать интересы всех жильцов и быть безопасной, уютной и красивой. В этом году в столице Мордовии реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». Наш еженедельник в мае этого года уже сообщал, что для участия в проекте домкомы должны были своевременно и правильно оформить заявку. После рассмотрения всех заявок общественная комиссия утвердила список из 70 домов. Сейчас уже август, и общественная комиссия, в состав которой вошли представители органов местного самоуправления, Общероссийского Народного Фронта, политической партии «Единая Россия», председатели ТСЖ и ТОС, а также работники СМИ, решила проверить, как обстоят дела с благоустройством дворов в Ленинском районе.

«Блатной» двор на Серадзской

Отправной точкой маршрута общественной комиссии стали территории дворов по ул. Серадзской, 15 и 17. На страницах прошлого номера «ВС» о благоустройстве этих дворов был опубликован подробный материал, поэтому много рассказывать об этом сейчас не имеет смысла. Да и что тут говорить, когда дороги хорошие и широкие, скамейки и урны расставлены, детская площадка уже заказана и скоро будет установлена. Даже бордюры во дворах покрашены в желто-зеленые цвет - так дворовые территории в Саранске обозначает только ГУК «Юго-Западная». Большое количество людей, осматривающих территорию, не могло не привлечь жильцов.

- Вам понравилось, как благоустроили ваш двор? - задаем вопрос жителям близлежащих домов.

- В целом понравилось, но могло быть и лучше! Можно было парковочных мест больше сделать, - говорит молодой человек.

- Не надо делать из дворов гаражи! - тут же возражает ему женщина. - Все и так хорошо! Мы как будто в другом царстве находимся!

- К тому же все сделано в соответствии с дизайн-проектом, который жильцы сами и утвердили! Даже придраться не к чему. Здесь на дизайн-проекте и подпись собственников дома имеется…

- Все дело в том, - объясняет глава Ленинского района Александр Юткин, - что на собрание дома ходят не все, а потом, когда все готово, начинают говорить, что надо было то или другое сделать иначе. А вносить предложения надо было как раз на собрании жильцов!

Пока члены комиссии выслушивали жителей двора, мимо проходила женщина, которая также не осталась равнодушной к благоустроенной территории:

- Что, этот дом блатной у нас? Почему ему все делают, а нам - нет?! Чем мы хуже?

Конечно, никто не хуже, просто домкомы бывают разные. Одни, что называется, душой преданы своей работе, следят за всеми новостями, подают заявки, участвуют в конкурсах, а другие - могут только разносить квитанции по квартплате да искать во всех бедах виноватых.

- Еще раз хочу напомнить, что в программу попали дворы только тех домов, чьи домкомы своевременно подали заявку! - говорит Александр Юткин. - Так что претензии в этом случае не к нам! Все было максимально прозрачно!

МАФы - вне программы

Двор по проспекту 50 лет Октября, 15 не такой большой, как предыдущий, но это не значит, что у него было меньше шансов попасть в программу благоустройства. Еще раз напоминаем, что все зависит от активности жителей и председателя дома. Здесь основные работы закончены, осталось доделать некоторые детали. Хотя и асфальт, и скамейки, и бордюры уже установлены, а деревья обрезаны.

По словам Александра Юткина, на каждом этапе благоустройства ведется строгий контроль, поэтому, если что-то сделано не так, сразу просят переделать, работу не принимают.

Люди сами решают, каким хотят видеть свой двор. Например, жители этого дома не хотят, чтобы дорога возле их дома была сквозной, а потому просят поставить с одного края турникет. Но полностью перегородить дорогу нельзя по технике безопасности, поэтому было принято решение смонтировать съемно-разъемные столбушки, чтобы к дому могла подъехать спецтехника - пожарная машина или «скорая помощь».

Кстати, соседний двор уже благоустроен, жители попросили установить здесь спортивные тренажеры. А во дворе дома № 15 по проспекту 50 лет Октября установят детскую площадку.

- Если уж мы делаем во дворах дороги, освещение, ставим лавки, то, конечно, логично было бы делать весь двор, что называется, под ключ. Жители часто просят установить детскую площадку, - говорит глава Ленинского района. - Но сейчас в минимальном перечне работ установка детских площадок не предусмотрена, так как малые архитектурные формы (МАФы) на данный момент в программе прописаны как дополнительный перечень работ, который делается с участием (софинансированием) граждан. Очень хочется, чтобы установка МАФов была включена в основной перечень работ, тогда они финансировались бы полностью из бюджета.

Люди просят турникет вместо парковки

- У нас раньше было очень плохо, с сегодняшним не сравнить, - говорит председатель дома 97 по ул. Полежаева. - Дорогу хорошо сделали, турникеты установили, скамейки удобные, вот только их не закрепили, боюсь, что утащут! Осталось несколько урн поставить, покрасить турникеты и увезти остатки мусора.

На удивление, парковочные места и детскую площадку в этом дворе не просят.

- Парковочные места нам не нужны, - заявляет домком, - иначе здесь будут останавливаться все, кто приехал на рынок или в университет. Мы просим поставить в середине двора турникет, чтобы не было сквозного движения, а то у нас тут ездят, как по федеральной трассе! Не настаиваем и на детской площадке, поскольку детей в доме мало, в основном проживают пенсионеры.

- У нас еще одна проблема, - продолжает председатель дома. - Нам надо обязательно удалить больные деревья. У нас уже ветка падала на женщину. Протокольное решение собрания жильцов дома уже есть.

- Вам все сделают, - заверил женщину руководитель Ленинского района Александр Юткин. - С вашего двора будет видна проезжая часть ул. Полежаева. К празднику двора, который пройдет во второй половине августа, все будет сделано!

Благодаря экономии на Юго-Западе будет благоустроен еще один двор

Чтобы еще больше оценить масштаб проделанной работы, общественная комиссия посетила и двор, где работы еще ведутся. Дворовая территория, окруженная домами №№ 35 и 37 по ул. М. Расковой и № 55 по ул. Попова, пока еще в работе. Асфальт плохой, вернее его просто нет, поэтому ходить нужно, глядя под ноги, дорога узкая… Но уже видно, что работы в активной стадии, делается расширение дороги, привезены щебень, бордюрный камень, планируется сделать бельевую площадку, освещение. А после окончания всех работ и установки детской площадки здесь будет устроен праздник двора.

- Вы не смотрите, что сейчас все в таком виде, совсем скоро, дней через 10-12, если не помешает погода, все будет сделано! - уверяет Александр Юткин. - Тем более подрядчик у нас хороший. Кстати, по городу в результате торгов удалось сэкономить денежные средства, а значит, в этом году будут дополнительно благоустроены еще несколько дворов.

Всего же в нашем районе благоустройство 6 дворовых территорий практически закончено, осталось доработать детали. Еще в 9 дворах работы ведутся, как только они будут завершены - мы вновь пригласим общественную комиссию на проверку.