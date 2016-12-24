Виновной в гибели трех человек признали главу поселения

Ромодановский районный суд вынес приговор 54-летней Нине Трофимовой - главе Набережного сельского поселения Ромодановского района. Она обвинялась в халатности, повлекшей по неосторожности смерть трех человек - 26-летнего Евгения Волгаева, 51-летнего Дмитрия Фадеева и 52-летнего Александра Кравченко. Мужчины пытались самостоятельно очистить колодец, но, надышавшись смертельными парами сероводорода, погибли.

Нина Трофимова возглавляла сельское поселение с 2012 года. Следствие сочло, что чиновница не принимала мер по принятию на учет бесхозных объектов недвижимого имущества, а именно канализационных коллекторов в поселке Ромодановский Махоркосовхоз. По словам местных жителей, денег в местной администрации на очистку канализационного коллектора почти никогда не было, а потому мужики собирались и самостоятельно чистили колодец от нечистот. Вечером 4 сентября этим занялись трое мужчин - Евгений Волгаев, Дмитрий Фадеев и Александр Кравченко. Сначала спустился Дмитрий Фадеев, из колодца он начал доставать ветки, бутылки и другой мусор. В какой-то момент мужчина добрался до трубы и прочистил ее. Видимо, из-за этого в колодец стал поступать газ. Дмитрий потерял сознание и упал. На выручку односельчанину бросился Евгений Волгаев, но, едва оказавшись в колодце, тоже потерял сознание. Александр Кравченко наблюдал за происходившим сверху, но и он надышался газом и упал в колодец. С мужчинами был 16-летний юноша. Он побежал за подмогой. Первым вытащили Кравченко, он был еще жив. Однако спасти мужчину не удалось, концентрация газов была такова, что через несколько минут он скончался. Фадеев и Волгаев к тому времени были уже мертвы.

Родственники жертв негодовали - люди погибли из-за отсутствия денег у администрации села на очистку канализации специальными службами. Жить без канализации жителям села не хотелось, вот и приходилось мужикам самостоятельно лезть в колодец.

В суде Нина Трофимова полностью признала свою вину и просила рассмотреть ее дело в особом порядке. Приговором суда женщине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, чиновницу лишили права занимать должности во властных структурах на срок 2 года и 6 месяцев. После такого приговора Трофимовой придётся покинуть свою должность.

Приговор суда в законную силу не вступил.