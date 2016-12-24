Виновной в гибели трех человек признали главу поселения

«Жалею, что снял бандану!»
Саранского адвоката лишили статуса за появление в зале суда в шортах и шарфе
Саранского адвоката лишили статуса за появление в зале суда в шортах и шарфе
На встрече врио Главы Мордовии Владимира Волкова с руководителями медицинских учреждений республики обсуждались вопросы дальнейшего...
Свадьба 28-летнего Алексея и 23-летней Елены Ведяшкиных запомнится им на всю жизнь. В ходе празднования невесту и гостей мероприятия из ружья...
Ветеран мордовского бокса - о допинге, воспитании молодого поколения и профессиональном спорте
«Практически все объекты мундиаля мы должны сдать в эксплуатацию уже в текущем году, - сказал по результатам субботней инспекции ряда...
На минувшей неделе Владимир Волков сообщил, что сейчас рассматривается список возможных претендентов на пост представителя региона в...
19 августа в Приреченском сельском поселении, что на въезде в п. Левженский Рузаевского района, пройдет III межрегиональный фестиваль...
Экс-солистку группы «Краски», дочь предпринимателя Рината Хайрова избили на выступлении в Саранске?
На минувшей неделе суд арестовал 42-летнего директора охотничьего магазина «Охот-Актив» Павла Калашникова, расстрелявшего свадьбу в селе...
16 августа в подмосковной резиденции Председателя Правительства страны прошла встреча Дмитрия Медведева с врио Главы Мордовии Владимиром...