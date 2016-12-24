Дресс-код для «бунтарей»

В финале популярного фильма «Стиляги» авторы удачно обыграли переменчивость, но общую стильность одежды молодёжи в разные времена: по Арбату идут стиляги, запомнившиеся канареечными пиджаками и «шузами на платформе», к ним присоединяются хиппи в клешеных джинсах, панки с ирокезами, рейверы в широких штанах и т.д. Молодые люди во все времена стремились подчеркнуть своим внешним видом отличие от предыдущего поколения и тем самым задавали новые направления в моде. Шокирующие родителей тенденции во внешнем виде с течением времени становятся обыденными, и следующему поколению приходится выдумывать что-то ещё более эпатажное. Хотя, казалось бы, куда уж дальше? Однако в наш век постмодерна модникам есть где развернуться - сочетая, казалось бы, несочетаемое, рождается новый стиль самоидентификации молодёжи. Вот обо всем этом журналист «ВС» и решил поговорить с двумя молодыми саранскими стилистами - Ольгой Карпуниной и Валерием Любомировым (внешний вид обоих, кстати, соответствует - крашенные в разные цвета волосы, пирсинг, замысловатая одежда и т.п.).

«Ты узнаешь её из тысячи…»

В октябре у Валерия и Ольги свадьба. И, по их словам, они вряд ли бы познакомились, если бы не необычный стиль. «На свою невесту я обратил внимание из-за необычного внешнего вида: у неё были синие волосы, - рассказывает Валерий. - Я буквально увидел родного человека. Кроме того, чем не повод познакомиться?». «Меня тоже очаровал его яркий образ, - признаётся Ольга. - Зацепило то, что у него уже в то время была татуировка на лице, что для Саранска очень необычно. Для этого нужна смелость. Первая встреча была как в романтических фильмах - он сразу выделился из общей толпы, и я подумала, что скучный человек так выглядеть просто не может и с ним было бы интересно познакомиться. Впоследствии это, конечно, подтвердилось».

Свою свадьбу молодые также планируют не совсем обычной. Невеста уже продумывает свадебный наряд и уверена, что на церемонии обойдётся без туфель: «В плане одежды мне импонирует стиль английских традов. Так что белое платье будет удачно сочетаться с тяжёлыми вишнёвыми ботинками в тон цвету волос. Муж тоже оденется в этом стиле - ботинки, подтяжки, клетчатая рубашка.

Сама свадьба обойдётся без тамады и глупых конкурсов. Скорее это будет формат неформальной вечеринки. Соберём друзей, близких нам по духу, и позажигаем под живую музыку нашей любимой саранской панк-команды».

Ольга и Валерий вместе работают в одном из многочисленных салонов-парикмахерских Саранска. И именно с причёсок, которые сейчас пользуются наибольшей популярностью, мы начали разговор о стилях.

«Постригите под Кадырова…»

«По сравнению с 90-ми годами мужчины стали более внимательно относиться к своей внешности. Это началось в десятых годах, когда пошла мода на бороды, которые сейчас носят даже школьники», - говорит Валерий Любомиров.

«А спрос рождает предложение, этим и объясняется появление такого количества барбершопов и салонов красоты, - подхватывает Ольга Карпунина. - Если раньше считалось, что мужчине достаточно универсального мыла, которым можно было помыться с ног до головы, то теперь держать на полке в ванной несколько средств для ухода за волосами и телом вполне нормальная практика».

Мнение о том, что мужчина должен быть чуть аккуратнее обезьяны, похоже, действительно безвозвратно уходит в прошлое, и чутко следить за внешним видом начинают не только метросексуальные модники, но и мужчины среднего и зрелого возраста.

«В последнее время помимо ношения бород самой разной длины и формы суперпопулярна в Мордовии причёска under cut, - говорит Ольга. - Эта модельная стрижка ведёт свою историю от стандартной военной причёски сороковых годов. Дело в том, что в полевых условиях солдатам чаще всего приходилось стричь друг друга самим, да ещё и ручными машинками. Следовательно, причёска должна была быть максимально простой и аккуратной. Военные выбривали виски и затылки, оставляя волосы под фуражкой и зачёсывая их назад. Кроме того, стрижка не требовала частого мытья головы, что на войне делать было проблематично.

Хотя вряд ли современная молодёжь, среди которой under cut особенно популярен, ориентируется на военных. Так, например, некоторые клиенты приходят в парикмахерскую с фотографиями западных звёзд и просят постричь их в той же манере. Буквально вчера молодой человек показывал на смартфоне фото Брэда Питта. Ещё интереснее случай, когда парень, устав объяснять, каким образом моделировать ему бороду, попросил сделать её как у президента Чечни Рамзана Кадырова.

Что касается девушек, то в этом сезоне большим спросом пользовалось окрашивание в естественные оттенки блонд. Есть такая тенденция: чем меньше город, тем длиннее у девушки волосы и тем естественнее они выглядят. На креативные короткие причёски и яркий цвет волос саранские девушки решаются редко в отличие от «коллег» в больших городах».

Поясни за шмот!

«Сейчас активно стали набирать популярность российские бренды одежды, которых появляется все больше и больше, - отмечает Валерий. - Так называемая russian streetwear (русская уличная одежда) разительно отличается от своих европейских аналогов. В нашей делается акцент на национальную идентичность, модельеры стремятся подчеркнуть «русскость».

Однако фирменные принты модных брендов могут удивить: «Я хуже тебя», «Беги за мной или от меня», «Вырасту - умру», «Невиновных нет». И такие подростково-максималистические лозунги на футболках носят не только пубертаты. Люди среднего возраста объясняют любовь к подобному стилю глобальным разочарованием, которое они не собираются держать в себе. К тому же лихие 90-е годы также сыграли в становлении поколения тридцатилетних свою особую роль, этим и объясняется большое количество рисунков, стилизованных под тюремные наколки, а порой даже с сатанинской тематикой. При этом совершенно не обязательно носитель таких принтов идет по кривой дорожке. Это своеобразная дань своему прошлому, а порой просто желание выделиться из толпы за счёт провокационных рисунков и лозунгов.

«Человек, покупая тот или иной бренд, как будто носит нашивку с самоидентификацией, - считает Валерий. - Это как знак отличия либо принадлежности к тому или иному стилю жизни и идеалам. Также по бренду можно узнать своего. Отличить в толпе тех, кто в теме. К тому же, покупая вещи определённого бренда, человек даёт возможность заработать не каким-то «неизвестным китайцам», а своим соратникам, людям, которые разделяют его идею».

В Саранске уже появились свои фирмы, которые выпускают футболки с собственными авторскими принтами. И не так уж мало людей хотят ощутить принадлежность, хотя бы даже на одежде, к любимому городу и республике.

В таких линейках одежды многое зависит от рекламы. Так, например, слоган одного из молодёжных брендов звучит многозначительно: «Одежда для людей, которые что-то поняли». К слову, дизайнеры молодёжной одежды отказались от рекламы по телевидению, зато стали продвигать свои поделки в молодёжном сегменте интернета. Пожалуй, самый заметный феномен в этой сфере - бренд Гоша Рубчинский - крайне дорогие тряпки, которые по карману далеко не каждому. И совместная коллаборация с суперпопулярным брендом Burberry тому подтверждение.

О том, откуда берут своё начало подвороты на джинсах, есть несколько версий. Подворачивали джинсы в Англии такие суровые ребята, как скинхеды. Стремясь таким образом продемонстрировать свою принадлежность к рабочему классу, в противоположность хиппи, среди которых были популярны клешеные штаны. Хотя сегодня модники подворачивают джинсы скорее из желания подражать скейтерам. При этом уметь «катать» совершенно не обязательно.

Для некоторых одежда имеет такое значение, что вокруг «прикида» разгораются самые настоящие бои. «Поясни за шмот!» - с таким призывом околофутбольные фанаты и кежуалы пристают к другим сверстникам на улицах. И это вовсе не способ знакомства. Выражение это в переводе со сленга значит буквально следующее - объясни, какое право ты имеешь носить то, что сейчас на тебе надето, а если не сможешь - побьем. Обычно с таким вопросом обращаются к людям, которые имеют камуфляжные элементы в одежде.

Побить могут и за подделку, на сленге - «паль», китайская реплика того или иного популярного бренда одежды. При этом по качеству она порой практически неотличима от оригинала, но гораздо дешевле. Поборники моды считают, что честнее покупать «шмот» неизвестных фирм, чем носить «паль».

Татуировки

Тату уже давно перестало восприниматься как нечто табуированное, и в саранских салонах можно запросто встретить представителей молодёжи, которые приходят выбирать эскизы для татуировок вместе с мамами и папами.

«Свою первую татуировку я сделала уже во вполне сознательном возрасте, - рассказывает Ольга Карпунина. - Я творческий человек и эскиз для тату нарисовала сама. Это была кошка, которая живёт со мной уже 19 лет. Вообще каждая татуировка имеет для меня значение и свой глубинный смысл. После первого опыта люди редко останавливаются, так и я стала «забиваться» достаточно регулярно. И сейчас продумываю тему следующего украшения.

Некоторые женщины покупают дорогую бижутерию, а мы предпочитаем татуировки. Кстати, хорошие профессиональные тату тоже не дёшевы. Хотя достаточно часто со стороны людей я встречаю непонимание. Нравоучения в основном идут от женщин зрелого возраста - «Ты же девочка», «Ты будущая мать», «Тебя никто не возьмёт замуж», «Как ты с ней будешь выглядеть, когда постареешь?». При этом, если учесть, что наше поколение татуировано практически в полном составе, будет достаточно интересно в 60 и 70 лет встречать на пляжах стариков с «забитыми рукавами». Так что к таким претензиям я отношусь с юмором».

Валерий в этом плане пошёл ещё дальше. И если татуировки на руках считаются уже чем-то само собой разумеющимся, то для того, чтобы украсить (да и украсить ли?) таким образом лицо, и сейчас требуется смелость. - «Юмор в том, что моя мама работает в исправительной колонии, поэтому от неё сложно было ждать понимания в моём решении делать себе татуировки, - рассказывает молодой человек. - Я учился в педагогическом, но быстро понял, что преподавание - это не моё. Поэтому первую татуировку - якорь - на лице я колол с мыслью, что теперь-то уж меня в школу точно не возьмут. Вторую и третью татуировки я набивал, уже когда мы встречались с будущей женой. Мы посоветовались, я рассказал о своём намерении, и она только поддержала. Это был уже серьёзный для меня шаг - если небольшой якорь можно было закрыть волосами, то эти спрятать или свести было уже невозможно без последствий».

Валерий рассказывает, что самая интересная реакция человека на его татуированный внешний вид была у незнакомого мужчины, который, увидев его, подошёл и сообщил: «Вот у тебя точно какой-то внутриличностный конфликт». «Я не собираюсь останавливаться и не исключаю, что когда-то решу наколоть себе на лице что-то совсем фундаментальное», - говорит наш собеседник.

Ольга и Валерий соглашаются, что татуировки, которые не скрыть под одеждой, действительно закрывают им возможность работы в некоторых профессиях. «Но именно поэтому мы их и сделали, - объясняют они. - Это своеобразное обещание самим себе, что наша работа будет связана с творчеством». Пока же в профессии парикмахера их внешний вид, напротив, только на руку. Ведь, как показывает опыт, люди с большей охотой доверяют стилисту, который выглядит необычно.