«Красочный» эксцесс

Экс-солистка группы «Краски», 29-летняя Марина Киреева сообщила в социальных сетях, что ее избили в Саранске. Это случилось в ходе выступления на дне рождения одного из местных предпринимателей. По словам девушки, 29 июля она исполняла песни на мероприятии в ресторане «Самовар» (он размещается по ул. Большевистской рядом с храмом Ушакова), когда на нее накинулись недовольные гости. Собравшаяся в этот вечер публика была разгневана поведением певицы - мало того что она опоздала на торжество по случаю дня рождения местного бизнесмена, так еще и появилась в пьяном виде.

«Я попала в больницу, - написала на своей страничке в социальной сети «Instagram» Марина Киреева. - Вот подробное количество синяков, ушибов, сотрясение мозга, сильнейший вывих пальца и т.д. Случилось это из-за халатности организаторов в Саранске, которые не смогли обеспечить мою безопасность. Я сейчас прохожу дорогостоящий курс лечения и реабилитацию!». Девушка также написала, что эти медицинские процедуры оказались дорогостоящими, и попросила помощи у своих подписчиков. Марина Киреева даже оставила банковские реквизиты, чтобы каждый желающий мог помочь ей материально.

Подобная просьба вызвала недоумение. «Странно, почему известная исполнительница не может позволить себе оплатить лечение?» - задавались резонным вопросом подписчики Марины. Но внятного ответа не получили.

Следующее сообщение в соцсети от Киреевой было таким: «Дорогие подписчики и друзья, сегодня я выписалась из больницы домой. Полиция занимается этим делом. Мне правда сложно писать и разговаривать, но нужно вставать на ноги к 12-му числу, работать дальше... Как это сделать, пока не представляю. Спасибо всем, кто помогает деньгами, так как за клинику будут отданы немалые деньги, которых пока у меня нет... Буду рада любой помощи. И, наверное, мои доброжелатели сейчас счастливы, что Марина Киреева и как артист, и как мама, и просто как человек просто отсутствует... Бог с ними! И добра всем! Поимённо всех отблагодарить не могу, но, когда встану на ноги, с каждым свяжусь, надеюсь, всех вспомню. В любом случае спасибо!».

Девушка выставила на публичное обозрение свое фото из больницы, где она лежит под капельницей и принимает обезболивающие. Все концерты, которые не состоялись, будут перенесены на конец месяца, - сообщила певица. Она утверждает, что спеть на дне рождения местного предпринимателя Александра Кокорева, отмечавшего 30-летие в ресторане «Самовар», ей предложили знакомые. В тот день вместе с мужем они ехали на машине с гастролей в Казани. В дороге супруги немного заблудились, а потому опоздали на мероприятие аж на три с лишним часа. Со слов Киреевой, она исполнила пару песен и почувствовала себя плохо. Гости же вечера стали возмущаться, оскорблять и требовать вернуть деньги, а затем и вовсе занялись рукоприкладством. Вскоре приехала полиция, и певицу с мужем забрали в отделение.

У виновника торжества и его гостей есть своя версия произошедшего. О выступлении Киреевой Александр Кокорев договаривался с директором певицы Антоном Михайловым. Артистам выплатили гонорар - около 30 тысяч рублей, еще около 10 тысяч пошли на оплату билетов до Саранска. Накануне праздника от директора певицы имениннику пришло следующее смс: «У Марины и ее супруга большая проблема, они с понедельника бухают… Сегодня сорвали мне выступление в Пензе и вряд ли завтра придут в себя. Там уже родители разбираются с ними и вызывают нарколога. Предоплату, сказали, вернут, но я не хочу вас подставлять, у вас все-таки праздник. Может, какого-то другого артиста к вам отправить? У меня такое впервые, уже год с ними работаю».

В сети выложен скриншот этой любопытной переписки с директором. Организаторы мероприятия в Саранске были согласны на другого артиста, но найти нормальную замену за короткое время не смогли.

Приезжие звезды должны были попасть в «Самовар» около 9 вечера, но явились в заведение только ближе к часу ночи. По словам зрителей, Марина Киреева была настолько пьяна, что не попадала в ноты. Из-за этого гости стали возмущаться и предъявлять артистам претензии. Ситуацию решил исправить супруг певицы, солист группы «Премьер-министр» Василий Киреев. Он объявил, что Марине нездоровится и он сам исполнит всем известный хит «У нее глаза: два бриллианта в три карата». Однако солист некогда весьма популярной группы находился не в лучшей форме, чем его супруга. Разгорелся скандал. Именинник попросил вернуть деньги, однако Киреевы заявили, что не собираются этого делать.

Вскоре в интернет-пространстве появились два коротких видеоролика. В одном Марина Киреева, с трудом ворочая языком, объясняет, что у нее было семь концертов подряд, а голос за кадром спрашивает у нее, собирается ли она отдавать им деньги. Все это происходит в гримерной, где на столе стоит початая бутылка коньяка, а рядом с Мариной сидит ее супруг. Мужчина уже не участвует в диалоге, его голова лежит на руках, которые он держит на столе. В другом коротком ролике Киреева, её же словами, «спотыкается и поет не в ноты».

«Можно видео драки в студию, а не то, как я спотыкаюсь и пою не в ноты и сижу уже избитая под коньяком в гримерной? - написала в ответ на видео Марина Киреева. - А лучше видео с камер наблюдения из гримерной! То, что вы выкладываете, - детский сад, никому не интересный. Все у артистов и не такое видели, всякие случаи в жизни бывают. Не повод бить!».

В МВД по РМ заявили, что Марина Киреева действительно написала заявление о побоях, которые были причинены ей в ресторане «Самовар». В нем девушка просит привлечь виновных к уголовной ответственности. По информации ведомства, сейчас у них находится и другое заявление - от именинника, который поведал полицейским свою историю. По его версии, девушка прибыла в заведение уже с синяками, никто ее не избивал, а вот обязательства свои она не выполнила. Киреева с мужем получили гонорар за выступление на дне рождении, но спеть на вечере не смогли, так как находились в состоянии алкогольного опьянения. Именинник в своем заявлении просит полицию посодействовать вернуть ему деньги, которые были заплачены Киреевой. Сейчас по обоим заявлениям проводится проверка, после которой будет вынесено процессуальное решение.