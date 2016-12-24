Объемы и зарплаты

На минувшей неделе врио Главы Мордовии Владимир Волков оценил перспективы развития сразу нескольких промышленных предприятий региона. На заводе «Сарансккабель» он ознакомился с результатами проводимой масштабной модернизации производственных мощностей, на «Биохимике» осмотрел первые полученные субстанции для антибиотиков нового поколения, а вагоностроителей призвал задуматься о расширении контактов с зарубежными партнерами.

«Сарансккабель» нарастит объемы экспорта

«В былые годы приезд высших руководителей республики в начале августа на «Сарансккабель» считался чуть ли не ритуальным действом. А все потому, что к очередному дню рождения завода коллектив почти всегда презентовал какие-то новинки - главным образом, естественно, перспективные образцы кабельной продукции. Со временем, правда, эта традиция стала забываться. И вот теперь предпринята попытка возродить ее. Не беда, что ближайшие даты - 67-я годовщина создания предприятия и 62 года с момента выпуска первой продукции - оказались не «круглыми». Сейчас важно совсем другое: «Сарансккабель» восстанавливает свои позиции и даже заявляет о начале нового этапа в своей истории.

О динамичном развитии свидетельствуют практически все производственные показатели. С 2014-го по 2016 год выручка компании выросла более чем в 3,5 раза - с 1,7 до 6,2 миллиарда рублей. За это время в модернизацию и капитальный ремонт оборудования вложено свыше 630 миллионов, еще 106 млн инвестировано в первом полугодии 2017-го. Освоен выпуск многих видов инновационной продукции. Поставки осуществляются для нужд «Газпрома», «Роснефти», «РЖД», «Норильского никеля», «Уралкалия» и других крупных корпораций. Кроме того, заключены контракты в рамках гособоронзаказа.

Численность персонала увеличилась по сравнению с январем 2015-го на 400 человек (с 900 до 1300). Дополнительно не менее 200 рабочих мест планируется создать на новом металлургическом производстве, где сейчас уже завершается монтаж оборудования. Растет и средняя зарплата. Ныне она составляет около 33 тысяч рублей.

Согласно данным Ассоциации «Электрокабель», ООО «Сарансккабель» входит в пятерку крупнейших российских производителей кабельной продукции. По ключевым видам товарного ассортимента его доля на российском рынке колеблется от 5,5 до 22 процентов. Так, в сфере производства кабелей для сигнализации и блокировки это значение достигает 22%, контрольных кабелей - 12%, кабелей связи - 9% и силовых кабелей - 5,5%.

Продукция завода экспортируется уже в 8 стран ближнего зарубежья. А недавно был заключен крупный контракт на поставку силового кабеля во Вьетнам. Представительства предприятия ныне действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске и Хабаровске. В ближайшее время предполагается открыть и первый зарубежный филиал в крупнейшем городе Казахстана - Алматы. По мнению Владимира Волкова, выпуск конкурентоспособных товаров для зарубежных рынков необходимо постепенно увеличивать. И это касается всех промышленных предприятий Мордовии. «Сарансккабелю», например, вполне по силам нарастить объемы своего экспорта с сегодняшних 6 до 15 процентов.

Решению поставленной задачи в значительной мере будет способствовать запланированный к реализации проект создания алюминиевого металлургического комплекса. Он позволит обеспечить алюминиевым и медным литьем, а также прокатом не только само предприятие, но и его партнеров. Медной катанки, допустим, будет выпускаться до 5 тысяч тонн в год, алюминиевой - вдвое больше.

После осмотра производственных мощностей Владимир Волков пообщался с работниками предприятия. И это тоже можно назвать одной из прежних традиций. Саранский кабельный завод всегда отличало повышенное внимание к персоналу, ветеранам и трудовым династиям. Причем именно данное обстоятельство не однажды помогало ему выстоять. Многие инженеры и рабочие даже в самые тяжелые времена продолжали верить в неминуемое возрождение производства.

«Ветераны наверняка помнят, что здесь был реализован первый инвестпроект в Мордовии, - отметил руководитель региона. - Тогда в расширение производства и закупку оборудования были вложены миллионы швейцарских франков. Иными словами, фактически отсюда началась модернизация всей мордовской промышленности. Потому и недавнее восстановление потенциала «Сарансккабеля» - даже в условиях спада в отрасли! - мы считали во многом делом принципа. Весьма отрадно, что новый собственник придерживался аналогичной точки зрения. Объединив усилия, нам удалось не только сохранить производство, но и существенно его расширить и модернизировать, определить вектор дальнейшего развития. Сегодня завод по праву считается гордостью всей республики. Его репутация стабильного и надежного партнера позволяет уверенно смотреть в будущее, решать самые амбициозные задачи. И главное тому доказательство - увеличение численности молодых специалистов. За последнюю пятилетку на завод пришли 286 человек, только завершивших обучение. Разумеется, все они рассчитывают на достойную зарплату, содействие в решении социальных, жилищных и бытовых проблем. Предприятие должно помочь им реализоваться. Все возможности для этого в республике есть».

«Биохимик» стремится стать фармацевтическим центром страны

Своеобразное «второе рождение» переживет сейчас и «Биохимик». Когда-то его судьба тоже, в сущности, висела на волоске. Поговаривали даже, что его за бесценок собирались продать небезызвестному иностранному фармацевтическому гиганту, который стремился лишь получить «российскую локализацию» и тем самым сохранить свое присутствие на здешнем рынке.

К счастью, не сулившая ничего хорошего сделка так и не состоялась. А новый собственник с самого начала заявил о необходимости развития этой площадки. В ее модернизацию за короткий срок было инвестировано свыше полутора миллиардов рублей. Объемы выросли в 2,2 раза. До ста с лишним наименований был расширен и перечень выпускаемых лекарственных препаратов, причем 70 процентов из них входят в список жизненно необходимых и важных.

Полтора года назад на предприятии введен в эксплуатацию участок по производству бета-лактамных антибиотиков проектной мощностью до 400 миллионов таблеток в год. В рамках проекта также был построен комплекс чистых помещений, соответствующих требованиям международного стандарта GMP, установлено передовое технологическое оборудование.

В сущности, с открытием этой линии был дан старт масштабному техническому перевооружению. В июне прошлого года на предприятии началось строительство нового корпуса по производству лекарственных форм. Проектом предусмотрено возведение огромного здания площадью около 16 тысяч квадратных метров, где помимо производственных, вспомогательных и административных помещений будут находиться заводская лаборатория контроля качества, а также центр исследований и разработки лекарственных средств. В новом цехе, а по сути на мини-заводе, планируется выпускать стерильные лекарственные препараты в ампулах, преднаполненных шприцах, флаконах большой и малой дозировки. Предполагаемые обороты его впечатляют - до 3 миллиардов рублей в год. И что немаловажно: здесь будет трудоустроено свыше 260 человек.

Еще большие надежды связываются с созданием фармацевтического научно-производственного и инжинирингового центра «Антибиотик». Соответствующее трехстороннее соглашение между Правительством РМ, заводом «Биохимик» и Мордовским госуниверситетом было подписано в декабре 2016-го в присутствии министра здравоохранения России Вероники Скворцовой. Речь фактически идет о запуске целой системы по внедрению инновационных разработок - от изучения бактерий и вирусов до выпуска антибиотиков нового поколения. А в итоге - о снижении импортозависимости страны и возрождении собственного производства полного цикла.

В целом поставленная задача выполняется вполне успешно. Оснащенности созданных лабораторий могут позавидовать иные научные центры. Полностью ей соответствует и уровень подготовки специалистов, главным образом выпускников МГУ имени Н.П. Огарева. К настоящему времени разработаны и внедряются в серийное производство два вида субстанций новейших антибиотиков. А до конца года будет налажен промышленный выпуск уже четырех видов субстанций.

Владимир Волков подчеркнул, что данный проект имеет огромное значение не только для Мордовии, но и для всей России. «Это наш вклад в обеспечение лекарственной безопасности страны, - сказал он. - Ей крайне необходима самодостаточность в этой важной сфере. Подобные наукоемкие производства двигают экономику вперед, позволяют ей успешно справляться с возникающими трудностями. Мы будем делать все возможное, чтобы «Биохимик» стал крупнейшим отечественным фармацевтическим производством».

В перспективе предприятие может задуматься и о расширении своего присутствия на рынках других государств. В первую очередь - стран СНГ, Центральной Африки и Вьетнама. Благодаря этому доля экспорта увеличится до 25-30 процентов.

Впрочем, завоевание рынков, увеличение объемов производства и разработка новых видов продукции, по мнению руководителя региона, обязательно должны сопровождаться неуклонным повышением производительности труда и, как следствие, заработной платы. «В масштабах республики мы стремимся обеспечить в течение ближайших пяти лет ее опережающий рост - в полтора раза выше, чем в среднем по стране, и в два раза выше темпов инфляции, - заметил врио Главы РМ. - Но на таких высокотехнологичных и значимых производствах люди, думается, должны зарабатывать больше. Так будет справедливо и правильно!».

Объемы производства на «Рузхиммаше» вырастут

Итоги работы мордовских вагоностроителей и перспективы реализации новых проектов рассматривались во время рабочей встречи временно исполняющего обязанности Главы РМ Владимира Волкова с генеральным директором компании «РМ Рейл» Павлом Овчинниковым.

При существенной поддержке федерального и регионального бюджетов, значительных инвестиционных вливаниях собственников холдинга в прошлом году компании удалось сильно продвинуться вперед. В частности, был получен контракт на конструкторскую разработку сразу трёх моделей железнодорожных вагонов, выпуск и доставку подвижного состава на Кубу. Важность этого заказа для «РМ Рейла» очевидна: даже в условиях затянувшегося кризиса в отрасли он позволил загрузить производство, сохранить коллектив, да еще и сформировать солидный экспортный портфель.

В нынешнем году динамичное развитие, скорее всего, продолжится. Объемы производства на «Рузхиммаше» вырастут, как ожидается, вдвое. Выпустить планируется не менее 4,5 тысячи вагонов. Двукратного увеличения стоит ожидать и на литейном производстве: там за год планируется изготовить свыше 6 тысяч вагонокомплектов. Одновременно предусмотрено пролонгировать экспортную программу. Уже выполнен очередной контракт с кубинцами, предусматривающий поставку 225 вагонов. Есть планы по взаимодействию на следующий год.

Руководитель региона выразил надежду, что расширение сотрудничества с иностранными партнерами, наличие заказов благотворно скажутся на социальном самочувствии персонала. Сейчас на предприятиях холдинга трудятся почти пять тысяч человек (с начала года численность работников выросла на 450 человек). Дополнительно открыто еще 300 вакансий, задержек по зарплате нет. «Важно обеспечить опережающий инфляцию рост заработной платы, доведя ее по итогам 2017 г. до 32 тысяч рублей, - подчеркнул Владимир Волков. - Возможности для этого имеются. Власти региона сделали все от них зависящее, чтобы сохранить рабочие места, чтобы люди работали и были уверены в завтрашнем дне».