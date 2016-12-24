Больница нового формата

На прошлой неделе Президент России Владимир Путин на примере одной из поликлиник города Кирова ознакомился с ходом реализации федерального пилотного проекта «Бережливая поликлиника», направленного на повышение качества и доступности медицинских услуг.

Президент высоко оценил работу медучреждения нового формата и призвал распространять данный опыт на другие лечебные учреждения страны. Наша республика также входит в число 23 регионов, участвующих в реализации федерального пилотного проекта. В Республиканской больнице № 5 и детской поликлинике № 3 такие проблемы, как очереди, задержка врачом пациентов из-за внеочередного приёма, решены при помощи инструментов бережливого производства. Во вторник врио Главы Мордовии Владимир Волков оценил преимущества нового формата обслуживания на примере 5-й больницы Саранска.

«Проект «Бережливая поликлиника» решает самые проблемные вопросы в обслуживании путём грамотного распределения потоков пациентов, - рассказывает главный врач больницы Анатолий Пинямаскин. - Более 50% пациентов обращается по предварительной записи. Они обслуживаются у нужных им специалистов на втором этаже. Здоровые пациенты, которым требуется пройти диспансеризацию, оформить ту или иную медицинскую справку, медстраховку или санитарную книжку, обслуживаются в специальных кабинетах на первом этаже. Всегда есть пациенты, которые приходят без записи. Таким внеочередникам выделены кабинеты отдельного приёма. Их обслужит дежурный врач. Также около 5% пациентов требуют неотложной помощи. Они отправляются в кабинет неотложного приёма, где их примут с давлением, острой болью, высокой температурой и другими проблемами, не терпящими отлагательства».

Записаться в данные кабинеты можно, получив специальный талон с номером в электронном информанте, а также у медицинского регистратора. Система электронной очереди сама сообщит пациенту о готовности врача его принять, аналогичная информация отразится на мониторах.

Стандартная регистратура поликлиники также претерпела изменения. Теперь здесь работают три окна, в которых регистраторы ответят на звонки, помогут найти амбулаторную карту, запишут пациента на приём к специалисту. Также в поликлинике выделено отдельное помещение для хранения карточек. При этом скоро потребность в них сойдёт на нет, так как все данные о пациенте заносятся в компьютер и любой врач по внутренней сети может найти нужную информацию.

Владимир Волков осмотрел доврачебный кабинет приёма пациентов, где специалист рассказала, что здесь пациенту измерят давление, распечатают его анализы, и он попадает к специалисту уже со всем необходимым.

С вводом проекта «Бережливая поликлиника» планируется повысить удовлетворённость услугами медучреждения среди пациентов на 30%. Врио Главы Мордовии поинтересовался мнением о новых возможностях у посетителей поликлиники, которые положительно оценили нововведения. Владимир Волков подчеркнул, что весь механизм работы с пациентами должен работать идеально: «Нам нужно не только соответствовать самым высоким стандартам обслуживания, но и добиться того, чтобы он стал самым лучшим в России. Чтобы с нас брали пример и к нам шли за опытом», - отметил он.

В 2018 году федеральный проект будет реализован ещё в 2 медицинских учреждениях столицы Мордовии - поликлинике № 2 и детской поликлинике № 4.