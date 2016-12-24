Арест стрелка Калашникова

На минувшей неделе суд арестовал 42-летнего директора охотничьего магазина «Охот-Актив» Павла Калашникова, расстрелявшего свадьбу в селе Татарский Шебдас. Следствие возбудило в отношении его уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Стрелку грозит до 15 лет неволи.

3 августа в Рузаевском суде Павлу Калашникову избирали меру пресечения. Шокирующий инцидент с его участием вызвал большой резонанс не только в Мордовии, но и за ее пределами. Расстрел четырех человек на свадьбе в селе Татарский Шебдас Рузаевского района «засветился» и в федеральных СМИ. 29 июля директор магазина из-за «территориального» конфликта подстрелил из охотничьего ружья 23-летнюю невесту Елену Ведяшкину, двух родственников жениха и еще одну гостью. Все они с ранениями дробью были госпитализированы в больницу.

В деле появилось покушение на убийство

1 августа суд отложил слушание дела об избрании меры пресечения Павлу Калашникову в связи с неудовлетворительным состоянием его здоровья. А спустя два дня на сие действо в суд пришли около полусотни человек. Это были родственники Калашникова и пострадавшие вместе с земляками из Татарского Шебдаса. Во дворец Фемиды явилась даже раненая невеста Елена Ведяшкина. В зале на всех не хватило места. Жених Алексей Ведяшкин и его брат вынуждены были слушать происходящее на процессе стоя.

Как известно, сразу после расстрела полицейские возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», что немало удивило и возмутило местных жителей. Они уверенно высказывались о том, что Калашников стрелял на поражение, а значит, хотел их убить. Заместитель начальника Рузаевского отдела полиции Алексей Овчинников не исключал, что в ближайшие дни дело может быть переквалифицировано с хулиганства на более тяжкую статью. Но правоохранители поступили иначе, к уже возбужденному делу по статье «Хулиганство» добавилось еще одно - «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений». Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Расследованием этого громкого преступления занимается следственный отдел Рузаевки СКР по РМ.

«Ранее привлекался к уголовной ответственности»

Во время своего ходатайства о взятии Калашникова под стражу следователь Александр Стенькин так обосновал свое требование: «У Калашникова возник умысел на убийство двух и более лиц, для этого он взял охотничье ружье марки ТОЗ-54 и произвел из него не менее 4 выстрелов. 23-летняя невеста Елена Ведяшкина получила ранения в ногу, у 22-летней девушки брата жениха Олеси Лапаевой врачи зафиксировали ранения грудной клетки и обеих ног, 43-летний дядя жениха Артур Аникин был ранен в лоб и челюсть, две дробины угодили и в мать жениха, 54-летнюю Татьяну Ведяшкину. Все они с огнестрельными ранениями были госпитализированы. Однако их смерть не наступила по независящим от Калашникова обстоятельствам. Потерпевшие вовремя успели скрыться, и им была оказана своевременная медицинская помощь…

Положение Калашникова усугубляет то, что ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой тяжести. Эти дела были прекращены. Однако Калашников выводов для себя не сделал и совершил особо тяжкое преступление. Кроме того, Павел Калашников, оставаясь на свободе, может скрыться от правоохранительных органов, оказать давление на следствие, свидетелей и потерпевших. Принимая все вышеизложенное, прошу суд избрать для Калашникова меру пресечения в виде взятия под стражу».

«Калашников не употреблял наркотики»

Адвокат Павла Калашникова просила суд не отправлять ее клиента в следственный изолятор, а избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Родственники Калашникова заявили, что готовы внести залог, лишь бы Павел остался на свободе. Помимо этого, защитник обвиняемого пыталась убедить суд в том, что Калашников, несмотря на то, что привлекался к уголовной ответственности, человек хороший. Адвокат предоставила положительные характеристики с места работы и жительства, а также аргументировала свои слова грамотами и благодарностями, которые когда-то получил ее клиент за определенные заслуги.

«Что касается привлечения моего клиента к уголовной ответственности, то это было почти 20 лет назад. В 1996 году в отношении Калашникова действительно возбуждалось уголовное дело по статье «Угроза убийством». Это была бытовая ситуация - тогда дело было прекращено. Прошло столько времени, зачем вспоминать эту ситуацию? Затем возбуждалось уголовное дело по статье «Мошенничество». Дело было также прекращено. Юридически он чист, судимостей не имеет».

Еще адвокат просила суд приобщить к материалам уголовного дела медицинскую справку. В ней содержатся данные исследования, которые говорят о том, что Калашников не употреблял наркотики. «Мы сделали такой анализ, потому что некоторые средства массовой информации сообщили, что Калашников якобы был под кайфом», - объяснила адвокат.

Еще одним из аргументов защиты было плохое состояние здоровья Павла Калашникова, что совсем не способствует содержанию его в следственном изоляторе. Адвокат заявила, что во время задержания полицейские сильно избили ее клиента и нанесли ему серьезные травмы. (Ранее супруга Павла Елена Калашникова заявила, что у мужа сломаны лопатка и ключица.) Помимо этого, защитница ссылалась на травму головы у мужчины, которую он получил два года назад в дорожно-транспортном происшествии.

Сам Павел Калашников просил отпустить его под подписку о невыезде.

«Я защищал свою жену и сына от бандитов»

Пока суд совещался, главный виновник судебного торжества ответил на несколько вопросов журналистов:

- Почему вы стреляли по людям?

- Я защищал свою жену и сына от бандитов, которые залезли на мою территорию и угрожали убийством и изнасилованием мне и моей семье. За оружие я взялся, когда увидел пять человек, которые перебрались на мой участок.

- Как они туда зашли, раз ваш участок огорожен большим забором?

- Я не видел. Скорее всего, они перелезли через забор... По моему мнению, у них было ружье. Я сходил в дом, расчехлил свое ружье, вышел на улицу, предупредил, что буду стрелять. На это услышал дальнейшие угрозы убийством в мой адрес. Тогда я выстрелил в воздух.

- В каком состоянии в тот момент вы находились?

- В адекватном, я отдавал отчет своим действиям.

- Вы выпивали в тот день?

- Да, днем я выпил две кружки пива - это вообще ни о чем.

- Сколько раз вы стреляли?

- Два.

- От двух выстрелов пострадали четыре человека?

- Я не в курсе, сколько человек пострадали.

- Вы утверждаете, что по людям не стреляли?

- Нет. Не стрелял!

Вскоре судья вернулась в зал суда и огласила постановление: «Избрать Калашникову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 30 сентября этого года».

Два дела объединены в одно

Как сообщила старший помощник руководителя СКР по РМ Наталья Афанасьева, Калашникову предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Хулиганство». Оба уголовных дела соединены в одно производство. В настоящее время по уголовному делу активно выполняются необходимые следственные действия, направленные на тщательное установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. В ходе следствия будут проведены необходимые экспертизы, в том числе в целях установления степени тяжести причиненного пострадавшим вреда здоровью. Также следственные органы в обязательном порядке примут меры профилактического характера, будут направлены представления в компетентные органы для исключения обстоятельств, которые способствовали совершению преступления.

Расстрел

29 июля в селе Татарский Шебдас отмечали свадьбу местные молодожены Елена и Алексей Ведяшкины. Вечером гости отправились на пруд, чтобы искупаться. По одной из версий, конфликт между гостями свадьбы и дачником из Саранска Павлом Калашниковым произошел из-за того, что местные стали купаться на участке пруда, огороженном забором. Супруги Калашниковы устроили скандал, гости свадебного мероприятия тоже молчать не стали. «Калашников подошел к моему дяде Александру Рожкову и ударил его по лицу, - рассказал жених Александр Ведяшкин. - От удара он упал, мы его забрали и пошли в сторону дома. После этого Калашников переместился на свою веранду и открыл огонь по нам из ружья. В тот момент мы все находились примерно в 40-50 метрах от дома Калашникова. Прицельным огнем он ранил мою невесту и ее подружку, моего дядю и мать. Стрелял он около 15 раз, не все выстрелы достигли цели».

По другой версии, выдвинутой второй стороной конфликта, местные стали угрожать семье, и мужчина вынужден был схватиться за ружье, чтобы защитить близких. «У нас на пляже собралась толпа пьяных мужчин, - высказала свою точку зрения супруга Калашникова Елена. - Я подошла к ним и спросила: «Мужчины, вы что здесь делаете? Это частная территория. Зачем вы сюда пришли? Покиньте, пожалуйста, наш пляж!». На мой взгляд, они пришли на нашу территорию не плавать, люди, видимо, изначально искали, с кем бы поконфликтовать и получить какой-то адреналин. У меня с ними случилась ссора. Высокий толстый мужчина стал меня толкать. Потом перелез еще один, подошел ко мне и сказал: «Я тебя запомнил, ночью мы придем и спалим ваш дом!». Муж увидел, как меня толкнули, подошел и в ответ пихнул толстого мужчину. Тот упал, они собрались и ушли. Однако через некоторое время они вернулись опять, сколько было времени, сказать не могу, но было уже темно. Гости свадьбы полезли на нашу территорию через забор и через пляж, их было человек двадцать. Тогда муж сходил за ружьем…».

Алексей Николаев