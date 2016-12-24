Представитель коммерческой организации попал под следствие за нечестную игру на аукционе

Главного почтовика Саранска судят за коррупцию
В Ленинском суде стартовал процесс по коррупционному делу в отношении 39-летнего начальника Саранского почтамта УФПС РМ - филиала ФГУП «Почта...
В Мордовии возбуждено уголовное дело по факту коммерческого подкупа. Об этом сообщает Следственный комитет республики.
В июне текущего года администрацией Кочкуровского района был объявлен аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка сельскохозяйственного использования площадью более 4 200 квадратных метров. Заявки на участие в аукционе подали три фирмы, в том числе та организация, представителем которой являлся подозреваемый.
В дальнейшем товарищ, действуя в интересах представляемой организации, потребовал от одного из претендентов 200 тысяч рублей за отказ от участия в аукционе. В ином случае он угрожал направлением жалоб и протестов с целью аннулирования результатов аукциона. Получивший такое наглое требование претендент обратился в правоохранительные органы. Все дальнейшие действия проходили под контролем оперативных сотрудников.
В июле 2017 года при получении части денежных средств в размере 170 тысяч рублей подозреваемый был задержан сотрудниками республиканских УФСБ и МВД.
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