Смертельная авария у пензятского поста ГАИ

Страшная авария произошла 15 июня около пензятского поста ГИБДД. После столкновения грузовой «газели» и «Хендай Солярис» водитель иномарки с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где скончался.

ДТП произошло в 10.35 в Лямбирском районе. По предварительной версии, на трассе «Н. Новгород - Пенза - Саратов» 60-летний водитель «газели», двигаясь в сторону Пензы, не предоставил преимущества в движении автомашине «Хендай Солярис», ехавшей со стороны Краснослободска. От мощного удара легковушке смяло переднюю часть. Сидевший за рулем иномарки 29-летний Евгений Храмушин получил тяжелые травмы и был срочно госпитализирован в реанимационное отделении Мордовской республиканской клинической больницы. Однако врачам не удалось спасти парня, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, труп водителя иномарки направлен в морг, назначена экспертиза. По данному факту проводится проверка. Водитель «газели» был трезв. Место ДТП является очагом аварийности.

Сразу после аварии в социальных сетях появились фотографии аварии и масса комментариев. Вот некоторые из них:

- Это был мой друг, - написал Евгений Матюхин, - час назад я отвез его в морг, у него остались 9-летний сын и жена беременная, она на 8-м месяце. Он превратился в холодец, весь был переломан с ног до головы… Ребята, пристегивайтесь всегда! Он никогда не любил этого делать, а получилось так, что сломал всю правую часть, включая всю голову от подбородка до лба - треснуло все. Вам никогда не поможет подушка безопасности без ремня… Не надо писать, что он Шумахер, у него был большой стаж вождения. Информацию кто прав, кто виноват и как это было, не могу еще сказать, но основная версия, что его не пропустила «газель».

- «Газель» перед нами влетела на светофор, водитель боялся опоздать, хорошо, что у мужа скорость была маленькая, - написала другая пользовательница соцсети. - Захожу в группу, вижу эту же «газель» и почему-то не удивилась. Кто-то написал, что скорость у «Соляриса» была 95 км, но для трассы это допустимо, водитель иномарки передвигался с разрешённой скоростью. Водитель «газели» угробил человека своими вечными неуспеваниями. Видишь, что впереди едет машина, остановись, пропусти, искалечил жизнь и себе, и парню, и родственникам парня.

На странице супруги Евгения Храмушина появилась запись, сделанная его 9-летним сыном: «У меня папа умер. Дело было 15 июня, он уехал на рыбалку. На обратном пути он позвонил и сказал, что через 20 минут будет, сказал, что по пути заедет в магазин. Мы с мамой вышли на улицу его встречать, но он не приехал. Мама ругалась, что он долго едет, а он вообще не приехал. Через какое-то время маме кто-то позвонил и сказал, что папа попал в аварию…».