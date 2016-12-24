12 июня - в День России и 376-й день рождения Саранска - в столице Мордовии была организована большая культурная программа. На очередном рабочем совещании в горадминистрации Глава Саранска Петр Тултаев поблагодарил всех за отличную организацию праздника.

- Огромную работу проделали Департамент по социальной политике и Управление культуры, - отметил градоначальник. - Праздник удался! В праздничный день хорошо работали общественный транспорт, сотрудники жилищно-коммунального хозяйства. Отдельная благодарность и сотрудникам полиции, они выполняли свою работу - день массовых гуляний обошелся без происшествий. Большое впечатление на гостей и жителей города произвел фестиваль национальной кухни. Людям он понравился, они подходили ко мне, благодарили за проведение. Необходимо провести фестиваль национальной кухни еще раз, и желательно в течение лета. Это хорошая репетиция к чемпионату мира по футболу.