Праздник удался!

Ветер перемен на Ремзаводе
«Мэрская суббота» прошла в Октябрьском районе
«Мэрская суббота» прошла в Октябрьском районе
Жительницу Саранска будут судить за беспричинную «ножевую атаку» на 4-летнюю внучку
Правоохранительные органы Мордовии до сих пор не раскрывают карты по делу руководителя Управления федерального казначейства по...
В Государственную думу РФ внесен законопроект, который поразил всю юридическую и правозащитную общественность страны. Авторы этого документа...
До чемпионата мира по футболу остался год. Много это или мало?.. Возможно, для болельщиков дни в ожидании грандиозного спор-тивного события...
Работники утилизационного завода продавали жителям Мордовии трупное мясо животных под видом фермерского
Взгляд из прошлого в будущее в разговоре с Главой Саранска Петром Тултаевым
В понедельник 12 июня наша страна отмечает один из самых молодых государственных праздников - День России. А жители Саранска в этот день...
Ректор мордовского госуниверситета Сергей Вдовин рассказал об особенностях приемной кампании-2017
Для саранских школьников завершился очередной учебный год. Теперь для кого-то из них начинается ответственный период сдачи экзаменов, а для...