Праздник удался!

Наш город

 

12 июня - в День России и 376-й день рождения Саранска - в столице Мордовии была организована большая культурная программа. На очередном рабочем совещании в горадминистрации Глава Саранска Петр Тултаев поблагодарил всех за отличную организацию праздника. 
- Огромную работу проделали Департамент по социальной политике и Управление культуры, - отметил градоначальник. - Праздник удался! В праздничный день хорошо работали общественный транспорт, сотрудники жилищно-коммунального хозяйства. Отдельная благодарность и сотрудникам полиции, они выполняли свою работу - день массовых гуляний обошелся без происшествий. Большое впечатление на гостей и жителей города произвел фестиваль национальной кухни. Людям он понравился, они подходили ко мне, благодарили за проведение. Необходимо провести фестиваль национальной кухни еще раз, и желательно в течение лета. Это хорошая репетиция к чемпионату мира по футболу.

 

 

                       

 

 

 

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