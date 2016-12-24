Коммерческий блеф на 80 миллионов рублей

В Ленинский районный суд передано уголовное дело в отношении директора нескольких коммерческих фирм Сергея Самарова. Он обвиняется в четырех эпизодах незаконного получения кредита на 80 млн рублей.

По версии следствия, Самаров знал, что получение кредита возможно только при наличии устойчивого финансового состояния организации и гарантии возврата кредита. И для придания лоска успешности и платежеспособности возглавляемых им организаций дал указание подчиненным изготовить финансовые документы с липовыми сведениями, значительно улучшающими их финансовое состояние.

На основании подложных документов с декабря 2011-го по октябрь 2012 года «Россельхозбанк» выдал коммерческим организациям Самарова 4 кредита на общую сумму 80 миллионов рублей. В последующем кредитные обязательства коммерческими организациями исполнены не были, чем банку причинен ущерб в крупном размере.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.