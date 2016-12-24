Коммерческий блеф на 80 миллионов рублей

В пришкольных лагерях Саранска этим летом отдохнут 3579 детей
Для саранских школьников завершился очередной учебный год. Теперь для кого-то из них начинается ответственный период сдачи экзаменов, а для...
Для саранских школьников завершился очередной учебный год. Теперь для кого-то из них начинается ответственный период сдачи экзаменов, а для...
Петр Тултаев проинспектировал городские зоны отдыха
Ректор мордовского госуниверситета Сергей Вдовин рассказал об особенностях приемной кампании-2017
Суд арестовал трех жителей Саранска по подозрению в расстреле времен криминальной войны
В понедельник 29 мая на Мордовию обрушился настоящий ураган с ливнем и шквалистым ветром. Под напором стихии не только падали деревья, светофоры...
Редактором сайта о суицидах являлась 16-летняя школьница из Мордовии
Изрезавшей внучку бабушке отмерили 2 года колонии-поселения
Правоохранительные органы Мордовии до сих пор не раскрывают карты по делу руководителя Управления федерального казначейства по...
До чемпионата мира по футболу остался год. Много это или мало?.. Возможно, для болельщиков дни в ожидании грандиозного спор-тивного события...
В Государственную думу РФ внесен законопроект, который поразил всю юридическую и правозащитную общественность страны. Авторы этого документа...