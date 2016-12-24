Киллеры в масках произвели 11 выстрелов

15 лет назад между двумя звеньями группировки «Юго-Запад» - блохинскими и коновскими - началось смертельное противостояние. В 2002 году в Саранске киллеры расстреляли одного из бригадиров блохинских, 29-летнего Сергея Варакина. Его убили в тот момент, когда он направлялся к машине - в 50 метрах от места расстрела его ждали водитель и беременная жена. По прошествии долгих лет у оперативников появилась информация о том, что к заказному убийству могут быть причастны 38-летний Денис Исланов, 36-летний Алексей Фудин и 35-летний Евгений Славцов. Им предъявлено обвинение по статье «Убийство организованной группой», санкции по ней предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Раскрыли глухарь 15 лет спустя

После расстрела задержать киллеров по горячим следам оперативникам не удалось. Все попытки выйти на стрелков оказались тщетными. В октябре 2002 года следствие и вовсе приостановило уголовное дело, поскольку личности подозреваемых не были установлены. 15 лет это громкое убийство оставалось бесперспективным глухарем, пока к оперативникам республиканского МВД и Следственного комитета не поступила информация о причастности к расправе бойцов коновского крыла «Юго-Запада». Один из соратников по группировке неожиданно стал давать показания и рассказал, что к расстрелу Варакина имеют отношение Славцов, Фудин и Исланов. Все трое были задержаны. Причастности к убийству Варакина они не признают.

Денис Исланов имеет среднее образование, женат, не работает. В 2011 году осужден Верховным судом Мордовии к 7 годам и 6 месяцам колонии по делу группировки «Юго-Запад» по статьям «Участие в организованном преступном сообществе» и «Вымогательство». В октябре прошлого года освободился из мест лишения свободы условно-досрочно. Алексей Фудин имеет среднее образование, разведен, не работает. В 2012 году осужден Верховным судом Мордовии к 8 годам лишения свободы по статьям «Участие в организованном преступном сообществе» и «Вымогательство». Освобожден в 2016 году. Евгений Славцов имеет среднее образование, разведен, зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, ранее судим.

Война между блохинскими и коновскими

Группировка «Юго-Запад» образовалась в конце 1980-х годов в юго-западной части Ленинского района Саранска. У истоков создания группировки стояли братья Горемыкины, которые к концу 90-х годов потеряли свое лидирующее положение, поскольку отправились на зону. В начале нового столетия «Юго-Запад» разделился на две относительно самостоятельные группы - «коновских» и «блохинских», по фамилиям своих лидеров. Возникшие впоследствии противоречия между руководителями мафиозных структур привели к криминальной войне. Противоборствующие бригады стали активно вооружаться, а вскоре и просто отстреливать конкурентов.

Одним из тех, кто участвовал в развязывании этой войны, был бригадир «блохинских» Сергей Варакин. Блохин отдал своим людям приказ выследить и устранить Конова. Отвечал за организацию устранения лидера конкурентов Варакин. Он вместе с соратниками выяснил, что Конов должен был приехать на разговор с лидером группировки «Светотехстрой». 21 мая 2002 года машина Конова попала в засаду около гимназии № 12 по улице Володарского. Киллеры расстреляли авто из автомата и пистолета. Однако нужной цели в салоне не оказалось, под обстрел попали только подчиненные Конова - 26-летний Алексей Егоркин и 28-летний Игорь Крылов. Последний скончался на месте, а второй с ранениями каким-то чудом сумел уйти от наемных убийц.

Убийство Варакина

Вскоре разведка коновских выяснила, что за расстрел у гимназии № 12 отвечал Варакин, и тут же подготовили «ответку». По версии следствия, Конов поручил устранить Варакина людям Владимира Фирсова - Исланову, Славцову и Фудину. Стрелков снабдили оружием и отправили караулить блохинского бригадира к его дому № 38 по проспекту 50 лет Октября. 19 июня 2002 года Сергея Варакина киллеры поджидали около подъезда. Они были одеты в черные халаты грузчиков и темные шапочки. В 8 часов утра Варакин вышел из подъезда и направился в сторону автостоянки, где его ждали водитель и беременная супруга. Однако едва он прошел несколько метров, как стрелки открыли огонь. Киллеры в масках произвели 11 выстрелов. Большая часть из них достигла цели. Водитель отвез раненого товарища в больницу, однако спасти жизнь жертве криминальной войны врачам не удалось. Он скончался в реанимации.

Из показаний одного из коновских бойцов следует, что старшие отправили его и еще одного молодого следить за обстановкой у дома Варакина, попутно собирая информацию о людях, входивших в состав конкурирующей структуры.

«Утром около 8 часов мы видели, как из подъезда выходит Варакин, неожиданно к нему подбежали двое парней, одетых в халаты, лица их скрывали маски, - показал очевидец расстрела. - Они несколько раз выстрелили в Варакина, а потом пробежали мимо нас в сторону ул. Серадзской. На ходу они сняли с себя маски. Тогда я увидел, что в Варакина стреляли подчиненные Печникова, а именно Алексей Фудин, Денис Исланов и Евгений Славцов. Последний бежал немного позади - как я понял, он подстраховывал Фудина и Исланова. Все трое пробежали мимо нас и выбежали на улицу Серадзскую, затем перебежали через дорогу и скрылись во дворах на противоположной стороне улицы.

Фудина, Исланова и Славцова я узнал, так как хорошо знал их как участников «Юго-Запад-коновские», мы с ними не раз сталкивались и общались. Я знал их как подчиненных Владислава Печникова. Согласно действовавшим в группировке правилам, бригадиры не могли принять решения об устранении без ведома самого Конова. Возможно, к совершению этого убийства причастны и другие люди, но этого я уверенно сказать не могу».

Со слов очевидца, позже он разговаривал с другим бригадиром коновских Владимиром Фирсовым и узнал, что тот якобы тоже принимал участие в устранении Сергея Варакина. Фирсов говорил, что координировал действия молодых по рации, а после расстрела их забрал четвертый участник этой группы. Сейчас он также проходит по делу свидетелем. Скорее всего, он не знал, что забирает людей, которые участвовали в исполнении заказного убийства.

После расправы над Варакиным Конов предоставил стрелкам небольшой отпуск для того, чтобы они отсиделись, пока все не утихнет.

«Я видела одного из стрелявших»

Супруга Сергея Варакина, давая показания сразу после убийства мужа, рассказала правоохранителям следующее: «За день до убийства Сергея я слышала его разговор с другом. В беседе он говорил, что их машину (ВАЗ-2112) преследовала тонированная «девятка» с номерами 52-го региона. Машина пыталась их прижать, но Сергею с товарищем удалось оторваться… При этом я не слышала, чтобы мужу кто-то угрожал.

В момент убийства мужа я находилась у парикмахерской в 50-60 метрах от места происшествия. Мы стояли вместе с другом Сергея Валерием. Неожиданно послышались выстрелы. Я видела одного из стрелявших: высокий, худой, в черном халате, черных брюках, в маске и вязаной шапочке. После расстрела стрелки побежали мимо дома № 15 по улице Серадзской в сторону четвертой городской больницы. Сразу после расстрела я стала кричать: «Помогите!». Собралось много народу. Друг Сергея и какой-то мужчина лет 65 отнесли его в машину и отвезли в больницу. Больше мне ничего неизвестно». Тогда Наталья призналась, что вряд ли сможет опознать стрелка, ведь его лица она не видела.

Арест

Меру пресечения Исланову, Фудину и Славцову избирали в Ленинском суде Саранска. В судебных заседаниях следователь и прокурор поддержали ходатайства об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемые и их защитники возражали против удовлетворения ходатайств. Суд изучил представленные материалы, выслушал следователя, прокурора, обвиняемых и их защитников и пришел к выводу, что ходатайства подлежат удовлетворению. Мера пресечения в отношении обвиняемых в виде заключения под стражу избрана на срок до 12 августа 2017 года. Постановления в законную силу не вступили.

Алексей НИКОЛАЕВ



