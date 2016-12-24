14 июня Ленинский районный суд Саранска огласил приговор 46-летней сотруднице предприятия «Тепличное» Светлане Мигановой. Женщина в порыве алкогольного помешательства сначала поколотила 4-летнюю внучку, а затем взяла нож и порезала ей лицо, голову и руки. Напоследок бабушка и вовсе вышвырнула окровавленного ребенка из квартиры на лестничную клетку. Только благодаря усилиям врачей девочке удалось сохранить зрение и слух.

«Почему вы взялись за нож?»

Светлана Миганова появилась в зале судебного заседания с супругом и свекровью.

- Вам есть что сказать внучке, дочке? - пытаются расспросить Светлану перед началом заседания журналисты. - Может быть, вы хотите попросить у них прощения через СМИ?

- Почему вы взялись за нож? Вы были настолько пьяны, что не понимали, что творите? Однако женщина упорно молчит и не реагирует на вопросы.

- Уберите камеры, зачем меня снимать, потом на работе начнутся ненужные вопросы, - негодует супруг Мигановой Евгений.

- Вы можете как-то объяснить поступок супруги?

- Это была белая горячка.

- Это официально подтвержденный диагноз?

- Да кто там чего подтверждал. Ее просто заставили расписаться под показаниями, вот и все.

- Как часто супруга выпивала?

- Да не выпивала она, по праздникам только.

- А что за праздник был 3 декабря?

- Не знаю, я в это время в больнице находился.

- Если она выпивала только по праздникам, откуда тогда взялась белая горячка?

- Не знаю.

«Что она натворила, из памяти просто так не сотрешь»

- Мы не понимаем, как такое случилось, - говорит свекровь Светланы Мигановой. - Она ведь внучку очень любила, то и дело про нее говорила. Мы внучке платье купили, мы с ней туда ездили, мы с ней в это играли…

- На ваш взгляд, на ее поступок повлиял алкоголь?

- Конечно.

- Вы слышали, чтобы раньше Светлана проявляла какие-то приступы агрессии в алкогольном подпитии?

- Нет, я такого не слышала. Когда узнала о том, что случилось, была в шоке.

- Светлана близким что-то говорила о том диком случае?

- Она говорит, что ничего не помнит.

- Вы интересовались, как чувствует себя сейчас ребенок?

- Насколько я знаю, сейчас девочка чувствует себя нормально, раны зажили, она ходит в садик.

- Ребенок больше не боится бабушки?

- После того случая ни внучка, ни дочь со Светланой не общались. Миганова сама себя наказала, самые близкие люди не хотят с ней общаться. Она очень переживает случившееся. То, что она натворила, из памяти просто так не сотрешь.

«За свой поступок мне очень стыдно!»

Вскоре начинается процесс, и суд предоставляет слово в прениях подсудимой.

- Уважаемый суд, я признаю свою вину, раскаиваюсь и сожалею, что потеряла двух близких мне людей, которых очень люблю, - зачитывает подготовленную речь Миганова. - За свой поступок мне очень стыдно! Сама себя за это до сих пор не могу простить. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, я не могла себя контролировать, и тем более оказать помощь внучке. Об этом я тоже сильно сожалею. До сих пор не могу вспомнить, как все произошло. Будь я трезвым человеком, такого поступка бы не совершила. Я молюсь за них каждый день, очень их люблю и скучаю. Надеюсь, они меня когда-нибудь простят.

- Все у вас?

- Еще бы хотела сказать, что у меня имеются хронические заболевания - миопия средней степени - проблемы со зрением, гинекологические заболевания (перечисляет названия болезней - прим. ред.).

«Прошу назначить условное наказание»

- Вину подзащитная полностью признала, в содеянном раскаялась, - выступил в прениях адвокат. - В момент, когда все произошло, Миганова находилась в состоянии алкогольного опьянения и не отдавала себе отчет в том, что произошло. Также прошу учесть, что подзащитная характеризуется положительно по месту работы, имеет хронические заболевания. Как сама только что сказала, фактически себя она уже наказала. Лишилась дочери и внучки, которые ее не могут простить. Дочь моей клиентки написала заявление, в котором просит наказать мать на усмотрение суда. Я считаю, что они не хотят лишения свободы Мигановой. В связи с этим прошу суд назначить подзащитной условное наказание.

«За 35 лет работы с таким сталкиваюсь впервые»

- Удивительное, конечно, преступление, бабушка подняла руку с ножом на свою родную внучку, - сказал в прениях гособвинитель, прокурор Ленинского района Иван Галишников. - Это не укладывается в голове! Я работаю в правоохранительных органах уже 35 лет, но с таким сталкиваюсь впервые. Я выезжал на место преступления, видел, что в подъезде было все в крови, на стенах виднелись отпечатки окровавленных детских ладоней. В тот момент Миганова находилась в состоянии опьянения и ничего не могла объяснить.

Все мы знаем, что животные берегут свое потомство - котят, щенят, а здесь - обратное. Преступление было совершено умышленно с применением ножа, ребенку были причинены множественные телесные повреждения. В больнице я общался с врачами и девочкой. Я видел ее состояние, это было тяжелое зрелище. Полагаю, что наказание для Мигановой должно быть суровым. Прошу суд назначить подсудимой 2 года и 6 месяцев в колонии общего режима. Другого наказания за такое чудовищное преступление и быть не может.

Несмотря на то что в начале расследования подсудимая Миганова написала явку с повинной и это расценивается как обстоятельство, смягчающее вину, в деле имеется и отягчающее обстоятельство - совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Считаю, что именно это и должно определить наказание. Вспоминаю, как я на следующий день приехал в больницу к ребенку. У девочки была угроза потери слуха и зрения, но благодаря усилиям врачей детской республиканской больницы таких последствий удалось избежать. В связи с этим считаю, что Миганова должна отбывать реальное наказание в местах лишения свободы.

- Миганова, вам предоставляется последнее слово.

- Я даже не знаю, что еще сказать. Конечно, мне не хотелось бы… (видимо, Светлана хотела сказать, что не хочет отправляться за решетку, но так и не договорила фразу). Я бы могла еще им помочь, все-таки дети. Я им всегда помогала материально, с внучкой оставалась и к ним приезжала. Один поступок все испортил, о чем я очень сожалею. Все осознаю и раскаиваюсь.

После этого суд удалился в совещательную комнату и через полчаса огласил приговор.

Медики насчитали у девочки 15 ножевых ранений на голове и лице

Эта дикая история произошла 3 декабря прошлого года в доме № 24 по улице Серадзской, что в Юго-Западном районе Саранска. В этом доме проживает Светлана Миганова с 34-летним мужем Евгением. В тот день дочь оставила матери 4-летнюю внучку Машу (имя девочки изменено) и до сих пор жалеет о своем решении отвезти ребенка к бабушке. Ведь уже тем же вечером девочку доставили на машине «скорой помощи» в детскую республиканскую больницу. Медики зафиксировали у ребенка синяки, множественные резаные раны кистей, головы, ушей, век и глаз. Позже выяснилось, что все эти зверства с девочкой сотворила бабушка, приняв на грудь приличное количество спиртного (медики обнаружат у нее в крови 1,3 промилле алкоголя, это не меньше бутылки водки).

Врачей и полицию вызвали соседи Мигановых. Девочка сама постучала к ним в дверь - она стояла на лестничной площадке босиком, в пижаме, лицо было в крови, под глазом синяк. Ребенок со слезами на глазах рассказал, что бабушка без причины накинулась на нее с ножом, хотела отрезать волосы, изрезала лицо, руки, била головой об пол, а затем вышвырнула босиком на холодную лестничную клетку. Миганова толкнула внучку так, что малышка полетела кубарем вниз по лестнице.

Медики насчитали у девочки 15 ножевых ранений на голове и лице, а именно раны теменной области, щеки, ушной раковины, слухового прохода, верхнего и нижнего века, раны левого глаза и конъюнктивы глазного яблока. Девочка инстинктивно пыталась защищаться от ударов ножа и закрывала голову и лицо руками. Поэтому у ребенка врачи зафиксировали еще 7 резаных ран кистей, одна из которых с повреждением сухожилия. Почти сразу после нападения бабушки правоохранители сделали фото девочки для материалов уголовного дела. На ребенка страшно смотреть - сильно порезанное лицо, гематомы такие, что не видно глаз.

После этой шокирующей истории девочке пришлось провести около трех недель в больнице. Уже после стационара мать не раз водила Машу к врачам, чтобы восстановить здоровье. Сейчас девочка немного успокоилась, и ее стараются не беспокоить вопросами о случившемся.

Приговор

Назначая Мигановой наказание, суд пришел к выводу, что исправление и перевоспитание осужденной невозможны без изоляции от общества, и назначил наказание в виде реального лишения свободы. По приговору суда Миганова самостоятельно отправится к месту отбывания наказания в колонию-поселение сроком на 2 года

Приговор в законную силу не вступил.

Сергей НОВИЦКИЙ



