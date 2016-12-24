Ветер перемен на Ремзаводе

Ни одна «мэрская суббота» Главы Саранска Петра Тултаева не проходит бесследно. В том плане, что по ее итогам проводится кропотливая многоплановая работа, а в дальнейшем обязательно делается контрольный визит. А бывает, что он оказывается не контрольным, а промежуточным. Как это случилось в поселке Ремзавод. Здесь мэр бывал уже не один, и даже не два раза. Последний визит произошел на улицу Заводскую, где местные жители высказали множество просьб и было дано не меньше ответов. Держать слово за выполненное и пока еще по тем или иным причинам не совсем градоначальник отправился на Ремзавод и в минувшую субботу. Как водится, его с нетерпением поджидали ремзаводчане.

«Давайте для начала пройдемся по поручениям, - предложил мэр и стал перечислять. - Первое: снести ветхие сараи. Это сделано. Убрать старую теплотрассу. На данный момент она демонтирована, и скоро начнутся работы по ее перекладке. Далее… Ветхий дом сносится. На его месте контейнерную площадку и, возможно, парковку оборудуем».

Это стало первым поводом для претензий. Как оказалось, контейнерная площадка жителям здесь оказалась не нужна. Установить ее, по их мнению, нужно было дальше.

«А вы будете доносить до нее мусор?» - с подозрением поинтересовался Петр Тултаев.

«Конечно, будем! Мы все примерные», - заверили жители, плотнее обступая градоначальника.

«Пожалуйста, только тогда протокол от жителей нужен, чтобы потом к нам претензий не было. И самое главное, чтобы ее расположение соответствовало санитарным нормам», - поддержал инициативу жителей мэр.

Дальше речь зашла о сараях дома № 2 по ул. Заводской, которые необходимо облагородить. С сараев разговор плавно, но уверенно перетек к теме сноса самого жилого дома. Жители во главе с седовласым мужчиной стали наперебой рассказывать, какие проблемы они испытывают в связи с ветхостью жилья. Особенно волновала людей забивающаяся канализация. Тут директор «ГУК Октябрьского района» Владимир Сайгашкин поведал о причинах таких сбоев и стал совестить жителей: «А вы знаете, почему она забивается и что рабочие вычищают из труб? Тряпки и овощи! Разве так можно?! Как же труба не забьется?».

Между тем оказалось, что износ строения составляет около 65%. Петр Тултаев пояснил, что федеральная программа по переселению граждан из ветхого жилья завершается, но работа эта в любом случае будет продолжена. Вот только снести этот дом в ближайшее время возможности нет. В лучшем случае - в ближайшие пять лет.

«Таких домов в Саранске много, и у некоторых состояние в разы хуже. Включим ваш дом в списки и вынесем на комиссию, а через месяц будет известно, когда возможен снос. Пока же текущим ремонтом будем поддерживать состояние строения. Это наше обязательство», - подытожил Петр Тултаев и получил согласие жителей.

Почувствовав, что тема сноса закрыта, ремзаводчане еще плотнее обступили мэра, пытаясь отвоевать друг у друга право на внимание градоначальника. Выкрики доносились отовсюду, так что разобрать, кто и о чем говорит, стало уже невозможно. По общему гулу можно было понять только то, что все всем недовольны. Мэр города не выдержал и постарался остановить создавшийся хаос, призвав говорить по очереди. Но и это не помогло.

«Погодите! Давайте разберемся! - поняв несправедливость обвинений, громче заговорил Глава Саранска. - Сколько всего было сделано на Ремзаводе: улицу Рабочую полностью отремонтировали, а также ряд других улиц, в 12 домах капитально кровли отремонтировали, в 8 - фасады, сколько дворовых территорий благоустроили, циркуляционных линий оборудовали. Детский сад у вас теперь лучше, чем в городе. Скоро приступим к капремонту дороги на ул. Заводской, на который выделено почти 30 млн рублей. Завершаем благоустройство заброшенного парка. Когда еще такое внимание к вашему поселку было?».

Люди притихли, осмысливая, и после монолога Петра Тултаева стали высказывать свои наболевшие вопросы уже более интеллигентно. Кто-то обозначил необходимость пешеходного перехода в районе местной поликлиники, кто-то ратовал за снос сараев, прозвучал вопрос о ремонте кровли одного из МКД и укладке лежачих полицейских на одной из внутридворовых дорог. Одна из местных жительниц попросила положить тротуар в районе школы, чтобы было удобнее возить ребенка инвалида-колясочника. Практически по всем вопросам мэр шел навстречу и давал необходимые поручения подчиненным, ставя конкретные сроки.

На исходе часовой беседы ремзаводчане решили применить пряник. Первой выступила женщина, попросившая тротуар для сына-инвалида: «Спасибо, Петр Николаевич, что приезжаете на такие встречи! Я вас теперь своими глазами увидела и на прием больше не пойду. Надеюсь, что все сделаете!».

«Не надо! Мы сами к вам придем», - заверил мэр.

Казалось, вопросы были исчерпаны. Вот только одна из местных активисток, уже известная руководству города, все не унималась. Она то указывала на недочеты в работе обслуживающей многоквартирные дома организации, то выдвигала дома-кандидаты на срочный капитальный ремонт, то высказывала необходимость создания на Ремзаводе своей управляющей компании. И каждый раз ее требование звучало как истина в последней инстанции, но не находило поддержки среди земляков.

«Вы каждый раз выступаете, как пламенный революционер! Никого больше не слушаете! - обратился к ней в очередной раз Петр Тултаев. - Так, может, сами управляющую компанию организуете, собственными силами. Только в этом случае с власти спроса не держите!». Такое предложение несколько охладило пыл активистки и дало возможность другим обратиться к мэру.

«Петр Николаевич, благодарим вас и ваших работников за все, что у нас в поселке проделано. Вы только нас не забывайте, у нас много еще чего нужно сделать. Надеемся на вас!» - доброжелательно наперебой высказывались женщины, выталкивая ближе к градоначальнику русоватого мальчика Максима. Тот без предисловий выпалил: «А Вы нам детскую площадку когда сделаете?».

«Молодец! - от души засмеялся Глава города. - Сделаем обязательно! Вот снесем этот дом и на его месте установим, - обратился мэр с поручением к подчиненным и шутливо завершил встречу. - Я понял, 100 граммов вы не нальете! Так что до встречи в конце августа».

Уже более скромным составом Петр Тултаев и «мэрская суббота» отправились в местный детский сад. Вторая очередь его совсем недавно была запущена после реконструкции. Вдохнуть новую жизнь в это дошкольное учреждение стоило бюджету города около 100 млн рублей. Сад на 237 мест сейчас заполнен практически полностью, а было время, когда родители не хотели вести сюда детей, даже несмотря на то что он находится в шаговой доступности. «В первый раз, когда зашел сюда, стыдно стало: стены рассыпались и окна выпадали, - рассказал Петр Тултаев. - Сейчас это детский сад, соответствующий всем вновь поставленным требованиям. Хотелось сделать так, чтобы родители стремились водить своих детей именно сюда, чтобы это было престижно. И нам удалось этого добиться».

Обогнув территорию детского учреждения, градоначальник уверенно шагнул в парковую зону, находящуюся в завершающей стадии благоустройства.

«Здесь джунгли были. Сомнительные компании сидели и тут и там, - вспоминает мэр. - Мы вывезли огромное количество мусора, вырубили бурьян, оказалось - готовый прекрасный яблоневый сад. Проложили дорожки, освещение провели, лавочки поставили, установим тренажеры. И все это без великих затрат, силами наших предприятий. Будем надеяться, что это место заставит людей не безобразничать, а вести себя культурно! Есть центральный парк Нью-Йорка, а здесь будет центральный парк Ремзавода. Вот так и получается, что поселок не быстро, но развивается».

Напоследок от местной жительницы поступило предложение оборудовать здесь площадку для проведения массовых мероприятий. Его поддержал и глава Октябрьского района Сергей Мальченков, аргументировав это тем, что в поселке нет подходящего места для проведения праздников. На этом и порешили: эстрадной площадке на Ремзаводе быть!