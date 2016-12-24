16 июня в Рузаевском суде вынесен приговор бригаде секс-дельцов, которые развивали свой бизнес во многих крупных городах России - в Москве, Нижнем Новгороде, Пензе, Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону. «Интимное дело» приносило настолько хорошую прибыль, что мордовские сутенеры намеревались организовать прямой канал поставки живого товара с Украины в Россию.

«Закрой лицо и надвинь кепку!»

Устроителям масштабного секс-бизнеса инкриминировали целый букет уголовных деяний - организацию занятия проституцией с применением насилия и использованием несовершеннолетних, вовлечение в занятие проституцией, незаконное лишение свободы и торговлю людьми. Расследование громкого дела длилось больше двух лет, и еще столько же продолжался сам судебный процесс. Продавцы плотских утех успели побывать под стражей, потом были отправлены под домашний арест, а затем снова помещены в Следственный изолятор. Ну а на оглашение приговора пришло столько родственников, друзей и знакомых подсудимых, что небольшой зал едва вместил всех желающих, включая женщин с детьми на руках и пожилых людей с клюшками.

«Маски взяли?» - интересуется один из приятелей сутенеров у родственников. «Взяли, не переживай». Завидев фотокорреспондента «ВС», большинство «героев судного дня» как по команде укрыли лица медицинскими масками. (Наверное, от смущения.) Тем же, кто замешкался, тут же последовало внушение: «Закрой лицо и надвинь кепку!».

На скамье подсудимых оказались семь человек: 41-летний Ринат Абаев, 35-летний Сергей Бакаев, 33-летний Ринат Касимов, 42-летний Алексей Назаров, 37-летний Дмитрий Шалохин, 39-летний Алексей Кулешов и 38-летний Александр Ямашкин. Почти все - жители Рузаевки, за исключением москвича Кулешова.

Процесс по делу носил закрытый характер, в связи с этим судья не стал оглашать мотивировочную часть приговора, ограничившись лишь вводной и резолютивной. Однако в отличие от суда «ВС» расскажет о масштабной секс-индустрии, которую организовали Ринат Абаев и компания. Вот что было известно о деле мордовских сутенеров на стадии следствия.

Уголовное дело составило 90 томов

По данным следствия, с января 2011-го по февраль 2013 года группа сутенеров организовала масштабный бизнес на интимных услугах в Рузаевке, Москве, Нижнем Новгороде, Пензе, Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону. Следствием установлены факты купли-продажи, а также вербовки, перевозки, передачи, укрывательства девушек, их эксплуатации и использования для занятия проституцией с применением психологического воздействия и физического насилия. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 19 девушек, из них две несовершеннолетние. Обеим жительницам Мордовии было по 17 лет, когда они стали заниматься проституцией. Девушки были направлены на панель в самом начале развития секс-синдиката.

Ранее в этой уголовной истории фигурировали еще четыре человека - Галия Абаева, Надежда Веселова, Дмитрий Кондратьев и брат Сергея Бакаева Эдуард. Но Галия Абаева не дожила до приговора, а Надежда Веселова успела родить двоих детей и скрыться от правосудия. Суд вынес по ней постановление о заочном аресте. Что касается двух других фигурантов - Дмитрия Кондратьева и Эдуарда Бакаева, дела в их отношении рассматриваются отдельно. Поскольку они часто болели и не являлись на заседания, процесс по ним затягивается.

Из-за большого числа преступных эпизодов уголовное дело распухло до 90 томов. Было допрошено большое количество свидетелей, потерпевших, самих обвиняемых, проведено множество следственных действий и экспертиз, наложен арест на движимое и недвижимое имущество обвиняемых. Сами секс-дельцы в основном признавали свою вину в организации занятия проституцией, однако категорически отрицали свою причастность к торговле людьми.

Семейный бизнес

Правоохранители заявляли, что бизнес на интимных услугах начал функционировать с 2010 года. Его организаторами выступили жители Рузаевки. Эти люди представляли собой разношерстную компанию, но основные члены группы были связаны между собой родственными узами. Все началось с «рабочего» сотрудничества двух супружеских пар - Рината Абаева с Надеждой Веселовой и Дмитрия Кондратьева с Галией Абаевой. При этом Ринат и Галия Абаевы - родные брат и сестра. И большая часть прибыли шла именно этим двум семьям. Стоит сказать, что Ринат Абаев в 2010 году уже был судим за организацию занятия проституцией, тогда суд приговорил его к штрафу в 20 тысяч рублей.

Некоторые из членов этой группы работали в теневой секс-индустрии долгие годы, покоряя высоты с самых низов - с должности простого охранника на точке. Но среди тех, кто курировал работу притонов в Москве, попадались и весьма интересные персонажи. Один из них раньше работал водителем в системе Управления федеральной службы исполнения наказаний. Но зарплата в тюремном ведомстве тогда была маленькой, поэтому товарищ ушел в бордельный бизнес и, как говорит, за один рейс стал зарабатывать больше, чем на прежней работе за неделю.

В основном все организаторы официально числились безработными, при этом некоторые владели автосервисами, шиномонтажными мастерскими. Судя по всему, люди вкладывали прибыль от проституции в легальные предприятия. Сначала масштаб секс-бизнеса у них был довольно скромным, но когда появился вкус больших и легких денег, сеть борделей стала разрастаться как на дрожжах. Все это росло и множилось, пока сотрудникам Межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска МВД по РМ не поступила оперативная информация, что в Рузаевке появилась группа, которая вербует жительниц Мордовии в фирмы по оказанию интимных услуг. Оперативники установили за сутенерами наблюдение. И тут выяснилось, что мало чем примечательные деятели организовали в крупных городах России целую сеть борделей и намеревались расширяться и дальше. При этом штаб-квартира этого сексуального спрута находилась именно в республике и располагалась в Рузаевке.

Уводили путан у конкурентов

Когда дело уже было на мази, дельцы столкнулись с настоящим дефицитом сексуальных кадров - «девочек» стало недоставать, а организаторам хотелось увеличения прибыли. Кадровый голод стали утолять за счет путан, работающих на конкурентов. Мордовские сутенеры под видом клиентов покупали на точке девицу на всю ночь, а затем переманивали к себе. «Зачем тебе работать на трассе, будешь трудиться на нас - на квартире, в тепличных условиях. На улице больше стоять не надо. Зарабатывать будешь больше!» - уговаривали девиц. Кто-то поддавался на посулы, а кого-то увозили силой. С учетом характера занятий бедолаг родственники в основной массе и не пытались искать пропавших. К тому же среди путан были девушки из Украины или Молдовы - родные далеко, на связь выходят нерегулярно. Новых «сотрудниц» нередко переправляли в другие регионы - так надежнее. Там на съёмной квартире девушек держали несколько дней, настойчиво убеждая работать на новых хозяев до достижения «полного взаимопонимания».

«В день было от 8 до 12 заказов»

Вот что рассказала одна из проституток: «С июня 2010 года я начала заниматься проституцией. Вместе с другими девушками я стояла на точке на Ленинградском шоссе в Московской области около деревни Черная Грязь. В середине октября на точку подъехала машина с двумя молодыми людьми. Как я позже узнала, одним из них был Сергей Бакаев. Он передал старшей 14 тысяч рублей за меня и еще за одну девушку Марину. Мы сели в салон авто и поехали работать. Мы с Мариной стали интересоваться, сколько человек будет и куда мы едем. Нам сказали, что нас везут на квартиру. Однако сначала нас отвезли к Макдоналдсу в Люберцах. Бакаев скомандовал Марине, чтобы она пересела в машину, стоявшую рядом. Она стала отказываться, тогда Бакаев схватил ее и силой повел в другое авто. Туда же пересадили и меня.

Бакаев предупредил: «Если будете сопротивляться и попытаетесь бежать - сильно пожалеете». В авто находилась еще одна проститутка, она стала нас успокаивать, сказала, что все будет хорошо и бояться нечего. В итоге из Подмосковья нас привезли в Саранск, где поселили на съемной квартире. Мы провели там три дня. Затем нас отвезли в Сочи на двух автомобилях с братьями Бакаевыми и Дмитрием Шалохиным. Там нам арендовали квартиру, в которой мы расположились, - всего пять девушек. В Сочи мы продолжили заниматься проституцией под присмотром Рината Абаева, которого называли еще Дима Сочинский.

График работы у нас был такой - начинали в 12 дня и заканчивали в 1 час ночи. В день было примерно от 8 до 12 заказов. Все они принимались через диспетчеров, которые звонили нам на мобильные. Диспетчеры говорили, что в такое-то время придет клиент и его нужно встретить. Когда клиент уходил, мы также писали смс - отчитывались о том, что работа выполнена. По воскресеньям старшая Люфтия выдавала нам по 2-3 тысячи рублей на личные нужды.

Мы довольно часто переезжали с одной квартиры на другую. Девушки на квартирах периодически менялись, кого-то увозили в другие города, кого-то, наоборот, привозили. Если кто-то не мог работать, старшая связывалась с Абаевым и объясняла причину нетрудоспособности, сутенер уже сам решал, что делать с девушкой.

В феврале 2013 года за мной и другими приехал Дмитрий Шалохин, который по указанию Рината Абаева повез меня в Воронеж на новую точку. По дороге нас остановили сотрудники полиции и доставили в Саранск».

«Сбежишь, везде найдем и закопаем…»

Другая девушка рассказала, как наивно попалась на удочку секс-дельцов. Она познакомилась с женой одного из сутенеров, и та предложила пристроить ее на работу в Москве массажисткой. Барышня согласилась. Но встретивший ее в столице сутенер сразу расставил все точки над i: «Знаешь, кем будешь работать?». Девушка заявила - массажисткой. В ответ он лишь усмехнулся и сказал: «Будешь работать проституткой». А затем добавил: «И никуда ты не денешься, никуда не сбежишь, везде найдем и закопаем…».

За порядком на точках назначали следить старшую - одну из проституток, которая сообщала о возможных проблемах или сама имела полномочия наказать кого-то из путан. В Москве этим занимались мужчины - они контролировали деятельность притонов и собирали деньги, следили за дисциплиной. Ночных бабочек опекали только свои - выходцы из Мордовии, они работали в столице вахтовым методом.

Секс-фирмы приносили 1 миллион рублей прибыли ежемесячно

Как правило, сутенеры снимали двухкомнатную квартиру, где девушки жили и обслуживали клиентов. На выезды путан старались не отправлять, дабы лишний раз не светиться. Рекламу делали по интернету. Кстати, при обыске полицейские изъяли множество фотографий и видеозаписей с изображением жриц любви - в рекламных целях живой товар выставлялся в самом аппетитном виде. Диспетчеры, через которых клиенты заказывали девочек, вообще находились в других городах. Два раза в сутки в квартиру наведывался человек, который забирал деньги. В отдельных случаях прибыль собирала старшая проститутка. Раз в месяц деньги переправлялись в Мордовию либо просто перечислялись через электронные платежные системы на банковские карты организаторов бизнеса. Прибыль с борделей по всей стране составляла порядка 1 миллиона рублей в месяц!

«Сексуальные салоны экономкласса»

Стоимость интим-услуги за час составляла тысячу рублей, брали не качеством, а количеством. У сутенеров из Мордовии были самые низкие среди конкурентов расценки, эдакие «сексуальные салоны экономкласса». Их клиентами были в основном гастарбайтеры. Как-то раз у них даже возникли проблемы с размещением рекламы на сайте из-за того, что бордели мордовских сутенеров предлагали слишком низкие расценки на проституток. За рекламу в группе отвечал Алексей Назаров, по версии следствия, именно он фотографировал проституток в откровенных позах и размещал их изображения на специализированных сайтах.

Путаны в беседе с правоохранителями заявили, что в месяц они получали порядка 30-50 тысяч рублей. Сутенеры разрешали сотрудницам оставлять деньги клиентов себе в случае оказания дополнительных услуг - как правило, это были различного рода извращения. Сумма заработка зависела от количества клиентов и вычетов за проступки на работе. Для работниц существовала целая система штрафов за различные провинности. Одна из девушек была груба с клиентом, он оставил свой негативный отзыв о притоне в интернете. Тут же последовали меры «воспитательного характера». Побоями для путан заканчивались появление на работе в пьяном виде и другие нарушения «рабочего распорядка». Правда, по словам тружениц постельного фронта, сутенеры особо не зверствовали, девушек никто не калечил, видимо, боялись испортить товарный вид.

Менеджеры бордельного бизнеса

«Всех мордовских сутенеров отличали незаурядные организаторские способности, - рассказывал сразу после задержания бригады сутенеров бывший заместитель министра внутренних дел по Мордовии Игорь Панкратов. - Некоторые даже удивлялись, какие же они умелые менеджеры - такой размах! Действительно, эти очень энергичные люди постоянно были в движении, все время думали о развитии своего бизнеса, выбирали города, где открыть новый бордель. Прогнозировали, где доход будет больше.

Например, в одном месте не пошло, тут же снимается квартира в другом районе. Люди постоянно анализировали свою деятельность, продумывали дальнейшие шаги. Во время разработки этой группы у нас сложилось впечатление, что они вообще мало спали, постоянно находясь в работе. Например, водитель, которого задержали в Ростове, силой увез девушку из Москвы, тут же уехал в Краснодар, потом проверил ситуацию в Сочи, поспал несколько часов и снова отправился в путь в Ростов, а оттуда в Воронеж, где надо было срочно поменять квартиру, поскольку там плохо пошел бизнес.

Группа постоянно мониторила ситуацию. Если в каком-то районе больше живет гастарбайтеров - значит, интим-услуги там будут востребованы. Смотрели, где живут наиболее платежеспособные клиенты, по какой трассе больше ездит машин. Учитывали все нюансы. Подобный подход к делу характерен для крупных бизнес-структур. Им бы работать где-нибудь в торговой сети, добились бы серьёзных успехов. Когда мы занимались разработкой этой группы, у нас вызывал удивление их грамотный подход - откуда люди, не имеющие специального образования, могли так хорошо организовать бизнес, знать психологию, чтобы воздействовать на людей, добиваясь выполнения своих требований.

Во время оперативной разработки мы получили информацию, что эта группа планировала наладить свой канал поставки девушек из Украины в Россию. Супруга одного из лидеров группы - уроженка Белоруссии, у нее проживают родственники на Украине. Если бы их бизнес не был остановлен, он имел бы все шансы вырасти из межрегиональных масштабов в межгосударственные.

Еще один любопытный момент - группа мордовских сутенеров связывала развитие сети борделей с проведением Олимпиады в Сочи в 2014 году. Именно туда сутенеры планировали поставить наибольшее количество девушек.

Когда брали группу сутенеров, некоторые из них думали - за что их вообще задерживают? Что мы такого делаем? Только удовлетворяем определенные потребности каких-то категорий населения. Получается, у них сохранялась такая иллюзия - если ты не убивал, значит, ты вроде никакой не преступник. Когда жадность зашкалила, жажда легких денег перешла все границы, сутенеры потеряли бдительность».

Дельцов взяли в рузаевской бане

Крупномасштабная спецоперация по задержанию лидеров и участников организованной группы прошла одновременно в нескольких городах России. В ней приняли участие около 130 сотрудников полиции - 30 следователей, 80 оперативников отдела по борьбе с организованной преступностью, уголовного розыска, по борьбе с экономическими преступлениями, отдела «К», более 20 бойцов спецназа. Причем в задержании участвовали не только сотрудники МВД по Республике Мордовия, но и оперативники подразделений по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска нескольких регионов и МВД России.

Основных организаторов взяли в Рузаевке - один из них праздновал 34-й день рождения, и торжество проходило в бане. Там были мужчины, а также их жены и подруги. Прямо в бане сутенеры пытались уничтожить некоторые вещественные доказательства - записи, носители информации, где были зафиксированы доходы от притонов и другие интересные для следствия данные.

Одновременно с задержанием было проведено более 25 обысков в квартирах подозреваемых. Были изъяты огнестрельное и травматическое оружие, форма сотрудника полиции, радиостанция, а также иные вещественные доказательства, среди которых большое количество оргтехники и телефонов, около двухсот фотографий. При обыске полицейские нашли большие суммы денег, банковские карты, на которые поступали доходы от проституции, с внушительными суммами. У жены сутенера при досмотре в сумочке были обнаружены более 100 тысяч рублей наличными и записи, которые свидетельствовали о том, сколько денег поступило от каждого притона.

На широкую публику мордовские секс-дельцы производили впечатление успешных предпринимателей. В собственности у каждого имелась недвижимость - квартиры в Саранске, дорогие иномарки - Audi Q7, Ford Expedition и т.п.

Приговор

И напоследок - о финале этого уголовного «бизнес-проекта». По приговору суда отец четверых детей Ринат Абаев проведет в колонии 8 лет, Сергей Бакаев и Александр Ямашкин - 6 лет и 6 месяцев, Дмитрий Шалохин и Алексей Назаров - 6 лет и 1 месяц, Алексей Кулешов - 6 лет и 2 месяца, Ринат Касимов - 7 лет и 6 месяцев, при этом в отношении последнего было прекращено уголовное дело по пяти эпизодам вовлечения в занятие проституцией по истечении сроков давности. Все они отправятся отбывать наказание в колонию строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Алексей НИКОЛАЕВ



