В Мордовии 12-летнего мальчика заживо погребло на песчаной насыпи

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Следственный комитет Мордовии проводит проверку по факту смерти 12-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как стало известно «ВС», трагедия произошла 21 июня недалеко от села Урей Темниковского района республики. В дневное время мальчик с друзьями и младшим братом играли на песчаной насыпи. В ходе игры школьник залез в выкопанное углубление. В этот момент произошло обрушение верхней части насыпи и ребенка засыпало песком. О произошедшем дети рассказали родителям и отцу ребенка. Мужчина самостоятельно откопал сына, однако признаки жизни он уже не подавал. Согласно судебно-медицинскому исследованию мальчик скончался в результате асфиксии дыхательных путей сыпучим веществом.
Как поясняют в СКР, в настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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