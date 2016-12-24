Житель Саранска потерял 150 тысяч рублей при покупке магнитов

«Россия сейчас находится на стороне зла»
Журналист «ВС» встретился с председателем штаба Алексея Навального в Саранске
41-летний житель Саранска стал очередной жертвой мошенников. Мужчина лишился ста пятидесяти тысяч рублей при покупке электромагнитов в Интернете. Об этом сообщает МВД по РМ.
Как стало известно «ВС», объявление о продаже электромагнитов в Оренбурге заявитель нашел 19 июня на сайте бесплатных объявлений. Его внимание привлекла стоимость товара, которая была в 6 раз ниже, чем в магазинах. Мужчина связался с автором объявления и сообщил, что хочет приобрести целую партию товара. По договоренности, электромагниты продавец должен был загрузить водителю фуры - знакомому потерпевшего, который на тот момент находился в Оренбурге. Неизвестный, связавшись с водителем, обманным путем заставил сделать переадресацию на его номер и, позвонив покупателю от имени водителя, сообщил, что товар загружен и можно перечислять деньги. Потерпевший перевел указанную сумму на банковскую карту в полном объеме. Однако спустя время он узнал, что товар в действительности загружен в фуру не был, а деньги он перевел мошеннику.
Как поясняют в МВД по РМ, в настоящее время по данному факту проводится проверка.
Журналист «ВС» встретился с председателем штаба Алексея Навального в Саранске
До чемпионата мира по футболу остался год. Много это или мало?.. Возможно, для болельщиков дни в ожидании грандиозного спор-тивного события...
Редактором сайта о суицидах являлась 16-летняя школьница из Мордовии
Саранск активно готовится к самому масштабному спортивному празднику в своей истории - проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года....
Жительницу Саранска будут судить за беспричинную «ножевую атаку» на 4-летнюю внучку
В понедельник 29 мая на Мордовию обрушился настоящий ураган с ливнем и шквалистым ветром. Под напором стихии не только падали деревья, светофоры...
В минувшую пятницу, 19 мая, в Администрации городского округа Саранск состоялось чествование победителей конкурса «Лучший предприниматель...
Водоем напротив «Огней Саранска», известный среди местных жителей как «Бинокль», уже несколько десятилетий является местом, где...
Взгляд из прошлого в будущее в разговоре с Главой Саранска Петром Тултаевым
На минувшей неделе Мордовию посетил советник Президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев. Академик РАН...