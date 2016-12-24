Житель Саранска потерял 150 тысяч рублей при покупке магнитов

41-летний житель Саранска стал очередной жертвой мошенников. Мужчина лишился ста пятидесяти тысяч рублей при покупке электромагнитов в Интернете. Об этом сообщает МВД по РМ.

Как стало известно «ВС», объявление о продаже электромагнитов в Оренбурге заявитель нашел 19 июня на сайте бесплатных объявлений. Его внимание привлекла стоимость товара, которая была в 6 раз ниже, чем в магазинах. Мужчина связался с автором объявления и сообщил, что хочет приобрести целую партию товара. По договоренности, электромагниты продавец должен был загрузить водителю фуры - знакомому потерпевшего, который на тот момент находился в Оренбурге. Неизвестный, связавшись с водителем, обманным путем заставил сделать переадресацию на его номер и, позвонив покупателю от имени водителя, сообщил, что товар загружен и можно перечислять деньги. Потерпевший перевел указанную сумму на банковскую карту в полном объеме. Однако спустя время он узнал, что товар в действительности загружен в фуру не был, а деньги он перевел мошеннику.

Как поясняют в МВД по РМ, в настоящее время по данному факту проводится проверка.