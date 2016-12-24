В кадастровой палате - «горячая телефонная линия»

«Россия сейчас находится на стороне зла»
Журналист «ВС» встретился с председателем штаба Алексея Навального в Саранске
30 июня 2017 года в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия будет организована «горячая телефонная линия» по вопросам предоставления услуг Росреестра, в том числе в электронном виде.
Специалисты кадастровой палаты в рамках «горячей телефонной линии» расскажут о том, кто вправе обратиться с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета, какие документы необходимы для предоставления государственных услуг Росреестра и о сроках их предоставления.
Ждем Ваших звонков 30 июня 2017 года с 10:00 до 12:00 по телефону: (8342) 79 02 07
Журналист «ВС» встретился с председателем штаба Алексея Навального в Саранске
В субботу в Лямбире прошел ХIII республиканский национально-фольклорный праздник Сабантуй. В этом ярком, масштабном и насыщенном мероприятии по...
Правоохранительные органы Мордовии до сих пор не раскрывают карты по делу руководителя Управления федерального казначейства по...
Работники утилизационного завода продавали жителям Мордовии трупное мясо животных под видом фермерского
Саранск активно готовится к самому масштабному спортивному празднику в своей истории - проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года....
В понедельник 29 мая на Мордовию обрушился настоящий ураган с ливнем и шквалистым ветром. Под напором стихии не только падали деревья, светофоры...
12 июня в Доме республики прошла церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Петр Тултаев проинспектировал городские зоны отдыха
В Государственную думу РФ внесен законопроект, который поразил всю юридическую и правозащитную общественность страны. Авторы этого документа...
На минувшей неделе Мордовию посетил советник Президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев. Академик РАН...