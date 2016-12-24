В кадастровой палате - «горячая телефонная линия»

30 июня 2017 года в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия будет организована «горячая телефонная линия» по вопросам предоставления услуг Росреестра, в том числе в электронном виде.

Специалисты кадастровой палаты в рамках «горячей телефонной линии» расскажут о том, кто вправе обратиться с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета, какие документы необходимы для предоставления государственных услуг Росреестра и о сроках их предоставления.

Ждем Ваших звонков 30 июня 2017 года с 10:00 до 12:00 по телефону: (8342) 79 02 07



