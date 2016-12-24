Можно ли сделать перепланировку ипотечной недвижимости?

Законодательством не установлено каких-либо запретов по проведению перепланировки залоговой квартиры. Однако такие ограничения могут быть предусмотрены договором об ипотеке.

Перепланировки, согласованные в соответствии с законом допускаются. Главное, условие - чтобы планируемые изменения не уменьшили стоимость объекта и не изменили его функциональное назначение. Также существует ряд запретов при перепланировке: запрещено нарушать прочность несущих конструкций здания; уменьшать и ликвидировать каналы вентиляции; выносить батареи на балконы и лоджии; оставлять жилые комнаты без окон и отопления; присоединять к квартирам части общих помещений многоквартирного дома.

Для проведения перепланировки потребуется предоставить в местную администрацию для согласования проект перепланировки, подготовленный проектной организацией. После завершения ремонта следует вновь обратиться в администрацию для назначения приемочной комиссии, которая оформит акт, подтверждающий законность проведенных работ и их соответствие заявленному проекту. Последний шаг - внесение изменений в сведения Единого государственно реестра недвижимости. Для этого собственнику необходимо обратиться к кадастровому инженеру за подготовкой нового технического плана квартиры в связи с ее перепланировкой и подать в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия (лично, через интернет - www.rosreestr.ru или многофункциональный центр) заявление об учете изменений характеристик помещения.





