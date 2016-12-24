Дом построил. Что дальше?

В соответствии с вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом от 13.07.2015г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» если право на земельный участок надлежащим образом оформлено, то для оформления прав на такой дом необходимо обратиться одновременно за постановкой дома на кадастровый учет и на регистрацию прав.

В настоящий момент государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав осуществляются одновременно в связи с созданием объекта недвижимости. Для этого гражданин должен представить технический план, который изготавливается кадастровым инженером на основании разрешения на строительство и проектной документации (при ее наличии), либо декларации об объекте недвижимого имущества (при отсутствии проектной документации), и разрешения на строительство, а также уплатить государственную пошлину.

В случае если объект недвижимого имущества уже стоит на кадастровом учете, то для государственной регистрации права собственности в регистрирующий орган необходимо представить заявление и оплатить государственную пошлину. В данном случае государственная регистрация будет произведена на основании правоустанавливающего документа на земельный участок.

Если вновь созданным объектом недвижимости являются: жилое строение, дом, садовый дом, дачный дом, которые могут располагаться на земельных участках с разрешенным использованием: садоводство, огородничество, дачное хозяйство, то с 1 января 2017 года процедура для таких объектов также изменилась.

Для них также потребуется одновременная постановка на кадастровый учет и регистрация права, а это значит, что теперь на свой участок придется также, как и в случае с индивидуальным жилым домом, пригласить кадастрового инженера, который выполнит соответствующие замеры, определит точные координаты постройки и по результатам выполненных работ составит технический план.

Далее гражданину необходимо будет подать заявление об одновременной постановке на кадастровый учет и государственную регистрацию прав, приложив правоустанавливающий документ на земельный участок и уплатив государственную пошлину.

Установленных сроков для оформления прав на объекты недвижимого имущества законодательством РФ не предусмотрено, регистрация имеет добровольный и заявительный характер.

Однако следует отметить, если гражданином не оформлено должным образом право на объект недвижимого имущества, то по закону данное имущество ему не принадлежит и, соответственно, им нельзя распорядиться (продать, подарить, обменять, заложить для получения кредита, наконец, завещать).