В Мордовии активно внедряют предоставление услуг в электронном виде

По данным компании «Медиалогия», в рейтинге российских регионов по реализации майских (2012 г.) указов Президента РФ в сфере государственного управления Республика Мордовия находится на лидирующих позициях.

В контексте развития системы госуправления в регионе наиболее весомы результаты работы в сфере информационных технологий. Так, по информации Минкомсвязи страны, Мордовия входит в число передовых по уровню развития информационного общества, по темпам внедрения цифровых сервисов. В электронный вид в республике полностью переведены все обязательные и наиболее востребованные услуги – 72 государственные и 23 типовые муниципальные. Многофункциональные центры и их территориально обособленные структурные подразделения действуют не только в городах и районных центрах, но и в крупных селах.

В 2018 году 70 % населения страны должны получать государственные услуги в электронном виде. По итогам минувшего года по стране этот показатель составил 51,3 %, а в Мордовии – 60,7 %.

В республике разработан и реализуется план мероприятий по увеличению доли зарегистрированных на портале госуслуг. Для этого функционирует республиканский Портал государственных услуг, создана региональная система межведомственного электронного взаимодействия, к которой подключены все исполнительные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, многофункциональные центры. В этой работе по внедрению бесконтактных технологий активно участвуют региональное Управление Росреестра и филиал Кадастровой палаты.

Значительное внимание в регионе уделяется повышению ИТ-грамотности населения. На сегодня 43,8 процента граждан зарегистрированы на портале госуслуг. Это значит, что, как минимум, такой процент населения республики владеет информационными технологиями на уровне пользователей. Однако, как считают эксперты Министерства информатизации и связи Республики Мордовия, реально этот показатель значительно выше.