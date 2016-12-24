В Саранске на пожаре погибли мать и дочь

В результате пожара, произошедшего в Саранске в минувшее воскресенье, погибли два человека. Об этом сообщили в МЧС РФ по РМ.

Как стало известно «ВС», сообщение о возгорании двухквартирного жилого дома на улице Гагарина поступило на пульт дежурного в 23.14 18 июня. Когда на место ЧП прибыли пожарные расчеты, строение полыхало открытым пламенем. После того как огонь был потушен, спасатели обнаружили тела двух человек. Чуть позже было установлено, что погибшими оказались 39-летняя женщина и ее 11-летняя дочь. Причина пожара в настоящее время устанавливается.