В Мордовии осудили торговцев секс-рабынями

Рузаевский районный суд вынес приговор членам преступной группы, обвиняемым в организации занятия проституцией, содержании притонов и торговле людьми. В общей сложности на скамье подсудимых разместились одиннадцать человек.

В 2011 году обвиняемые в составе организованной группы с целью получения незаконного дохода организовали занятие проституцией в Рузаевке, Москве, Нижнем Новгороде, Пензе, Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону и других населенных пунктах. Следствием были установлены факты купли-продажи, а также вербовки, перевозки, передачи, укрывательства девушек, их эксплуатации и использования для занятия проституцией с применением психологического воздействия и физического насилия. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 19 девушек, из них две несовершеннолетние. Крупномасштабная спецоперация по задержанию лидеров и участников организованной группы прошла одновременно в нескольких городах России. В ней приняли участие около 130 сотрудников полиции - 30 следователей, 80 оперативников отдела по борьбе с организованной преступностью, уголовного розыска, по борьбе с экономическими преступлениями, отдела «К», более 20 бойцов спецназа. Причем в задержании участвовали не только сотрудники МВД по Республике Мордовия, но и оперативники подразделений по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска нескольких регионов и МВД России.

Основных организаторов взяли в Рузаевке - один из них праздновал 34-й день рождения, и торжество проходило в бане. Там были мужчины, а также их жены и подруги. Прямо в бане сутенеры пытались уничтожить некоторые вещественные доказательства - записи, носители информации, где были зафиксированы доходы от притонов и другие интересные для следствия данные.

Согласно решению Фемиды, члены преступной группы получили более 45 лет на всех. Приговор в законную силу не вступил.