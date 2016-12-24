Бизнесмена будут судить за получение кредитов на 80 миллионов рублей по подложным документам

В Саранске передано в суд уголовное дело в отношении директора нескольких коммерческих фирм. Он обвиняется в незаконном получении кредита. Об этом сообщают в Генеральной прокуратуре РФ.

Как поясняют в ведомстве, с декабря 2011 года по октябрь 2012 года с целью создания у работников одного из банков видимости успешности возглавляемых им организаций, бизнесмен дал указание подчиненным сотрудникам изготовить документы с недостоверными сведениями, значительно улучшающими финансовое состояние организаций. На основании подложных документов коммерческим организациям были одобрены и выданы 4 кредита на общую сумму 80 миллионов рублей. В последующем кредитные обязательства выполнены не были, чем банку причинен ущерб в крупном размере.

После того как махинация была выявлена, против бизнесмена возбудили уголовное дело. Теперь ему предстоит ответить перед судом.