Бизнесмена будут судить за получение кредитов на 80 миллионов рублей по подложным документам

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Руководители республики отчитались о своих доходах
В Саранске передано в суд уголовное дело в отношении директора нескольких коммерческих фирм. Он обвиняется в незаконном получении кредита. Об этом сообщают в Генеральной прокуратуре РФ.
Как поясняют в ведомстве, с декабря 2011 года по октябрь 2012 года с целью создания у работников одного из банков видимости успешности возглавляемых им организаций, бизнесмен дал указание подчиненным сотрудникам изготовить документы с недостоверными сведениями, значительно улучшающими финансовое состояние организаций. На основании подложных документов коммерческим организациям были одобрены и выданы 4 кредита на общую сумму 80 миллионов рублей. В последующем кредитные обязательства выполнены не были, чем банку причинен ущерб в крупном размере.
После того как махинация была выявлена, против бизнесмена возбудили уголовное дело. Теперь ему предстоит ответить перед судом.
Руководители республики отчитались о своих доходах
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