Зарезал соперника из ревности

Рузаевский районный суд вынес приговор 61-летнему местному жителю Николаю Лачугину. Он обвинялся в убийстве из ревности.

4 марта этого года в Рузаевке кровопролитием закончилось выяснение отношений между двумя мужчинами. Окровавленное тело 53-летнего рабочего рузаевского завода керамических изделий Владимира Жувайкина было найдено в коридоре общежития по улице Менделеева. Труп в луже крови обнаружила соседка, она и сообщила о ЧП в правоохранительные органы. Следователи, прибывшие на место, обнаружили на теле погибшего многочисленные ножевые ранения. Шея, грудь и живот Владимира Жувайкина были буквально истыканы ножом. Всего криминалисты насчитали 11 ножевых ранений. Тело находилось рядом с комнатой погибшего, в ней следователи также нашли следы крови. Очевидно, что изначально расправа началась в комнате Жувайкина, а продолжилась уже в коридоре. Мужчина в последнее время жил в комнате один, раньше жилплощадь с ним делила сожительница, но она отправилась в Москву на заработки.

Несколько часов спустя оперативники вышли на след подозреваемого. Им оказался 61-летний Николай Лачугин. Мужчина был задержан и дал показания, в которых признался, что убил Жувайкина. По словам подозреваемого, накануне он узнал, что сожительница встречается с Владимиром. Ревнивец взял нож и отправился разбираться с соперником к нему в общежитие. Во время выяснения отношений пенсионер воспользовался клинком в качестве веского аргумента. Покидая место преступления, рузаевский отелло выбросил нож в мусорный бак, который коммунальщики успели отвезти на полигон отходов.

В суде обвинение по делу поддерживал прокурор республики Александр Филимонов. Суд согласился с его доводами и признал Николая Лачугина виновным. С учетом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.