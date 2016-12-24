Воровали цемент фурами

Расследования и судебные процессы по фактам масштабных хищений продукции с предприятия «Мордовцемент» длятся уже не один год. В былые годы на предприятии развелось столько любителей поживиться за счет прибыльного производства, что уголовные дела о хищениях в суде рассматриваются до сих пор. Предприимчивые люди в сговоре с сотрудниками «Мордовцемента» воровали цемент десятками и даже тысячами тонн. Очередной приговор расхитителям цемента был вынесен Чамзинским судом.

Перед законом по обвинению в краже в особо крупном размере предстали 14 человек. Им было вменено 38 эпизодов кражи цемента с территории «Мордовцемента», общий ущерб обществу составил 11 млн 354 тысячи рублей. Основными фигурантами дела являлись известные в Чамзинке члены семьи Вагиных - 50-летний Геннадий, его 26-летний сын Александр, а также 31-летний бывший старший охранник Сергей Вдовин.

Надо сказать, что это уже не первый приговор теневым воротилам. В 2015 году суд вынес приговор только по одному эпизоду, когда с предприятия было похищено более 130 тонн цемента на сумму около 500 тысяч рублей. Тогда по приговору суда отцу и сыну Вагиным было назначено наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а двое подельников отделались условными сроками. По остальным же эпизодам проходило уже около 3 тысяч 250 тонн похищенной продукции, в связи с чем и расследование продолжалось довольно продолжительное время.

При обыске на квартирах фигурантов дела были изъяты крупные суммы денег - у охранника Вдовина нашли 1 миллион 290 тысяч рублей, у Геннадия Вагина - 570 тысяч рублей, 15 банковских карт и 5 мобильных телефонов. Для своего «бизнеса» у Вагиных имелось несколько грузовиков, часть из которых они взяли в кредит. По ходатайству следователя суд наложил арест на имущество фигурантов дела на общую сумму около 8,5 миллиона рублей.

В ходе судебного заседания подсудимые Вагины, Вдовин и Турбаев признали вину частично, остальные подсудимые - в полном объеме. Приговором суда всем назначены различные меры наказания. Вагиным, Вдовину, Ведяшкину, Иконникову, Кочеткову, Макушкину, Сидякину, Турбаеву - лишение свободы в колонии общего режима на срок от 1 года и 6 месяцев до 4 лет и 6 месяцев. Еще четверо подельников получили условные сроки, а один был освобожден от наказания по амнистии.

Заметим, что в Чамзинке семья Вагиных стала известна еще до цементного дела. В феврале 2014 года старший сын Геннадия Вагина Олег сбил на пешеходном переходе в Чамзинке 61-летнюю Марию Тетюшкину и двух ее внуков, 4-летнюю Дашу и 5-летнего Сашу Кузнецовых. Пенсионерка и мальчик получили смертельные ранения, девочка долгое время провела в больнице. В суде мать ребенка заявила, что претензий к Вагину не имеет, поскольку он возместил моральный ущерб. Семья Вагиных заплатила потерпевшей 2,4 млн рублей. Тогда по приговору Чамзинского суда Олег Вагин получил 4 года условно, позже Верховный суд заменил ему наказание на 2 года колонии-поселения.