Охранник «Радо» загремел на 8 лет за смерть посетителя

Кедров сдал своих покровителей в Москве?
Правоохранительные органы Мордовии до сих пор не раскрывают карты по делу руководителя Управления федерального казначейства по...
Правоохранительные органы Мордовии до сих пор не раскрывают карты по делу руководителя Управления федерального казначейства по...
Саранск активно готовится к самому масштабному спортивному празднику в своей истории - проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года....
12 июня в Доме республики прошла церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Что стало главным в развитии Мордовии за время руководства Владимира Волкова?
На минувшей неделе Мордовию посетил советник Президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев. Академик РАН...
В минувшую пятницу, 19 мая, в Администрации городского округа Саранск состоялось чествование победителей конкурса «Лучший предприниматель...
Жительницу Саранска будут судить за беспричинную «ножевую атаку» на 4-летнюю внучку
В Государственную думу РФ внесен законопроект, который поразил всю юридическую и правозащитную общественность страны. Авторы этого документа...
Взгляд из прошлого в будущее в разговоре с Главой Саранска Петром Тултаевым
Руководители республики отчитались о своих доходах