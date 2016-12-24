Охранник «Радо» загремел на 8 лет за смерть посетителя

Октябрьский суд вынес приговор 20-летнему охраннику клуба «Радо» Руслану Дворянцеву. Парень обвинялся в расправе над посетителем заведения, 31-летним Максимом Крысиным.

Около часа ночи 12 февраля 2016 года у отдыхавшего в «Радо» Крысина возник конфликт с другим посетителем клуба, а потом и с охраной заведения. Через некоторое время вроде бы все успокоились, но Максим Крысин затаил обиду. Он подошел к охраннику Руслану Дворянцеву и внезапно боднул его головой в лицо. В ответ Руслан, занимавшийся спортивными единоборствами, ударил клиента кулаком по голове. От удара Крысин потерял сознание, упал и ударился головой о пол. Потом очухавшегося дебошира выпроводили из клуба - мужчина вместе с сожительницей взял такси и уехал домой. Дома Максим лег спать, а наутро скончался от последствий черепно-мозговой травмы. У парня осталась 3-летняя дочь.

В судебном заседании Руслан Дворянцев вину в совершении преступления признал частично и заявил, что признает себя виновным лишь в причинении Крысину смерти по неосторожности. Подсудимый утверждал, что не бил жертву по голове. «После того как Крысин ударил меня головой в лицо, я оттолкнул его, попав рукой в область ключицы. Я перестал его придерживать, и он упал на пол», - рассказал в суде Руслан.

Но, несмотря на позицию Дворянцева, суд посчитал, что его вина полностью подтверждена исследованными судом доказательствами, в том числе показаниями свидетелей и записью с камер видеонаблюдения. Проанализировав все, суд счел вину Руслана Дворянцева полностью доказанной.

При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств частичное признание подсудимым своей вины, положительные характеристики, достижения в спорте, аморальное и противоправное поведение самого Крысина, явившееся поводом для преступления. Кроме того, Руслан принес публичные извинения родственникам. Обстоятельств, отягчающих наказание, подсудимого суд не усмотрел.

В итоге Руслан Дворянцев был признан виновным в «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего» и приговорен к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Также суд удовлетворил гражданский иск родственников Крысина, взыскав с Дворянцева в счет компенсации морального вреда 750 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.