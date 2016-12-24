5 лет колонии для закладчика дурмана

Ленинский районный суд Саранска осудил очередного участника преступного сообщества за торговлю наркотиками через интернет. Перед Фемидой предстал 19-летний безработный Евгений Михейкин.

Осенью 2015 года молодой парень решил примкнуть к группе, которая занималась торговлей наркотиками по интернету в Саранске. Михейкина приняли в бригаду закладчиком. Парень должен был оставлять наркотики в тайниках для клиентов. Любопытно, но для того, чтобы завоевать доверие боссов, только что принятые закладчики изначально сами переводили на счета руководителей преступной группы деньги от 3 до 6 тысяч рублей - своеобразный «вступительный взнос». С другой стороны, наиболее активным драгдилерам выделялись денежные премии, а за снижение объемов продаж, плохую организацию тайников, уменьшение клиентской базы вознаграждение срезалось. Кстати, за одну закладку Михейкину платили от 150 до 200 рублей.

Вскоре парень попал в поле зрения сотрудников наркополиции и был задержан. Наркотики были изъяты, а Евгений загремел под следствие. В отношении его было возбуждено уголовное дело по статьям «Участие в преступном сообществе», «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети интернет, организованной группой, в крупном размере» и «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступлений». За время своей преступной деятельности он успел обналичить через банкоматы всего-то около 20 тысяч рублей.

В ходе судебного заседания Михейкин вину признал и заявил о своем полном согласии с предъявленным ему обвинением. При назначении наказания суд учел, что подсудимый ранее не судим, женат, имеет малолетнего ребенка. В итоге суд приговорил парня к 5 годам колонии строгого режима, со штрафом в размере 20 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.