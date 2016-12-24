Нарубил деревьев на 7 миллионов рублей

«На пороге стояла босая, окровавленная девочка»
Жительницу Саранска будут судить за беспричинную «ножевую атаку» на 4-летнюю внучку
Жительницу Саранска будут судить за беспричинную «ножевую атаку» на 4-летнюю внучку
Редактором сайта о суицидах являлась 16-летняя школьница из Мордовии
Новый компьютерный вирус заставил и жителей Мордовии плакать по потерянным деньгам
Для саранских школьников завершился очередной учебный год. Теперь для кого-то из них начинается ответственный период сдачи экзаменов, а для...
Что стало главным в развитии Мордовии за время руководства Владимира Волкова?
До чемпионата мира по футболу остался год. Много это или мало?.. Возможно, для болельщиков дни в ожидании грандиозного спор-тивного события...
В рамках празднования Международного дня музеев Саранск снова участвует во всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году ее посвятят...
12 июня в Доме республики прошла церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Журналист «ВС» встретился с председателем штаба Алексея Навального в Саранске
В понедельник 29 мая на Мордовию обрушился настоящий ураган с ливнем и шквалистым ветром. Под напором стихии не только падали деревья, светофоры...