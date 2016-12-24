Нарубил деревьев на 7 миллионов рублей

Прокурор Темниковского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мастера леса Темниковского лесничества Юрия Грушина. Он обвиняется в «Незаконной рубке лесных насаждений, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

На Юрия Грушина были возложены обязанности по охране и защите лесного фонда. Как установили сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции ММО МВД РФ «Темниковский», лесник, используя свое служебное положение, оформил фиктивные договоры купли-продажи лесных насаждений, по которым выписал в личное пользование древесину. Затем Грушин нанял двух местных жителей и без всяких разрешительных документов произвел рубку сосен в лесничестве. Нанятые Грушиным лесорубы с января по март этого года незаконно вырубили 238 деревьев породы сосна, причинив Темниковскому территориальному лесничеству ущерб на сумму более 7,3 млн рублей.