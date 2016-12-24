В УФСИН по Мордовии стартовал конкурс «Мисс УИС»

Кедров сдал своих покровителей в Москве?
Правоохранительные органы Мордовии до сих пор не раскрывают карты по делу руководителя Управления федерального казначейства по...
Правоохранительные органы Мордовии до сих пор не раскрывают карты по делу руководителя Управления федерального казначейства по...
Редактором сайта о суицидах являлась 16-летняя школьница из Мордовии
Саранск активно готовится к самому масштабному спортивному празднику в своей истории - проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года....
До чемпионата мира по футболу остался год. Много это или мало?.. Возможно, для болельщиков дни в ожидании грандиозного спор-тивного события...
Петр Тултаев проинспектировал городские зоны отдыха
Взгляд из прошлого в будущее в разговоре с Главой Саранска Петром Тултаевым
Руководители республики отчитались о своих доходах
На минувшей неделе Мордовию посетил советник Президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев. Академик РАН...
В минувшую пятницу, 19 мая, в Администрации городского округа Саранск состоялось чествование победителей конкурса «Лучший предприниматель...
27-летний житель Рузаевского района обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что в интернете неизвестный продал ему за 3...