В УФСИН по Мордовии стартовал конкурс «Мисс УИС»

Социум

 

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия стартовал региональный этап конкурса «Мисс УИС». Лучшие представительницы пенитенциарной системы республики начали борьбу за почетный титул и право представлять республику на всероссийском уровне. 
В первый день конкурса 21 представительница уголовно-исполнительной системы состязалась в профессиональной, физической и огневой подготовке. Участницы пробежали кросс, выполнили на время упражнение «планка», продемонстрировали навыки владения боевыми приемами борьбы, проплыли на время дистанцию в 100 метров, прошли тестирование на знание тонкостей служебной деятельности, состязались в стрельбе из пистолета Макарова и показали навыки строевой подготовки. 
Финальный этап регионального конкурса пройдет в Культурном центре УФСИН России по Мордовии уже 16 июня в 12.00. 

 

 

                       

 

 

 

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