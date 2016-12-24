Приставы взыскали долги по заработной плате с хлебокомбината

Капсула времени Саранска
Взгляд из прошлого в будущее в разговоре с Главой Саранска Петром Тултаевым
Взгляд из прошлого в будущее в разговоре с Главой Саранска Петром Тултаевым
12 июня в Доме республики прошла церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
В субботу в Лямбире прошел ХIII республиканский национально-фольклорный праздник Сабантуй. В этом ярком, масштабном и насыщенном мероприятии по...
Суд приостановил работу кафе, в котором отравились студенты-иностранцы
В понедельник 29 мая на Мордовию обрушился настоящий ураган с ливнем и шквалистым ветром. Под напором стихии не только падали деревья, светофоры...
Новый компьютерный вирус заставил и жителей Мордовии плакать по потерянным деньгам
Что стало главным в развитии Мордовии за время руководства Владимира Волкова?
Водоем напротив «Огней Саранска», известный среди местных жителей как «Бинокль», уже несколько десятилетий является местом, где...
В рамках празднования Международного дня музеев Саранск снова участвует во всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году ее посвятят...
Саранск активно готовится к самому масштабному спортивному празднику в своей истории - проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года....