Приставы взыскали долги по заработной плате с хлебокомбината

В Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФСПП России по Республике Мордовия поступило 279 исполнительных листов о взыскании задолженности по заработной плате с АО «Саранский хлебокомбинат» на общую сумму более 9 млн руб.

В рамках исполнительного производства судебным приставом арестованы денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях, а также для взыскания задолженности наложен арест на имущество должника-организации, в том числе на объекты недвижимости.

Кроме того, руководитель организации предупрежден об уголовной ответственности по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта в случае неоплаты работникам в установленные законом сроки денежных средств». Результат не заставил себя ждать - долги по заработной плате погашены в полном объеме.