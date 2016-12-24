Приставы взыскали долги по заработной плате с хлебокомбината

Репортер

 

В Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФСПП России по Республике Мордовия поступило 279 исполнительных листов о взыскании задолженности по заработной плате с АО «Саранский хлебокомбинат» на общую сумму более 9 млн руб.
В рамках исполнительного производства судебным приставом арестованы денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях, а также для взыскания задолженности наложен арест на имущество должника-организации, в том числе на объекты недвижимости.
Кроме того, руководитель организации предупрежден об уголовной ответственности по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта в случае неоплаты работникам в установленные законом сроки денежных средств». Результат не заставил себя ждать - долги по заработной плате погашены в полном объеме.

 

 

                       

 

 

 

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