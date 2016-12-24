Сотрудники МЧС устроили праздник для горожан

На Сабантуе Владимир Волков заговорил по-татарски
В субботу в Лямбире прошел ХIII республиканский национально-фольклорный праздник Сабантуй. В этом ярком, масштабном и насыщенном мероприятии по...
В субботу в Лямбире прошел ХIII республиканский национально-фольклорный праздник Сабантуй. В этом ярком, масштабном и насыщенном мероприятии по...
Что стало главным в развитии Мордовии за время руководства Владимира Волкова?
Журналист «ВС» встретился с председателем штаба Алексея Навального в Саранске
В рамках празднования Международного дня музеев Саранск снова участвует во всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году ее посвятят...
На минувшей неделе Мордовию посетил советник Президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев. Академик РАН...
Руководители республики отчитались о своих доходах
27-летний житель Рузаевского района обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что в интернете неизвестный продал ему за 3...
Работники утилизационного завода продавали жителям Мордовии трупное мясо животных под видом фермерского
Для саранских школьников завершился очередной учебный год. Теперь для кого-то из них начинается ответственный период сдачи экзаменов, а для...
В минувшую пятницу, 19 мая, в Администрации городского округа Саранск состоялось чествование победителей конкурса «Лучший предприниматель...