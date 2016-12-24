Сотрудники МЧС устроили праздник для горожан

12 июня в День России и День 376-летия города Саранска сотрудники МЧС сильно постарались, чтобы создать людям праздничное настроение. В первой половине дня в городе прошла уже ставшая традиционной выставка - демонстрация специальной техники, оборудования и снаряжения МЧС России.

Мероприятие прошло на площади возле гостиничного комплекса «Парк Отель». В этом году погода порадовала, и на выставку пришло очень много горожан и гостей столицы. Для взрослых и детей сотрудники МЧС подготовили много интересного. Было выставлено 17 единиц самой современной техники - это пожарные, аварийно-спасательные, штабные автомобили, лодки и прочее. В каждой из машин можно было посидеть и сфотографироваться на память. Пожарные всех желающих одевали в свою боевую одежду. Сотрудники Специального управления гражданской защиты раздавали кашу и чай из полевой кухни, а также выдавали всем желающим противогазы. Каждый желающий мог осмотреть мобильный учебно-тренировочный комплекс пожарных и спасателей. Сотрудники аварийно-спасательной службы демонстрировали водолазное снаряжение, а специалисты пожарной охраны на практике учили всех желающих пользоваться огнетушителями.