Жители Мордовии воюют за ИГИЛ в Ираке и Сирии

Сотрудники спецслужб продолжают борьбу с последователями запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». На минувшей неделе стало известно, что двое жителей Мордовии были заочно арестованы Ленинским судом Саранска по обвинению в участии в террористической организации и склонении к участию в незаконном вооруженном формировании.

Солдат халифата

Первым Ленинский суд заочно арестовал 30-летнего уроженца села Аксеново Лямбирского района Айрата Алукаева. По информации правоохранительных органов, в июле 2015 года сторонник радикального толкования ислама, а также идей вооружённой борьбы выехал в Турцию, откуда перебрался в Ирак и вступил в ряды террористов. С этого времени Алукаев принимает участие в боевых действиях против регулярной армии Ирака.

3 февраля этого года в отношении Айрата Алукаева было возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации». На сегодняшний момент данных о возвращении уроженца Мордовии в Россию не имеется. Постановлением от 24 мая 2017 года Алукаев объявлен в международный розыск.

До того как Айрат Алукаев отправился на Ближний Восток воевать под черными флагами Исламского государства, он жил в селе Кривозерье Ромодановского района с семьей и сожительницей. По словам девушки, Айрат не имел постоянной работы, выпивал, курил спайсы. В 2008 году у пары родилась дочь. Через год женщина переехала жить к матери в Саранск. Тогда же три брата Айрата - Абдулдауд, Айса, Усман - и его родители уехали из России в Пакистан. Они всегда говорили, что хотят жить на мусульманской земле.

По информации родственников парня, через год после отъезда семьи отец Алукаева Ринат и двое братьев, Айса и Усман, погибли в Пакистане при взрыве дома. После того случая мать Айрата и еще один брат переехали жить в Турцию. В сентябре 2014 года стало известно, что погиб и третий брат Алукаева Абдулдауд.

В мае 2015 года Айрат Алукаев оформил заграничный паспорт и сказал сожительнице, что собирается отправиться жить в Турцию к матери. После переезда в другую страну Айрат продолжал общаться с гражданской женой через социальные сети и мессенджеры. В беседах с бывшей сожительницей Алукаев рассказал, что через несколько дней после приезда в Турцию они с матерью перебрались в Сирию. Еще Айрат просил сожительницу взять с собой дочь и приехать к ним.

Во время общения с родственниками Алукаев рассказывал, что он и его окружение борются за создание халифата, исповедуя принципы «чистого ислама». Стало понятно, что он воюет на стороне одной из террористических группировок.

В октябре 2015 года мать Алукаева через мессенджер WhatsApp прислала сожительнице Айрата сообщение о том, что сын попал в больницу с ранением. Через некоторое время Алукаев сам прислал через социальную сеть фото раны со следами хирургического вмешательства. По словам девушки, это были следы от ранения, полученного в боевых действиях.

Весной 2016 года Алукаев писал, что он с матерью находится в сирийском городе Мембидж. По последним данным, наш земляк принимает участие в боевых действиях против регулярной армии Ирака в составе группировки «Исламское государство».

Саранский вербовщик террористов

Суд заочно арестовал и фигуранта другого уголовного дела - уроженца Дагестана, 40-летнего Гамзата Магомедова. Житель Светотехстроя смог завербовать в ряды террористической организации молодого парня из села Александровка Лямбирского района Якова Червячкова. По имеющейся информации, молодой человек, попав в Сирию, был убит в одном из боестолкновений.

Со школы Яков Червячков увлекался рукопашным боем и борьбой, занимал на соревнованиях призовые места. В 2009 году 18-летний парень отправился служить в армию. Яков проходил срочную службу в спортивной роте в Самарской области. Там под влиянием сослуживцев из Дагестана он принял ислам и избрал себе новое мусульманское имя Якуб. По словам парня, ему понравились сплоченность горцев и желание прийти на помощь в трудную минуту.

В Саранск Червячков вернулся совершенно другим человеком, парень стал соблюдать мусульманские обычаи и читать религиозную литературу. В 2011 году Яков в интернете познакомился с девушкой из Владимирской области. Двумя годами ранее православная девушка съездила в гости в Дагестан, приняла там ислам и стала зваться Маликой. Вскоре Якуб и Малика обвенчались по мусульманским традициям и стали жить вместе. В 2012 году у них родился сын, а в 2013 году - дочь. В 2014 году молодые развелись, девушка забрала детей и уехала во Владимирскую область, а Червячков еще больше погрузился в религию.

Во время посещения одной из саранских мечетей Яков познакомился с уроженцем Дагестана Гамзатом Магомедовым, который проживал вместе с семьей в Саранске. Новый знакомый стал убеждать Якова отправиться на заработки в Турцию, где у него много знакомых братьев-мусульман, которым нужна помощь в борьбе за свои права. При этом Магомедов утверждал, что долг настоящих мусульман помогать братьям по вере как финансово, так и участием в боевых действиях. Гамзат убеждал Якова принять участие в создании единого мусульманского государства - халифата. «Если ты согласишься, мои знакомые в Турции помогут тебе перебраться в Сирию, - говорил Магомедов. - Там с оружием в руках ты сможешь заработать денег и проявить себя как истинный мусульманин». По словам близких Червячкова, Гамзат все время призывал его к расправе над неверными, которые исповедуют неправильную религию.

По словам бывшей жены Червячкова, после общения с Магомедовым Яков отклонялся в своих религиозных взглядах, из-за этого в семье происходили скандалы. Червячков даже поднимал руку на супругу, из-за чего они и развелись. После многочисленных уговоров Гамзата Яков все чаще стал высказывать близким свое намерение уехать в Турцию. Бывшая жена пыталась его отговорить, однако Червячков не реагировал и ничего не хотел слышать на этот счет. Яков сделал загранпаспорт и выехал в Турцию. По приезде Червячков позвонил по скайпу бывшей супруге и рассказал, что за границей его встретил Магомедов с друзьями.

Яков несколько раз выходил на связь по скайпу с матерью своих детей и каждый раз уговаривал девушку переехать к нему. Как-то раз Червячков прислал несколько фотографий, где был одет в камуфляжную форму, а в руках держал оружие.

По словам одного из прихожан саранской мечети «Аль-Мансур», он познакомился с Гамзатом Магомедовым весной 2013 года во время беседы об исламе. Магомедов часто высказывался, что каждый истинный мусульманин должен с оружием в руках защищать свою веру, как это делают моджахеды в Сирии и на Северном Кавказе. Со слов Гамзата, у него было очень много знакомых в Чечне и Дагестане, которые воевали и совершали теракты против сотрудников силовых структур, и многие из них погибли за веру. Еще Магомедов положительно отзывался о жителях села Белозерье, уехавших из России в афгано-пакистанскую зону для участия в различных террористических организациях.

В общении с окружающими Магомедов всегда демонстрировал, что является настоящим мусульманином, готовым на все ради своей религии. Также он неукоснительно исполнял все религиозные обряды, соблюдал посты и носил одежду согласно канонам ислама.

Червячков часто общался с Магомедовым и не раз бывал у него в гостях. Яков выражал свое восхищение тем, как хорошо религиозно подкован Гамзат и что всегда может подсказать, как поступить в той или иной ситуации согласно положениям религии.

Червячков рассказывал своему знакомому, что Магомедов склоняет его к тому, чтобы он отправился в Турцию, а оттуда в Сирию воевать за веру. Приятель пытался убедить Якова, что он встает на ошибочный путь, поскольку ислам запрещает мусульманину убивать людей. На это Червячков ответил, что Магомедов показывал ему различные видеоролики с проповедями мусульман-богословов, которые призывали присоединиться к джихаду.

Яков планировал через Турцию перебраться в Сирию и вступить в одно из вооруженных формирований, которое воевало против правительственных сил. Ему было все равно, в каком отряде состоять, главное - воевать с «неверными» и тем самым помочь мусульманам.

В начале мая 2014 года Червячков своим знакомым по скайпу сообщил, что находится в Турции в городе Ялово. По приезде его встретил Магомедов и поселил у своего земляка по имени Шамиль, после этого Гамзат снова уехал в Саранск. В сентябре 2014 года Червячков вышел на связь в последний раз и заявил, что наконец-то выезжает в Сирию, где присоединится к одному из вооруженных формирований, чтобы вести «джихад». Он был очень рад этому обстоятельству и говорил, что наконец-то сможет принести пользу братьям-мусульманам. После этого Яков больше на связь не выходил. В ноябре 2014 года после молитвы около мечети «Аль-Мансур» знакомый Червячкова встретил Магомедова и спросил у него, где сейчас находится Яков и почему так долго не дает о себе знать. На это Гамзат ответил, что Червячков погиб в Сирии во время участия в боевых действиях.

Заочный арест

В суде следователь и прокурор ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Айрата Алукаева и Гамзата Магомедова. Следствие указало, что они обвиняются в совершении умышленных особо тяжких и тяжких преступлений, которые имеют особую значимость и направлены против безопасности Российской Федерации и общественной безопасности. В связи с этим имеются основания полагать, что, оставаясь на свободе, Алукаев и Магомедов могут продолжить заниматься террористической деятельностью, в том числе в России, а также скрываться от органов предварительного следствия и суда. Защитники, выступающие в интересах обвиняемых, просили в удовлетворении ходатайств отказать.

Суд пришел к выводу, что ходатайства представителей следствия подлежат удовлетворению, и постановил заочно заключить Алукаева и Магомедова под стражу. Мера пресечения избрана сроком на два месяца и начнет исчисляться с момента задержания.