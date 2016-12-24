«Ритуальный ущерб»

В Пролетарском районном суде стартовал процесс по делу о «ритуальном убийстве», которое потрясло Саранск в марте этого года. На скамье подсудимых оказался основатель фирмы «Мемориальная компания» 59-летний Александр Колдырманов. Он обвиняется в расстреле 44-летнего менеджера конкурирующего ритуального агентства «Обелиск» Виталия Каткова. По версии следствия, Колдырманов выстрелил в спину своему оппоненту из-за неприязненных отношений.

- Родился 10 сентября 1957 года в городе Копейске Челябинской области, проживаю в Саранске по улице Воинова, - сообщил судье Колдырманов. - Образование высшее. Женат, двое взрослых детей: дочь - 1978-го и сын 1981 года рождения. Сейчас нахожусь на пенсии, в связи с тем что раньше некоторое время работал на вредном производстве. Не судим. Под стражей нахожусь с 18 марта.

- В горячих точках службу проходили? - интересуется судья.

- Нет, служил в Крыму.

- Имеете ли заболевания и состоите ли в связи с этим на учете?

- На учете не состою, но у меня имеются мочекаменная болезнь, язва двенадцатиперстной кишки, гипертония - я уже 30 лет на таблетках.

- В связи с этими заболеваниями вы проходите лечение? - спрашивает адвокат.

- В СИЗО.

- А в течение этих 30 лет лечение проходили?

- Поскольку в государственных поликлиниках все время очереди, я лечился в частных клиниках.

- В СИЗО ваше состояние здоровья изменилось?

- К сожалению, в СИЗО у меня произошло обострение язвы, еще у меня есть подозрение на микроинсульт. Меня осматривал врач, и, по его мнению, меня нужно отправить на обследование в ведомственную больницу УФСИН в Барашево.

- Сейчас как себя чувствуете?

- Ощущаю высокое давление.

Потерпевшей по делу признана супруга убитого Виталия Каткова Юлия. Администратор стоматологической клиники «Вега дент» заявила ходатайство, в котором просила взыскать с подсудимого Колдырманова компенсацию морального вреда в сумме 6 миллионов рублей.

Государственное обвинение в суде поддерживал первый заместитель прокурора Мордовии Александр Максимов. Он огласил суть обвинения:

- Александр Колдырманов совершил убийство, а также незаконное приобретение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. Осенью 1999 года у гаража № 244 гаражного общества «Восход» по улице Пушкина Кодырманов незаконно приобрел нарезное огнестрельное оружие калибра 9 мм, изготовленное с помощью заводского оборудования самодельным способом. Оружие было переделано из газового пистолета «ИЖ-79» в боевое. В пистолете были заменены ствол и затвор. Помимо оружия Колдырманов приобрел 22 патрона калибра 9 мм. Пистолет и патроны он стал хранить в погребе своего гаража. 19 марта этого года оружие и боеприпасы были изъяты правоохранительными органами.

15 марта этого года в 6.30 в силу возникших неприязненных отношений Колдырманов выследил Каткова в подъезде дома № 28 по проспекту 60 лет Октября. С целью убийства Колдырманов выстрелил в спину Каткову. От полученного ранения тот скончался 16 марта.

- Колдырманов, встаньте. Вам обвинение понятно? Вину признаете?

- Да, понятно, вину признаю.

- Полностью или частично?

- Полностью.

После этого гособвинение выступило с ходатайством о продлении содержания Колдырманова под стражей еще на 6 месяцев.

- Я считаю, это слишком сурово, - заявил Александр Колдырманов. - Я полностью признаю свою вину. Нахождение в условиях следственного изолятора очень тяжелое. На мой взгляд, можно смягчить меру пресечения.

Адвокат поддержала клиента и назвала требование прокурора о дальнейшем содержании под стражей необоснованным и незаконным:

- Обстоятельства следствия, на которые они раньше ссылались, сейчас отпали. Все обстоятельства по делу известны, давления на свидетелей Колдырманов оказать не сможет, поскольку обвинение основывается только на его показаниях. Свидетелей по делу нет. Он даже теоретически помешать установлению истины по делу не сможет. Считаю, что дальнейших оснований для содержания Колдырманова в СИЗО нет. Учитывая состояние здоровья, прошу изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Суд, посовещавшись, постановил продлить Александру Колдырманову содержание под стражей до 25 ноября 2017 года. Следующее судебное заседание назначено на 15 июня.

Уже после процесса вдова убитого Виталия Каткова Юлия заявила журналистам, что будет требовать от суда самого строгого наказания для Колдырманова. Сам же подсудимый на вопросы прессы отвечать категорически отказался.

Расстрел

Ранним утром 15 марта менеджер ритуального агентства «Обелиск» Виталий Катков вышел во двор своего дома № 28 по проспекту 60 лет Октября выгулять собаку породы терьер. В 6.30 он уже возвращался с прогулки домой. Подъездная дверь была открыта, так как накануне кто-то перерезал провода у домофона. Виталий поднялся на площадку первого этажа, нажал кнопку вызова лифта и стал ждать его приезда. Однако в этот момент сзади подошел незнакомец в камуфляже, лицо его скрывали темные очки и капюшон. Через мгновение прозвучал выстрел. Пуля попала Каткову в спину. Стрелок быстро вышел из подъезда, а раненый менеджер стал стучаться в квартиру на первом этаже. Открывшая дверь женщина увидела лежащего на полу Виталия Каткова. «В меня стреляли! Вызовите «скорую!» - попросил раненый. Соседи вызвали медиков и полицию. Первыми приехали оперативники и успели пообщаться с Катковым. Мужчина заявил, что запомнил, как был одет стрелок, но признался, что не узнал его, поскольку просто не успел посмотреть на его лицо. Катков еще в подъезде выдвинул версию о том, что в него стреляли, скорее всего, конкуренты по бизнесу. Около 18 часов следующего дня Виталий Катков скончался в больнице. Причиной смерти стал травматический шок.На Александра Колдырманова правоохранители вышли через несколько дней. 18 марта он был задержан, когда выходил с работы из офиса по улице Титова, 34. Сначала Александр Иванович категорически отрицал свою причастность к убийству Каткова, однако затем раскололся. По словам Колдырманова, мотивом к расправе послужили неприязненные отношения с Катковым. Основатель «Мемориальной компании» в свое время работал с Виталием в одной конторе и дал ему весьма нелестную характеристику. С тех пор прошло много времени, но Катков каждый раз, когда встречал конкурента по бизнесу, провоцировал его: «Тебе сколько лет уже? Пора уходить», «Скоро сам станешь клиентом нашей фирмы», «У тебя мать от инсульта умерла, сам не собираешься?». «Катков меня всячески доставал и подначивал, и это продолжалось постоянно, - заявил на следствии Колдырманов. - В какой-то момент мое терпение лопнуло, и я решил как следует припугнуть оппонента, чтобы тот наконец отстал».