Экологический субботник Администрация Саранска провела на водоеме «Бинокль» и в Пушкине

Водоем напротив «Огней Саранска», известный среди местных жителей как «Бинокль», уже несколько десятилетий является местом, где можно приготовить шашлык и отдохнуть на природе. Вроде бы и город, а дышится совсем иначе. А уж какой отсюда открывается вид на Саранск!

Сюда идут и молодые компании, и семьи с детьми, вот только с каждым днем место становится все грязнее. Обилие пластиковых и стеклянных бутылок, пакетов и даже сумок и обуви портило весь вид. Журналист «Вечернего Саранска» при личной встрече с Петром Тултаевым рассказал о горах мусора, выросших рядом с водоемом.

- Мы забыли про это место, - честно признался градоначальник. - Но обязательно исправимся. Несмотря на огромный объем работ, связанных с подготовкой к ЧМ, мы не должны обделять вниманием окраины нашего города. Зимой на Крещение здесь купаются люди, надо, чтобы и летом горожане могли приходить сюда отдохнуть.

Обещание Петр Тултаев сдержал. Накануне Дня России, 10 июня, когда по всей стране проходили экологические субботники, сотрудники городской администрации привели в порядок любимое место отдыха жителей старого Химмаша в порядок. На уборку территории прибыл большой десант, порядка 100 человек. Все работали слаженно, дружно, но место оказалось настолько грязным, что буквально через 40 минут закончились мешки для мусора, а убрана была только половина территории. Причем мешки были большие, прочные. Трактору пришлось делать несколько рейсов, чтобы убрать весь собранный мусор. Стоит сказать, что Петр Николаевич сам активно принял участие в субботнике. Мэр наравне с подчиненными носил полные мешки и бревна.

- Прекрасное место для отдыха! - заметил градоначальник. - Но, похоже, здесь не убирались лет 15! Теперь надо все облагородить, как на Луховском водоеме.

- Главное - установить здесь мусорницы, чтобы люди больше не выкидывали бутылки и пакеты где попало, - предложил журналист «ВС».

- Что касается мусорных баков, ответственным за это будет Михаил Ледяйкин (директор МП «ЖРСУ Октябрьского района Саранска» - прим. «ВС»), спрашивать будем с него! - ответил Петр Тултаев. - А вообще здесь надо поставить мусорниц 10, чтобы люди их видели и убирали за собой.

Буквально за два часа водоем за новыми десятиэтажками на ул. Т. Бибиной стал выглядеть куда лучше. Так, на Химмаше стало одной зоной отдыха больше.

Уже в двенадцатом часу дня к нему потянулись компании с шампурами и пакетами. Все-таки народное это место!

Большой объем работ был проделан и на водоеме за поселком Пушкино, где работала еще одна группа сотрудников Администрации городского округа Саранск - около 50 человек. Этот пруд в летнее время также привлекает значительное количество жителей как самого поселка, так и Саранска. Вид здесь открывается просто великолепный! Но человеческая «деятельность» видна невооруженным глазом: кучи мусора, берега и склоны, усыпанные бутылками, баклажками, пакетами и др. Местами находиться просто неприятно!

Во время уборки бросалось в глаза то, что многие отдыхающие пытались хоть как-то прикрыть свое бескультурье: скромно складируя мусор под кусты и деревья. Тем самым делая еще хуже!

Несколько часов усердной работы, и берега этого чудесного водоема стали чище и приятнее для посетителей.

Обращаясь к горожанам, хотелось бы попросить каждого, кто находится на природе или в самом городе: не мусорьте! Соберите имеющийся у вас мусор и заберите с собой до ближайшей урны. Покажите пример своим детям! Ведь если каждый из нас вот так бесцеремонно бросит хотя бы по одной бумажке - мы превратим наш замечательный город в свалку. Неужели мы этого хотим?..