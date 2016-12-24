Полицейским в России хотят разрешить все

В Государственную думу РФ внесен законопроект, который поразил всю юридическую и правозащитную общественность страны. Авторы этого документа предлагают ввести так называемую презумпцию доверия к правоохранительным органам. На деле это означает, что граждане нашей страны в любой ситуации будут обязаны подчиняться любому, даже заведомо незаконному требованию сотрудника полиции. И только потом в судебном или ином порядке доказывать, что сотрудник нарушил закон. Суть вопроса изучил корреспондент «ВС».

Чья презумпция сильнее?

Собственно, беспокойство правозащитного сообщества страны вызывает даже не сам текст документа, хотя к нему, конечно, очень много вопросов, а возможные последствия принятия законопроекта. Они, нужно прямо сказать, могут быть весьма печальными. Авторы документа предлагают ввести в нашей стране так называемую презумпцию доверия к сотрудникам правоохранительных органов. Когда любые их действия априори считаются правомерными и только потом должны обжаловаться в судебном или ином предусмотренном законом порядке. А если полицейский предъявляет законные требования, любой гражданин обязан их исполнить. Обязан! Примерно в таком духе высказался на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов. Тем самым, по его словам, государство гарантирует сотруднику полиции доверие и поддержку при исполнении служебных обязанностей.

Но красивая и правильная, на первый взгляд, формулировка, по мнению юристов, может привести к весьма печальным последствиям. Предположим, законопроект все-таки примут, поправки в закон «О полиции», наделяющие стражей порядка практически неограниченной властью, внесут. А что дальше? А дальше может быть примерно следующее. Сотрудники полиции доставляют в отдел задержанного на улице человека. В служебном помещении задержанному в задний проход вставляется заранее приготовленная бутылка из-под шампанского. Мотивируется все, к примеру, поиском наркотиков. Так вот человек, в которого пихают эту самую бутылку, сначала ОБЯЗАН будет расслабиться и попытаться получить удовольствие, а уже после этого может попытаться оспорить действия сотрудников полиции в суде или еще где-то. И именно ему придется собирать свидетельства, доказывать, что действия сотрудников полиции были незаконными. Если кому-то кажется, что приведенный выше пример в реальной жизни невозможен и автор, что называется, хватил лишнего, вспомните Татарстан. Там несколько лет назад именно с помощью бутылки полицейские выбивали нужные показания из человека, который впоследствии от полученных травм скончался. Тогда стражей порядка, хоть и не без труда, привлекли к ответственности. В случае же принятия нового законопроекта такая перспектива будет выглядеть весьма туманно. Просто потому, что в суде слово полицейского будет цениться выше, чем слово любого другого человека, не носящего на плечах погоны. Проще говоря, предлагаемый законопроект полностью перечеркивает заложенную в Конституции РФ норму о презумпции невиновности, ставя ее ниже презумпции доверия сотрудникам полиции. А ведь согласно основному закону страны, именно на государстве лежит бремя доказывания вины того или иного гражданина и законности своих собственных действий при исполнении служебных обязанностей. В связи с этим возмущение адвокатов и правозащитников вполне понятно. Ведь обеспечить соблюдение прав и законных интересов клиента им в случае принятия законопроекта будет практически невозможно. Вдобавок поправки в закон «О полиции» предусматривают разрешение стражам порядка открывать огонь в местах массового скопления людей, а также досматривать личные вещи и транспорт граждан без достаточных на то оснований.

Куда уж больше?

Еще большее непонимание в среде практикующих юристов вызывает обоснование, которое приводят в поддержку своего законопроекта его авторы. По их мнению, расширение полномочий полицейских положительно скажется на борьбе с преступностью. При этом инициаторы нововведения забывают о том, что всего несколько лет назад в России был принят новый закон «О полиции», который и так наделил сотрудников правоохранительных органов довольно серьезными полномочиями. К примеру, сотрудники полиции и сейчас могут проверить документы у любого гражданина, осмотреть личные вещи и транспорт человека, но только при наличии данных, что эти люди имеют при себе оружие, наркотики или другие запрещенные к гражданскому обороту предметы. К слову, необходимость введения столь широко обсуждавшегося несколько лет назад закона «О полиции» тоже объяснялась борьбой с преступностью. Но сказать, что в этом направлении удалось добиться кардинальных изменений, значит, погрешить против истины. Кражи, грабежи, разбои, убийства и изнасилования совершаются на просторах России регулярно. Значит, все-таки не в полномочиях полиции здесь дело. Напротив, расширение полномочий сотрудников правоохранительных органов, по мнению юристов, приведет лишь к росту злоупотреблений с их стороны. А страдать в результате будут рядовые граждане, которым и при ныне действующем законодательстве не так-то просто отстоять свои права и законные интересы.

Спорить с этим не только трудно, но и глупо. В Мордовии в разные годы фиксировались случаи, когда от действий сотрудников полиции страдали люди, но далеко не всегда виновных удавалось привлечь к ответственности. Кстати, именно тесная взаимосвязь органов дознания, предварительного следствия и суда, а также общий обвинительный уклон отечественной системы судопроизводства являются одним из основных аргументов противников внесения поправок в закон «О полиции». Российские суды и так выносят обвинительные приговоры в девяноста девяти процентах случаев. Расширение полномочий стражей порядка может привести к тому, что добиться оправдательного приговора в суде будет вообще нереально. Не нужны будут ни адвокаты, ни гражданские защитники. Какой смысл пользоваться их услугами, если перспектива судебного разбирательства и так понятна?! Быть может, авторы подобных заявлений слегка сгущают краски, но, по сути, они все равно правы. Да и не столько в судах ведь дело. Как при новом законодательстве будут чувствовать себя рядовые законопослушные граждане, осознавая, что их в любой момент могут упрятать в кутузку без всяких оснований, а лишь по подозрению?! Сказать, что это создаст в обществе нездоровую атмосферу, значит, не сказать ничего. А ведь все это наша страна однажды уже проходила. И последствия известны всем.

Примечательно, что нынешняя попытка расширить полномочия сотрудников правоохранительных органов далеко не первая в новейшей истории нашей страны. Аналогичные попытки предпринимались законодателями уже дважды, в 2011 и 2015 годах. Однако тогда благодаря в том числе и юридической общественности страны законодательных нововведений, ущемляющих права большинства населения России, удавалось не допустить.

Кому много дается…

Законодательство и правоприменительная практика западных стран, на что часто ссылаются авторы различных инициатив, давно не дают покоя российским законотворцам. И в случае с расширением полномочий сотрудников полиции отсылки также идут к зарубежному опыту. Проблема, однако, заключается в том, что западные стражи порядка, несмотря на имеющиеся полномочия, несут серьезную ответственность за каждое необоснованное применение силы по отношению к гражданскому населению. Во многом именно этим объясняются их промахи в борьбе с радикалами. Зачастую полицейские просто боятся реализовывать на практике свои полномочия. А вдруг ошибешься! Последствия могут быть самыми печальными. Как говорится, кому много дается, с того многое и спрашивается. У нас же полномочия полицейских предлагают расширить без всякой ответственности за последствия. А это в российских реалиях может действительно привести к весьма печальным результатам. Полицейские просто могут превратиться в непогрешимых представителей государства, которым заранее прощены все отступления перед законом.

- На мой взгляд, к этому вопросу необходимо подходить очень взвешенно, - говорит саранский адвокат Сергей Наумов. - Появление в законодательстве такой нормы, как презумпция доверия к сотрудникам правоохранительных органов, лично я приветствую. Но с учетом низкой правовой культуры наших полицейских в законодательстве должен быть предусмотрен и обратный механизм. Если сотрудник полиции превышает свои полномочия, это должно наказываться очень жестко. Чтобы полицейский трижды подумал, прежде чем преступить закон. К примеру, мне в моей ежедневной работе регулярно приходится сталкиваться со случаями, когда полицейские отказываются регистрировать жалобу того или иного человека, а когда я пытаюсь оспорить их действия, мне ставят палки в колеса.

Никто не спорит с тем, что статус блюстителя закона в обществе должен быть высоким. Но проблема в том, что в российских реалиях поднимать авторитет правоохранителей должны не столько законодатели, сколько сами полицейские. Чем меньше будет нераскрытых преступлений, жалоб на неправомерные действия и откровенную волокиту при рассмотрении заявлений, тем выше будет коэффициент народного доверия к человеку в погонах. В этом отношении хорошим примером для правоохранительных органов могут послужить вооруженные силы нашей страны. Еще несколько лет назад ни о каком престиже армейской службы говорить не приходилось. А сегодня авторитет военных настолько высок, что остается только порадоваться за них. А ведь никаких полномочий военным не расширяли.

Алексей КОНСТАНТИНОВ



