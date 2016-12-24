Новые троллейбусы для Саранска

Саранск активно готовится к самому масштабному спортивному празднику в своей истории - проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Строятся спортивные объекты, гостиничные комплексы, открываются новые микрорайоны и транспортные развязки. А 12 июня руководитель Мордовии Владимир Волков принял участие в церемонии запуска на городские линии 30 новых троллейбусов.

«У нас сегодня двойной праздник - День России и День города, - отметил лидер региона. - Сегодня мы отмечаем и прибытие в Мордовию тридцати троллейбусов. Это приобретение стало возможным благодаря чемпионату мира по футболу. Мы активно готовимся к важнейшему для нас спортивному мероприятию. Как вы знаете, подходит к концу возведение стадиона, мы пускаем на линию троллейбусы с улицы Ульянова, от Храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. С новой, преобразившейся, красивой улицы. Ещё двадцать саранских улиц в этом году планируется благоустроить. Строятся гостиницы, приводятся в порядок дома. Активно идёт строительства нового аэропорта - взлётной полосы и терминала.

Всё это станет прекрасным наследием. Чемпионат мира принимать очень ответственно, но мы делаем всё, чтобы преимущества, которые получил город при подготовке к мировому первенству, работали и служили на благо жителей и после его окончания.

Сегодня мы отмечаем пуск в эксплуатацию новых троллейбусов. Тем самым мы выполняем планы по транспортному обеспечению гостей и жителей нашего города во время чемпионата. В феврале мы получили пятьдесят новых автобусов, сейчас вводим в эксплуатацию тридцать троллейбусов. На маршрут в городе выходит сто тридцать единиц техники, это обновлённый более чем на 60% автопарк. В городе такого не было ещё никогда. И это скажется на обслуживании гостей и жителей столицы Мордовии.

Троллейбусы самые современные, они оснащены системой ГЛОНАСС, имеют низкопольную конструкцию для комфортного пользования маломобильных групп населения, оборудованы видеокамерами, электронно-информационной системой для речевого и визуального оповещения пассажиров о маршруте движения, тревожной кнопкой. То есть в них предусмотрено всё для безопасного, комфортного движения».

Стоимость одного нового троллейбуса - 10,7 млн рублей. Пятьдесят процентов от стоимости 30 троллейбусов было оплачено за счёт средств федерального бюджета. Таким образом, фактическая экономия бюджетных средств непосредственно самой республики составила 150 миллионов рублей. Владимир Волков подчеркнул, что с вводом новой техники будет и существенная экономия на её обслуживании.

Врио Главы Мордовии поздравил всех присутствующих с Днём России и Днём города, а работникам транспортных предприятий пожелал безаварийной работы. С ответным словом выступила водитель троллейбуса депо № 1 Анна Паркина: «От лица всего коллектива хотелось бы поблагодарить Владимира Дмитриевича Волкова за обновление парка наших троллейбусов. В таких объёмах в Саранске оно происходит впервые. Эти троллейбусы станут украшением нашего любимого города».

По традиции руководители республики и Саранска сами заняли места в новых троллейбусах и проехали несколько остановок, отметив при этом плавность хода транспортного средства, бесшумность и комфорт.