Детская машинка на тайной могиле

В Торбеевском суде продолжается рассмотрение громкого уголовного дела в отношении 33-летней жительницы села Хилково Натальи Эрзиной. Женщина отвечает перед законом за убийство трех новорожденных детей в 2012-2016 гг. Всех появившихся на свет младенцев она оставляла умирать в сарае материнского дома. Об этой жуткой четырехлетней серии стало известно в октябре прошлого года, когда Наталья Эрзина привычным способом покончила с третьим только что родившимся ребенком. При этом женщина не снимает с себя вины за случившееся, однако уверена, что, если бы не ее сожитель, ничего бы этого не случилось.

Бугорки на кладбище

9 июня в Торбеевском суде планировалось перейти к допросу самой Натальи Эрзиной. Однако перед этим стороны продолжили исследовать письменные доказательства по делу.

- По заключению экспертов, смерть ребенка наступила от малокровия, на фоне массивной кровопотери и в результате неоказания первоначальной помощи, - зачитывает материалы дела прокурор. - Ребенок родился жизнеспособным и доношенным. При исследовании трупа каких-либо телесных повреждений обнаружено не было. При исследовании крови трупа новорожденного обнаружена концентрация этилового спирта 0,73 промилле, что соответствует легкой степени алкогольного опьянения. Это говорит о том, что роженица находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Во время осмотра кладбища Наталья Эрзина выразила желание добровольно показать места захоронения новорожденных детей в апреле 2012-го и в марте 2014 года. Ориентируясь на месте, без каких-либо подсказок она в присутствии понятых указала на два бугорка земли на территории кладбища. Эрзина заявила, что в этом месте захоронены ее новорожденные дети. Бугорки находились в полуметре от другого захоронения с мраморной плитой. На одном бугорке земли, поросшем травой, сверху находился камень размером 20-25 см. Со слов Эрзиной, там она захоронила девочку, рожденную в марте 2014 года. Рядом на другом бугорке находилась детская машинка зеленого цвета. Эрзина заявила, что в этом месте захоронен мальчик, родившийся в апреле 2012 года.

Слушавшая прокурора мать Эрзиной не могла сдержать эмоции. Пожилая женщина в платке то и дело вытирала слезы и пила успокоительные таблетки. Кстати, именно родительница Натальи Эрзиной Матрена Ивановна проходит потерпевшей по делу. По словам жителей Носакина, женщина отличается особой набожностью, в последние годы поет в местной церкви.

- С согласия Эрзиной было произведено раскапывание земли с бугорков, - продолжает прокурор. - На глубине 80 см под детской игрушкой был обнаружен картонный ящик, а в нем костные останки и фрагменты черепа ребенка. Под соседним бугорком на глубине полуметра правоохранители обнаружили еще одну картонную коробку с фрагментами костей другого ребенка.

Заметим, что сразу после случившегося Наталья Эрзина оформила явку с повинной: «15 октября 2016 года, находясь в сарае по улице Школьной в Носакино, я родила здорового мальчика и, не перевязав пуповину, оставила его в сарае. Сожителю сказала, что ребенок находится в Саранске в больнице, поскольку во время родов мальчик получил травму. В его смерти виновата я, вину свою признаю полностью и раскаиваюсь». В явке с повинной Наталья рассказала и про другие случаи родов в сарае материнского дома в селе Носакино.

Сразу же проясним одну существенную деталь - Наталья Эрзина психическими заболеваниями не страдает, и в момент совершения преступления психических нарушений у нее обнаружено не было.

«Я постоянно ходила вся в синяках»

Но до показаний самой подсудимой в этот день дело так и не доходит. По словам адвоката женщины Халима Мещерова, его подзащитная чувствует себя неважно - из-за того что ей снова пришлось вспомнить все подробности этой жуткой истории, она находится в стрессовом состоянии и испытывает сильную головную боль. В связи с этим адвокат просил отложить допрос подсудимой на другой день. Однако вне судебного заседания Наталья Эрзина согласилась пообщаться с журналистами «ВС».

- Я решилась на такой поступок не от хорошей жизни… Я очень хотела детей. Раньше я работала в детском оздоровительном лагере. Сама воспитываю двоих сыновей. Я очень хотела еще и девочку, мечтала об этом. Я очень переживаю то, что случилось. Сейчас у меня забрали детей, они находятся в реабилитационном центре, поскольку меня часто вызывают в Следственный комитет и в суд. Но я еще устроилась на новую работу на местный мясокомбинат.

- Вы говорите, что хотели детей. Но почему тогда от них избавились?

- Мой гражданский муж неделю работает, а месяц дома сидит. Денег постоянно не хватало. Все время нам помогала моя мать. Он очень часто меня избивал. Почему я от него не ушла? Он угрожал, говорил, где бы я ни была, он меня найдет. Когда был жив мой отец, он пытался поговорить с мужем, но Альберт угрожал и ему. Я уходила жить к матери, супруг приходил и силой отводил домой. Я постоянно ходила вся в синяках. Это все в Хилкове знают. В последнее время сожитель редко разрешал мне ездить к матери. Едва я заходила к кому-нибудь в гости, как супруг звонил и требовал срочно вернуться домой.

- Но основная причина, по которой вы избавились от детей, финансовая?

- В том числе. У меня даже денег не было, чтобы приехать в больницу и встать на учет по беременности. Альберт приезжает из Москвы, вечером кладет заработанные деньги на стол, утром встаю, а их уже нет. То ему колеса поменять надо, то деньги на бензин нужны. Детей в основном содержала мама. Причина еще и в том, что мой гражданский муж - тиран, он периодически меня избивал. От побоев у меня часто случались выкидыши, я периодически теряла сознание.

- По-вашему, супруг тоже виноват в том, что произошло?

- Конечно, виноват. Он подтолкнул меня к этому своим поведением. Как только начался судебный процесс, Альберт сразу же уехал. Сказал, разбирайся сама, я тут ни при чем. Сначала он полгода вообще не работал, сидел дома.

- Ваш сожитель запрещал вам оставлять детей?

- Он по этому поводу ничего не говорил.

- Как он отреагировал на то, что вы сделали с детьми?

- Он был в курсе всего, что происходило, хотя говорит, что ничего не знал.

- То есть версия о том, что вы сказали сожителю, что поехали рожать в роддом, а потом позвонили ему и сказали, что ребенок родился мертвым, неверная? Как было на самом деле?

- Накануне родов Альберт сильно меня избил, я была вся в крови. Он сам посадил меня за руль машины и сказал: «Давай поедем к матери в Носакино, и ты там родишь, чтобы дома не было никаких следов». У сожителя даже прав нет, он часто сажал меня за руль, когда был пьян. Когда ехала в сторону Носакина, была вся избитая, у меня руки тряслись. Во время родов я испытала боль, шок, растерянность, несколько раз теряла сознание. Я не понимала, что со мной происходит, поэтому и не могла завязать пуповину.

- Почему вы не обращались в правоохранительные органы, если сожитель вас постоянно избивал?

- Потому что он постоянно угрожал, что всех найдет, и тогда будет плохо. Он и моим племянникам звонил, угрожал и предупреждал, не лезть в его семью. Еще он говорил, что в полиции у него знакомые и ему ничего не будет. Видимо, поэтому он мог позволить себе ездить на неоформленной машине без прав. Ему всегда все сходило с рук. Я боялась его, да и сейчас боюсь.

- Какие у вас сейчас отношения с сожителем?

- После того как начался судебный процесс, муж выгнал меня из дома. Я сейчас живу у сестры.

- Вы раскаиваетесь в том, что совершили?

- Я очень раскаиваюсь в том, что совершила. Переживаю, что после этого случая у меня забрали детей в реабилитационный центр. Я каждые выходные к ним езжу. Дети мне постоянно звонят, плачут - мама, забери нас домой. Старший сын у меня учится в четвертом классе, а младший - в первом. У старшего ни одной тройки не было, я всегда с детьми занималась, ни из школы, ни из администрации на меня никогда жалоб не было…

- По словам моей подзащитной, сожитель-тиран ее постоянно избивал, пьянствовал, пугал, - говорит адвокат Халим Мещеров. - Наталья его боялась. Конечно, гражданский супруг знал, что жена беременна. Он мог отвезти ее в больницу, поставить на учет, но этого не было. Считаю, если бы не сожитель, такого бы не случилось. Наталья не какая-нибудь пьяница, она постоянно работала, занималась воспитанием двоих детей. Сыновья всегда были одеты, обуты, накормлены. Сожитель все прекрасно знал, в первый, второй и третий раз они хоронили детей вместе. Если бы муж был нормальным человеком и обеспечивал семью, ничего этого бы не случилось.

Оставила ребенка в тазу в сарае

Вместе с сожителем 38-летним Альбертом Наталья Эрзина прожила около 10 лет и воспитывала двоих совместных сыновей - 7 и 10 лет. По версии следствия, 15 октября беременная Наталья заявила гражданскому мужу, что у нее начались схватки и нужно ехать в роддом райцентра. Женщина на машине добралась до соседнего села Носакино. Там у Натальи проживает мать-пенсионерка, правда, в тот день ее дома не было - родительница уехала в Тюмень навестить заболевшего сына.

Эрзина зашла в сарай рядом с домом матери и родила там здорового мальчика. Чтобы младенец остался жив и не истек кровью, ему перевязывают пуповину, мамаша делать этого не планировала. Новорожденного она оставила в тазу истекать кровью. Уходя из сарая, женщина накрыла таз тряпкой и вытерла себя от крови. На следующий день уехала домой, правда, планировала приехать в родительское гнездо позже, чтобы закопать труп ребенка.

Планы женщины сорвали бдительные жители села. Они заподозрили неладное - Наталья приезжала в Носакино беременной, а уезжала без живота. Если родила, куда делся ребенок? Внимательные сельчане решили это дело так не оставлять и позвонили в полицию. 21 октября во время проверки оперативной информации сотрудники правоохранительных органов нагрянули в дом матери Эрзиной. Полицейские и представители Следственного комитета во время осмотра в сарае обнаружили страшную находку - в металлическом тазу лежал труп новорожденного младенца. Наталья долго отпираться не стала и призналась, что оставила ребенка в тазу на верную гибель. После этого Эрзина шокировала следователей признанием, что таким же способом избавилась еще от двух детей - мальчика и девочки. Это случилось весной в 2012-м и 2014 годах. Каждый раз это происходило в сарае материнского дома в Носакино, когда родительницы не было дома. Судя по признаниям женщины, все новорожденные дети истекали кровью в том самом металлическом тазу. Затем она прятала трупы в коробки из-под обуви и закапывала на территории местного кладбища.