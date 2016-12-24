В Саранске директор коммерческой фирмы осужден за мошенничество

В Саранске вынесен приговор 34-летнему директору коммерческой организации, занимающейся установкой электромонтажного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РМ.

Как было установлено в ходе судебного процесса, в марте 2015 года руководитель фирмы, используя свое служебное положение, оформил с одним из предприятий фиктивный договор о выполнении электромонтажных работ на сумму 2 092 068 рублей, в том числе НДС 18% в сумме 319 129 рублей. Фактически же подрядные работы не выполнялись, а оформленные документы были необходимы осужденному исключительно в целях создания условий для хищения из федерального бюджета денежных средств посредством незаконного возмещения НДС. После этого, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, умышленно завысив налоговые вычеты по НДС, бизнесмен похитил из бюджета более трехсот тысяч рублей.

Как подчеркивают в МВД по РМ, в ходе судебного заседания осужденный вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме. По приговору суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей.