В Саранске директор коммерческой фирмы осужден за мошенничество

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В Саранске вынесен приговор 34-летнему директору коммерческой организации, занимающейся установкой электромонтажного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РМ.
Как было установлено в ходе судебного процесса, в марте 2015 года руководитель фирмы, используя свое служебное положение, оформил с одним из предприятий фиктивный договор о выполнении электромонтажных работ на сумму 2 092 068 рублей, в том числе НДС 18% в сумме 319 129 рублей. Фактически же подрядные работы не выполнялись, а оформленные документы были необходимы осужденному исключительно в целях создания условий для хищения из федерального бюджета денежных средств посредством незаконного возмещения НДС. После этого, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, умышленно завысив налоговые вычеты по НДС, бизнесмен похитил из бюджета более трехсот тысяч рублей.
Как подчеркивают в МВД по РМ, в ходе судебного заседания осужденный вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме. По приговору суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей.
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