Жительница Саранска, изрезавшая внучку, получила два года колонии-поселения

Рузаевец погорел на договорных матчах
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Ленинский районный суд Саранска вынес приговор Светлане Мигуновой. В декабре прошлого года она изрезала ножом свою малолетнюю внучку, а потом выгнала ее босой на холодную лестничную площадку. В ходе судебного процесса женщина полностью признала свою вину. В последнем слове Светлана Мигунова просила прощенья у родителей девочки, которые перестали с ней общаться. Представитель государственного обвинения просил отправить Светлану Мигунову в колонию на два с половиной года. Однако суд вынес более мягкий приговор. По решению Фемиды Светлане Мигуновой назначено наказание в виде двух лет колонии-поселения.
27-летний житель Рузаевского района обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что в интернете неизвестный продал ему за 3...
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