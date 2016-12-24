Жительница Саранска, изрезавшая внучку, получила два года колонии-поселения

Репортер

Ленинский районный суд Саранска вынес приговор Светлане Мигуновой. В декабре прошлого года она изрезала ножом свою малолетнюю внучку, а потом выгнала ее босой на холодную лестничную площадку. В ходе судебного процесса женщина полностью признала свою вину. В последнем слове Светлана Мигунова просила прощенья у родителей девочки, которые перестали с ней общаться. Представитель государственного обвинения просил отправить Светлану Мигунову в колонию на два с половиной года. Однако суд вынес более мягкий приговор. По решению Фемиды Светлане Мигуновой назначено наказание в виде двух лет колонии-поселения.

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