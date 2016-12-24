В Мордовии на пожаре погибли два человека

В результате пожара, произошедшего 13 июня в поселке Ромоданово, погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по РМ.

Около половины девятого вечера на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании жилого дома. К моменту прибытия первых пожарных расчетов строение полыхало открытым пламенем. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили в помещении два обгоревших трупа. Как удалось выяснить, одним из погибших был 29-летний хозяин дома. Второй жертвой пожара оказалась женщина, личность которой пока не установлена.

Как подчеркивают в МЧС, в настоящее время рассматриваются две версии произошедшего. По одной из них причиной пожара послужила неосторожность при курении. В ее пользу говорит тот факт, что со слов соседей, погибший молодой человек сильно злоупотреблял спиртным. Согласно второй версии, причиной возгорания стал перекал печи.