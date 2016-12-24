В Октябрьском районном суде Саранска вынесен приговор 35-летнему жителю Саранска Денису Бояркину. Мужчина попал на скамью подсудимых за то, что дважды звонил в полицию и сообщал, что террористы ИГИЛ заложили бомбу.

19 ноября прошлого года Денис Бояркин поссорился с сожительницей, которая не пришла домой и, по его предположению, осталась ночевать у родственницы. В ту ночь мужчина находился в изрядном алкогольном подпитии и очень желал возвращения своей женщины домой. В пьяной голове родилась идея позвонить в полицию и сказать, что дом родственницы заминирован. Около четырех часов утра Бояркин позвонил в дежурную часть УМВД России по Саранску и сообщил дежурному, что террористы ИГИЛ заложили взрывное устройство весом 400 граммов в конкретную квартиру в одном из домов по бульвару Эрьзи. К дому были срочно направлены сотрудники силовых служб. В результате обследования жилого дома и квартиры факт подготовки акта терроризма не подтвердился.

Но после звонка о заложенной бомбе сожительница домой так и не вернулась. У Бояркина закрались сомнения, что она осталась ночевать у родственницы на бульваре Эрьзи. Тогда он предположил, что пассия могла остаться в селе Болотниково в Лямбирском районе, где у женщины живут дети. Недолго думая, Денис набрал номер пожарно-спасательной службы и заявил: «В доме № 7 по улице Молодежной в селе Болотниково в колбе находится химическое оружие массового поражения, привезенное террористами ИГИЛ».

После сообщения о бомбе на бульваре Эрьзи прошло всего несколько часов, как сотрудникам спецслужб снова пришлось выезжать по сигналу и обследовать все прилегающие дворовые постройки, а также квартиру, на которую указал аноним. Однако и там следов химических веществ или взрывного устройства обнаружено не было.

Вскоре оперативники вычислили телефонного террориста. Он был задержан в своей квартире в Октябрьском районе города. В момент появления полицейских Денис Бояркин находился в сильной степени алкогольного опьянения. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Правоохранители объяснили, что своими действиями Бояркин нарушил общественную безопасность и нормальное функционирование государственных органов и служб жизнеобеспечения, а также причинил имущественный ущерб бюджету.

В судебном заседании Бояркин заявил, что полностью согласен с предъявленным обвинением, и подтвердил ранее заявленное ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. В итоге суд приговорил Дениса Бояркина к наказанию в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. По приговору осужденный не должен выезжать из Саранска, менять место жительства без согласия надзирающего органа, уходить из дома с 22 до 6 часов и обязан отмечаться два раза в месяц.