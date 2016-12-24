Женщина ответит за убийство 22-летней давности

Кедров сдал своих покровителей в Москве?
Правоохранительные органы Мордовии до сих пор не раскрывают карты по делу руководителя Управления федерального казначейства по...
Правоохранительные органы Мордовии до сих пор не раскрывают карты по делу руководителя Управления федерального казначейства по...
В рамках празднования Международного дня музеев Саранск снова участвует во всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году ее посвятят...
Жительницу Саранска будут судить за беспричинную «ножевую атаку» на 4-летнюю внучку
Журналист «ВС» встретился с председателем штаба Алексея Навального в Саранске
Редактором сайта о суицидах являлась 16-летняя школьница из Мордовии
Водоем напротив «Огней Саранска», известный среди местных жителей как «Бинокль», уже несколько десятилетий является местом, где...
В субботу в Лямбире прошел ХIII республиканский национально-фольклорный праздник Сабантуй. В этом ярком, масштабном и насыщенном мероприятии по...
Работники утилизационного завода продавали жителям Мордовии трупное мясо животных под видом фермерского
В минувшую пятницу, 19 мая, в Администрации городского округа Саранск состоялось чествование победителей конкурса «Лучший предприниматель...
Петр Тултаев проинспектировал городские зоны отдыха