Женщина ответит за убийство 22-летней давности

Жительницу Нижегородской области Галину Преснякову настигло правосудие за совершенное 22 года назад убийство 80-летней старушки. По версии правоохранителей, гостья из соседней области расправилась с пожилой женщиной в 1995 году в Краснослободске. Все это время дамочка скрывалась от следствия, однако недавно оперативникам все же удалось ее задержать.

По данным следствия, в июле 1995 года Галина Преснякова приехала в Краснослободск и поселилась у ранее незнакомой 80-летней местной жительницы. Ночью 6 июля между женщинами произошла ссора якобы из-за того, что хозяйка дома заподозрила квартирантку в краже денег. Конфликт перерос в драку, во время которой Преснякова несколько раз ударила пожилую женщину пустой стеклянной бутылкой по голове, а затем схватила руками за шею и стала сжимать до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни. Чтобы скрыть следы преступления, тело погибшей гостья скинула в подпол и скрылась из города на попутном транспорте.

Женщина была объявлена в федеральный розыск, однако более двух десятков лет ей удавалось скрываться от правосудия. Недавно оперативники вычислили подозреваемую и задержали в Нижнем Новгороде. 52-летнюю беглянку взяли, когда она пришла в миграционную службу, чтобы получить паспорт и зарегистрироваться по месту проживания. Причастность Пресняковой к совершению убийства была подтверждена в ходе допросов и других следственных действий, проведенных следователем СКР спустя более 20 лет после совершенного преступления. Вину в совершении преступления обвиняемая признала полностью.

Галина Преснякова обвиняется в «Умышленном убийстве», и судить ее будут по Уголовному кодексу РСФСР, действовавшему на момент совершения преступления.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.