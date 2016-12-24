Заработали 1 миллион рублей на игровых автоматах

Очередные устроители игорного бизнеса ответят перед законом за нелегальную организацию и проведение азартных игр. Пролетарским межрайонным следственным отделом СКР по РМ завершено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей: 26-летнего Юрия Колмакова, 24-летней Светланы Залетовой и 27-летней Ольги Щипакиной.

По данным следствия, в конце 2015 года житель Саранска Юрий Колмаков арендовал торговое помещение на территории городского рынка «Ринг» для проведения азартных игр. К участию в нелегальном бизнесе под своим руководством он привлек двух знакомых девушек - Светлану Залетову и Ольгу Щипакину. Им отводилась роль администраторов зала игровых автоматов. В феврале 2016 года в зале стали проводиться азартные игры на 14 игровых автоматах. При этом были установлены единые правила, применялись меры конспирации.

В апреле 2016 года Колмаков открыл еще один зал в доме № 155 по ул. Рабочей, где был установлен 21 игровой автомат. Но подпольный бизнес просуществовал недолго - незаконная игорная деятельность была пресечена сотрудниками МВД по РМ. За это время предприимчивому товарищу удалось заработать более 1 миллиона рублей. В ходе обысков были изъяты 36 игровых автоматов и выручка на сумму 150 тысяч рублей. Кроме того, полицейские провели обыски по месту жительства подозреваемых лиц, где были изъяты денежные средства в сумме 1000 евро и 200 долларов.

В отношении организатора и администраторов было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Следователем СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.