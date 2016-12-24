Заработали 1 миллион рублей на игровых автоматах

Петр Тултаев подвел итоги конкурса «Лучший предприниматель городского округа Саранск - 2017»
В минувшую пятницу, 19 мая, в Администрации городского округа Саранск состоялось чествование победителей конкурса «Лучший предприниматель...
В минувшую пятницу, 19 мая, в Администрации городского округа Саранск состоялось чествование победителей конкурса «Лучший предприниматель...
В Государственную думу РФ внесен законопроект, который поразил всю юридическую и правозащитную общественность страны. Авторы этого документа...
Работники утилизационного завода продавали жителям Мордовии трупное мясо животных под видом фермерского
Что стало главным в развитии Мордовии за время руководства Владимира Волкова?
В понедельник 12 июня наша страна отмечает один из самых молодых государственных праздников - День России. А жители Саранска в этот день...
Новый компьютерный вирус заставил и жителей Мордовии плакать по потерянным деньгам
Правоохранительные органы Мордовии до сих пор не раскрывают карты по делу руководителя Управления федерального казначейства по...
27-летний житель Рузаевского района обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что в интернете неизвестный продал ему за 3...
Жительницу Саранска будут судить за беспричинную «ножевую атаку» на 4-летнюю внучку
Редактором сайта о суицидах являлась 16-летняя школьница из Мордовии