«Пришел какой-то ненормальный, просто всех расстрелял»

Чудовищная расправа произошла в ночь на 3 июня в садоводческом товариществе «50 лет Октября» близ поселка Редкино в Тверской области. 45-летний электрик из Москвы Сергей Егоров устроил кровавую бойню. Он хладнокровно расстрелял 9 человек, не пощадив даже 90-летнюю женщину. Среди погибших оказалась уроженка Зубово-Полянского района Мордовии, 37-летняя Светлана Сорокина. Несколько лет назад Светлана с мужем переехала жить в Москву. В Тверской области у супругов находилась дача. Известно, что до отъезда в Первопрестольную женщина работала в Мордовии в банке.

Вечером 3 июня электрик из Москвы Сергей Егоров по приглашению соседа по даче пришел к нему на садовый участок. Там уже находились супруга хозяина дома и собравшиеся гости. Во время совместного застолья между Сергеем и участниками импровизированного пикника возникла ссора. Егоров якобы начал бахвалиться, мол, служил в ВДВ, а потому крут неимоверно. В ответ же услышал смешки, что мало похож на десантника. Егорова это сильно задело за живое. В конце концов мужчины вытолкали гостя с участка и пригрозили расправой, если он еще раз появится. Тогда Егоров сходил к себе на дачу за карабином «Сайга», вернулся к обидчикам и потребовал извинений. Мужчины извиняться не захотели и вознамерились скрутить наглеца. Тогда электрик просто начал стрелять в присутствующих. В кого-то он выпустил по одной пуле, в кого-то выстрелил несколько раз. Над своей последней жертвой Егоров начал издеваться и заставил мужчину копать яму в земле голыми руками. Для чего - знает только сам убийца. После кровавой расправы стрелок сложил тела жертв вместе у входа в дачный дом. Одну из застреленных женщин он положил в багажник автомобиля, припаркованного рядом с домом. Среди убитых - Иван Загорнян (в дачном доме которого и развернулась трагедия), Людмила Высоцкая, Вячеслав и Галина Савельевы, Павел и Вера Смирновы, Александр Редин, Олег Демченко, Светлана Сорокина. Только одной из компании удалось спастись. 21-летняя девушка спряталась на втором этаже, и душегуб ее не заметил. Выжившая рассказала, что убийца дважды заходил к комнату, где она пряталась, но ей повезло - он не смог ее обнаружить. «Пришел какой-то ненормальный, просто всех расстрелял. Я видела, как он их убивал. Я слышала, когда он трупы перетаскивал. Я видела, как он добивал. Слышала, как хрипели все... как он руки потом мыл...» - рассказала девушка. Именно спасшейся свидетельнице расстрела удалось позвонить в полицию. Подозреваемого задержали. Он был пьян и не пытался скрыться.

Егоров не был судим, а из административных правонарушений за ним числились лишь штрафы по линии ГИБДД. На учете у психиатра никогда не состоял, да и вообще был мастер на все руки.

Местные говорят, что Егоров на лето приезжал из столицы в Редкино, чтобы отдохнуть. Привозил с собой мать и иногда дочь. Мужчина не только отдыхал, но и помогал дачникам в ремонте электрики и проводки, отделке домов, не чурался прочих хозяйственных работ за небольшие деньги.