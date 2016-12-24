Остерегайтесь обмана!

В Саранске вновь муссируется информация о том, что в городе несколько лет назад выявлялись факты приобретения жителями мяса с рук, по объявлениям в интернете и газетах. Впоследствии оказалось, что это мясо павших животных. До сих пор ведется расследование по этим фактам. Стоит отметить, что последствия таких необдуманных действий для покупателей могли оказаться необратимыми.

Каково же качество мяса, реализуемого на прилавках наших рынков и на ярмарках выходного дня Саранска? Как хранится и реализуется этот продукт? С этими и некоторыми другими вопросами мы обратились к начальнику Управления потребительского рынка и предпринимательства Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Администрации городского округа Саранск Людмиле Даниловой.

- Каким образом мясо попадает на прилавки Центрального рынка и ярмарок выходного дня Саранска?

- Что касается рынка, мясо от поставщиков принимается только при наличии ветсвидетельства и ветсправки. Оно доставляется через отдельный вход, чтобы исключить пересечения с другой продукцией, в лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы. На рынке она действует на постоянной основе. Только после этого мясо поступает на реализацию. Все торговые места, а их 24, предназначенные для этого, оборудованы холодильными витринами, а хранение осуществляется в специально оборудованной холодильной камере.

Для ярмарок выходного дня забой скота производится в убойных цехах районов республики, где мясо проходит соответствующую экспертизу, с последующей выдачей соответствующего свидетельства. На эти ярмарки мясо завозится в термобудках полутушками или разделанными на 4 части. Разрубается уже на местах.

- Мясо каких производителей реализуется на Центральном рынке и на ярмарках выходного дня?

- Что касается мяса говядины, его поставляют и реализуют СПССК «Ключ» Рузаевского района, ГУП «Развитие села», а также фермерские и личные подсобные хозяйства Республики Мордовия. Свинина закупается в ООО МПК «Атяшевский», ООО «Фаворит», ЗАО «Агро-Атяшево» и КФХ «ОДАзор» Атяшевского района, ОАО «Агрофирма Октябрьская», ООО «Тавла», ООО «Хорошее дело» Чамзинского района, ИП «Бершак» с. Покровское Атяшевского района, ООО «МПК Норовский», КФХ ИП О.М. Куликова Торбеевского района. Обязательно проводится ветеринарно-санитарная экспертиза. И на рынке, и на ярмарках выходного дня реализуется мясо исключительно местных производителей. Не было ни одного факта, чтобы в продажу поступил продукт производителей не из Мордовии.

- А как могут частники реализовать свою продукцию в Саранске?

- В этом случае также действует отлаженная процедура, исключающая попадание на прилавок некачественного продукта. Частники везут скот в специальные убойные цеха в районах. В цехе производится убой и выдается соответствующая справка. Таковы требования.

- Могут ли покупатели непосредственно на ярмарке, если им понадобится, проверить качество приобретаемого продукта?

- Естественно. На Центральном рынке созданы все необходимые для этого условия, постоянно функционирует лаборатория. На каждой ярмарке выходного дня дежурят специализированные передвижные лаборатории и сотрудники ветслужбы. Они не только осуществляют проверку документов на реализуемое мясо, но и по просьбе любого покупателя обязаны произвести экспертизу товара на качество. Кроме того, продавцы привозят с собой все необходимые документы, без которых не могут быть допущены к торговле. Мясо и его соответствие требованиям проверяют специалисты ветеринарно-санитарной службы. Работу ярмарок контролируют сотрудники Администрации Саранска.

- А как торговцы поступают с продуктом, который не был реализован вовремя?

- Что касается Центрального рынка, здесь срок хранения и продажи мяса составляет три дня. По истечении трех дней проводится повторная экспертиза, которая устанавливает, возможна ли дальнейшая его продажа. Нереализованный и не прошедший экспертизу продукт отправляется на утилизацию в ГУП РМ «Саранский ветсанутильзавод».

Режим работы ярмарок выходного дня единый - с 7 до 11 часов. Мясная продукция реализуется на протяжении всего этого времени. В летний период, если погода жаркая, продажа мяса заканчивается в 10 часов, а в связи с погодными условиями возможна и полная отмена ярмарки выходного дня.

- То есть жители Саранска и республики могут приобрести на ярмарках выходного дня и Центральном рынке только качественное мясо?

- Да, на рынке и ярмарках реализуется только свежий продукт. Мясо из других регионов сюда не попадает. Да это и не нужно, потому что мы не можем ручаться за его качество, отслеживать маршруты поставок и т.д.

Хочется призвать людей не покупать мясо с рук, тем более по непонятным объявлениям в газетах и интернете. Это опасно для здоровья. На ярмарках выходного дня свинина реализуется по 190, говядина - по 220 рублей за килограмм. То есть у жителей есть возможность приобрести хорошее мясо по доступной цене. Сейчас мы вывели основные объемы мясной продукции на реализацию на ярмарки выходного дня, где оборудовано более 50 мест для продажи этого продукта.