Праздник Пресвятой Троицы в Мордовии

В минувшее воскресенье отмечался великий праздник Пресвятой Троицы. На свою малую родину в Краснослободский район республики в этот день приехали известные уроженцы - Председатель Правительства Мордовии Владимир Сушков, Глава Саранска Петр Тултаев и многие другие. Начало лета выдалось пасмурным, но ненастная погода не напугала сельчан, и праздник, который по традиции отмечается в сельском поселении Красная Подгора, прошёл на славу. Однако в этом году богато оформленная сцена расположилась не на берегу реки Мокши, а на площади у социального центра, который был открыт несколько лет назад.

«Прежде всего сегодня я выполняю поручение Главы Республики Мордовия Владимира Дмитриевича Волкова, нашего земляка, который, к сожалению, из-за важной служебной командировки не смог поздравить вас лично. От лица Главы республики разрешите поздравить с праздником и передать большой привет», - обратился к собравшимся Владимир Сушков.

Председатель Правительства отметил, что по сложившейся многовековой традиции праздник Святой Троицы очень широко отмечается на этой земле. Многие уроженцы района, проживающие в настоящее время в других городах, в этот день съезжаются на свою малую родину, чтобы в неформальной обстановке пообщаться, порадоваться празднику и прогуляться по родным местам, где прошли молодые годы.

«Для меня, как и для всех вас, большая честь быть сегодня здесь вместе с вами на этом замечательном празднике, на родной земле, где прошло моё детство, - сказал Владимир Сушков. - Где вместе с вами мы учились жить, взрослели. Трудились в колхозе, на сенокосе, рыбачили в Мокше, помогали своим родителям на ферме, в хозяйстве, играли в футбол. Немножко хулиганили, лакомились фруктами с соседских садов. В общем, жили хорошей, доброй, полноценной жизнью. Учились у старшего поколения отношению друг к другу, к своей малой и большой Родине - России.

Мне приятно сегодня, что на этой площади собралось много земляков, все искренне рады встрече. Красноподгорное поселение, как и вся наша республика в целом, активно развивается. Строится жильё, растут показатели сельхозпроизводства, благоустраиваются населённые пункты, развиваются социальная, транспортная, инженерная инфраструктуры. И сегодня, прежде всего, хочется поздравить наших ветеранов и поблагодарить за вклад в современную жизнь, ведь именно их трудом был заложен фундамент сегодняшнего дня».

Отдельно Владимир Сушков поздравил представителей молодого поколения. Тех, кто принял от ветеранов трудовую эстафету и будет нести её дальше. Он пожелал, чтобы Красноподгорное поселение и входящие в его состав села - Русское и Мордовское Маскино, Желтоногово, Новый Усад, Красная Волна, Потякши, Тустатово - развивались, в них кипела жизнь, рождались дети, был слышен детский смех.

Владимир Сушков вручил награды за большой вклад в развитие производства, культуры, строительной отрасли и многолетний добросовестный труд жителям района. Также на торжественном мероприятии состоялось чествование трудовых династий. Была отмечена семья Шумилкиных, чей общий трудовой стаж составил более ста пятидесяти лет.

Затем на сцену поднялись юбиляры семейной жизни, представители многодетных семей района. В этом году в Красноподгорном сельском поселении появились на свет 13 новорожденных. Были отмечены и молодые люди, получившие образование и вернувшиеся работать в родное село. Все получили памятные подарки.

«Традиционно праздник Святой Троицы в Красной Подгоре превращается в праздник дружбы народов, - заявил Глава Саранска Петр Тултаев. - Красноподгорное сельское поселение представляет своеобразный срез всей России: восемь сёл, в которых живут представители разных национальностей. Испокон веков люди здесь жили дружно, помогали друг другу. Это говорит о вашей мудрости, государственности и надёжности как граждан Российской Федерации.

Но мы здесь не только трудились, но и влюблялись. И из моего родного села Старое Синдрово многие нашли здесь, в Красной Подгоре, свою судьбу. Женились, родили детей и своим трудом прославляют это замечательное сельское поселение. Пусть детские голоса звучат здесь много-много веков, а люди и через пятьдесят, и через сто лет собираются и радуются, вспоминая былые времена, говоря друг другу «спасибо».

С праздником Троицы гостей поздравила олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе, чемпионка мира, двукратная чемпионка России Ольга Каниськина: «Хочется пожелать, чтобы вы каждый день находили в себе силы делать добрые дела». Ольга Каниськина, представляя спортивную школу олимпийского резерва по лёгкой атлетике, вручила красноподгорной средней общеобразовательной школе сертификат на приобретение спортинвентаря на сумму сто тысяч рублей. Юные спортсмены с благодарностью приняли подарок.

«На территории нашего района 16 поселений, везде живут хорошие люди - работящие, весёлые, надеемся, что и счастливые, - говорит руководитель Краснослободского муниципального района Юрий Медянкин. - Основанный на территории Красной Подгоры колхоз «Свободный труд» всегда считался примером. И сегодня все, кто здесь живёт и работает, стремятся к высоким показателям. А один из главных наших показателей, который всегда в приоритете, это рождаемость. В средней семье должно воспитываться не менее трёх детей!».

Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий заметил, что на праздник он прибыл сразу после церковного богослужения, посвящённого важному православному празднику: «Я приехал в ваш посёлок с божественной литургии, где призывалось благословение божие на всех нас. Мы все верим, что всё хорошее сбудется, всё плохое забудется. И мы молим господа, чтобы вся полнота милости и божественного благословения была дарована нам и в трудах, и в семейной жизни, и в здоровье. С праздником Пресвятой Троицы».

Свои выступления гостям праздника подарили ансамбли «Росичи» и «Разгуляй». Прошли спортивные соревнования молодёжи и показательные выступления школьников. Клуб исторической реконструкции «Владычный полк» перенёс присутствующих в атмосферу глубокой старины. И конечно, по традиции гостей угощали блинами и пирогами.

Праздник Пресвятой Троицы отмечали и в других районах республики. Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы торжественно открылся в день праздника в селе Большемордовские Пошаты. Строительство православной церкви было проведено по инициативе знаменитого земляка - гендиректора Госфильмофонда РФ Николая Бородачева. Здесь же было объявлено, что указом Владимира Волкова Николаю Бородачеву присвоено звание Почетного гражданина Республики Мордовия.

В селе Новотроицкое Старошайговского района праздник Троицы, который здесь широко отмечают вот уже 15 лет, собрал много именитых гостей. Гендиректор агрохолдинга «Новотроицкий» Владимир Руженков поблагодарил всех, кто вложил свой труд в преобразование села, а также ветеранов производства. В этот праздник им были вручены подарки.

Массовые народные гулянья прошли и в Зубово-Полянском районе, в селе Вадовские Селищи. На республиканский национально-фольклорный праздник «Акша келу» («Белая берёза») приехали уроженцы Мордовии из разных регионов страны. Накануне праздника в Вадовских Селищах был установлен памятник Николаю Щукину. Государственный советник Главы Мордовии ушел из жизни год назад: 1 июня 2016 года. Памятник уважаемому не только в Мордовии, но и в соседних регионах земляку администрация села установила на собственные деньги.