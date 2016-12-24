От урагана в Саранске получили повреждения около 40 машин

«На пороге стояла босая, окровавленная девочка»
Жительницу Саранска будут судить за беспричинную «ножевую атаку» на 4-летнюю внучку
Жительницу Саранска будут судить за беспричинную «ножевую атаку» на 4-летнюю внучку
В рамках празднования Международного дня музеев Саранск снова участвует во всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году ее посвятят...
12 июня в Доме республики прошла церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
В понедельник 29 мая на Мордовию обрушился настоящий ураган с ливнем и шквалистым ветром. Под напором стихии не только падали деревья, светофоры...
Правоохранительные органы Мордовии до сих пор не раскрывают карты по делу руководителя Управления федерального казначейства по...
27-летний житель Рузаевского района обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что в интернете неизвестный продал ему за 3...
Водоем напротив «Огней Саранска», известный среди местных жителей как «Бинокль», уже несколько десятилетий является местом, где...
В субботу в Лямбире прошел ХIII республиканский национально-фольклорный праздник Сабантуй. В этом ярком, масштабном и насыщенном мероприятии по...
В Государственную думу РФ внесен законопроект, который поразил всю юридическую и правозащитную общественность страны. Авторы этого документа...
В минувшую пятницу, 19 мая, в Администрации городского округа Саранск состоялось чествование победителей конкурса «Лучший предприниматель...