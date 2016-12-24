От урагана в Саранске получили повреждения около 40 машин

На рабочем совещании в городской администрации первым на повестке дня был вопрос о последствиях урагана, который на минувшей неделе бушевал в Саранске. Ураган накрыл столицу Мордовии вечером, когда большинство людей находились дома. К счастью, у нас буйство стихии не привело к человеческим жертвам, однако без разрушений не обошлось.

- Во время урагана было повалено 340 деревьев, 29 металлоконструкций, в том числе 7 остановочных павильонов, около 40 машин получили повреждения, - рассказывает заместитель директора Департамента городского хозяйства Администрации г.о. Саранск - начальник Управления по вопросам городского хозяйства Александр Арянов. - На ликвидации последствий урагана работали 552 человека и 35 единиц техники.

Не обошлось и без обрывов проводов. По данным АСКУПЭ, без электричества во время разгула стихии остались 106 многоквартирных домов, порой без электроэнергии люди находились до 12 часов!

- Хочу сказать спасибо всем муниципальным предприятиям и городским управляющим компаниям за их хорошую работу при ликвидации последствий урагана в Саранске, - сказал мэр столицы Мордовии Петр Тултаев. - Сотрудники полиции, ГИБДД также работали слаженно, следили за порядком. Уже к утру были убраны и приведены в порядок все магистральные дороги. Однако у меня есть претензии по работе фирмы «Ватт». Сотрудники действовали неоперативно, ссылаясь на внештатную ситуацию. Особенно остро вопрос с электроэнергией стоял на Химмаше, в районе школы № 28, где на следующий день девятиклассники должны были сдавать ГИА. Возникает вопрос - почему в городе было так много отключений? Люди своевременно платят за свет, и отговорки, что у фирмы «Ватт» не хватает людей и ремонтных бригад, их не волнуют!

- Общественный транспорт во время урагана работал в обычном режиме, - докладывает директор Транспортного управления городского округа Саранск Игорь Белорунов. - Лишь на пересечении улиц Коммунистической и Титова ливневая канализация не справилась с обрушившимся потоком воды, а потому пара троллейбусов №№ 7 и 8 встала на этом участке. Это немного сдвинуло график работы на маршрутах. Однако все автобусы работали по обычному расписанию.

Петр Тултаев призвал все службы города быть готовыми к любым погодным условиям, чтобы не быть застигнутыми врасплох.